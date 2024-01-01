Across Protocol geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Across, hızlı, güvenli ve uygun maliyetli aktarımları destekleyen zincirler arası bir köprüleme çözümüdür. EVM'den EVM ağlarına kullanıcı yatırma isteklerini yerine getirmek için merkeziyetsiz bir aktarıcı grubuna güvenir. Aktarma fonları, likidite sağlayıcıları tarafından Ethereum'daki tek bir havuzda sigortalanır ve geri ödemeler UMA Optimistic Oracle aracılığıyla işlenir.