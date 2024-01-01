Aree Shards | AES Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Aree Shards Hızlı Proje Tanıtımı
Aree Shards (AES) tokeni, Aqua Farm'ın hem temel parasal tokeni hem de yönetim tokeni olma konusunda kritik bir roloynar. AES tokeni, oyuncuları ve token sahiplerini ödüllendirmek ve teşvik etmek için tasarlanmış sabit bir deflasyonist tokendir.Aree Shards geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıAES
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıAES
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000