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Acquire.Fi Misyonu Acquire.Fi, Yatırım ve Web3'ün kesiştiği yerdir ve herkes için yeni bir zenginlik oluşturma paradigması yaratır. Karmaşık bir şekilde bağlantılı iki ürün: İlk kripto M&A pazarı.