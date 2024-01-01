Acquire.Fi | ACQ Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Acquire.Fi Hızlı Proje Tanıtımı
Acquire.Fi Misyonu Acquire.Fi, Yatırım ve Web3'ün kesiştiği yerdir ve herkes için yeni bir zenginlik oluşturma paradigması yaratır. Karmaşık bir şekilde bağlantılı iki ürün: İlk kripto M&A pazarı.Acquire.Fi geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ACQ Token MEXC'de
MEXC Borsası, Acquire.Fi (ACQ) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de ACQ
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200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıACQ
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıACQ
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz300,000,000