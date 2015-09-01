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Cardano | ADA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

Cardano Hızlı Proje Tanıtımı

Cardano, merkeziyetsiz halka açık blok zinciri ve kripto para projesidir. Tamamen açık kaynaklıdır.
Cardano geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

ADA Token MEXC'de

MEXC Borsası, Cardano (ADA) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de ADA alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Cardano satın almak veya MEXC ADA ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Cardano tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen ADA vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıADA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı艾達幣
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2015-09-01
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı0.002 USDT
Maksimum Arz45,000,000,000
ADA Fiyat HesaplayıcıCardano Satın Alma

Al-Sat

/USDT
--0.00%
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