Across Protocol | ACX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Across Protocol Hızlı Proje Tanıtımı
Across, hızlı, güvenli ve uygun maliyetli aktarımları destekleyen zincirler arası bir köprüleme çözümüdür.
EVM'den EVM ağlarına kullanıcı yatırma isteklerini yerine getirmek için merkeziyetsiz bir aktarıcı grubuna güvenir. Aktarma fonları, likidite sağlayıcıları tarafından Ethereum'daki tek bir havuzda sigortalanır ve geri ödemeler UMA Optimistic Oracle aracılığıyla işlenir.Across Protocol geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ACX Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıACX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıACX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000