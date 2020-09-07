Alchemy Pay | ACH Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Alchemy Pay Hızlı Proje Tanıtımı
2018 yılında Singapur'da kurulan Alchemy Pay (ACH), küresel tüketiciler, yatırımcılar, geliştiriciler ve kurumlar için itibari para ve kripto ekonomilerini sorunsuz bir şekilde birbirine bağlayan ödeme çözümleri sağlayıcısıdır. Çevrimiçi ve çevrimdışı yatırımcılara hem itibari hem de kripto için uygun onaylar sağlar. Blok zinciri ekosistemlerine kolay katılıma izin verir ve web3 hizmetlerini son derece erişilebilir hale getirir. Bugün Alchemy Pay, 300 ödeme kanalıyla 70'ten fazla ülkede desteklenmektedir. Binance, Shopify, NIUM ve QFPay gibi sektör liderleriyle ortaklıklar kurarak 2 milyondan fazla yatırımcıyla temas noktalarına sahiptir. Alchemy Pay'in tokenı ACH, Ethereum blok zincirine özgü ERC20 tokenidir.Alchemy Pay geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ACH Token MEXC'de
MEXC Borsası, Alchemy Pay (ACH) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de ACH
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Alchemy Pay satın almak veya MEXC ACH ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Alchemy Pay tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen ACH vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıACH
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıACH
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2020-09-07
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000