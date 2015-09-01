Cardano | ADA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Cardano Hızlı Proje Tanıtımı
Cardano, merkeziyetsiz halka açık blok zinciri ve kripto para projesidir. Tamamen açık kaynaklıdır.Cardano geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ADA Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıADA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı艾達幣
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2015-09-01
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı0.002 USDT
Maksimum Arz45,000,000,000