Aree Shards geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Aree Shards (AES) tokeni, Aqua Farm'ın hem temel parasal tokeni hem de yönetim tokeni olma konusunda kritik bir roloynar. AES tokeni, oyuncuları ve token sahiplerini ödüllendirmek ve teşvik etmek için tasarlanmış sabit bir deflasyonist tokendir.