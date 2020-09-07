mexc
PiyasaSpot
Öne Çıkan
Vadeli İşlemlerVadeli M-Day

--0.00%

Alchemy Pay | ACH Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

Alchemy Pay Hızlı Proje Tanıtımı

2018 yılında Singapur'da kurulan Alchemy Pay (ACH), küresel tüketiciler, yatırımcılar, geliştiriciler ve kurumlar için itibari para ve kripto ekonomilerini sorunsuz bir şekilde birbirine bağlayan ödeme çözümleri sağlayıcısıdır. Çevrimiçi ve çevrimdışı yatırımcılara hem itibari hem de kripto için uygun onaylar sağlar. Blok zinciri ekosistemlerine kolay katılıma izin verir ve web3 hizmetlerini son derece erişilebilir hale getirir. Bugün Alchemy Pay, 300 ödeme kanalıyla 70'ten fazla ülkede desteklenmektedir. Binance, Shopify, NIUM ve QFPay gibi sektör liderleriyle ortaklıklar kurarak 2 milyondan fazla yatırımcıyla temas noktalarına sahiptir. Alchemy Pay'in tokenı ACH, Ethereum blok zincirine özgü ERC20 tokenidir.
Alchemy Pay geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

ACH Token MEXC'de

MEXC Borsası, Alchemy Pay (ACH) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de ACH alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Alchemy Pay satın almak veya MEXC ACH ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Alchemy Pay tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen ACH vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıACH
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıACH
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2020-09-07
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000
ACH Fiyat HesaplayıcıAlchemy Pay Satın Alma

Al-Sat

/USDT
--0.00%
Spot
Hakkımızda
Hakkında
Kullanıcı Sözleşmesi
Gizlilik Politikası
Risk Bildirimi
M-Ventures
MEXC Blog
Hizmetler
Kripto Al
MEXC'yi İndir
İşlem Ücretleri
Davet Programı
Ajanslık Programı
API
Kurumsal Hizmetler
Nasıl Satın Alınır
Kripto Bilgileri
Kripto Fiyatı
Kullanıcı Destek
Canlı Destek
Yardım Merkezi
Duyurular
Akademi
VIP Avantajları
Talep Gönder
İyileştirme Önerileri
Anormal Varlıkları Bildir
Adli Yardım
MEXC Doğrulama
Kripto Al
Bitcoin Satın Al
Ethereum Satın Al
MX Token Satın Al
XRP Satın Al
Solana Satın Al
Bize Ulaşın
İş Birliği (İ̇şletmeler)
İş Birliği (Kurumsal)
İş Birliği (Medya)
Listeleme Başvurusu
Topluluk

© 2024 MEXC.COM