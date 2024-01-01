Acala Token | ACA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Acala Token Hızlı Proje Tanıtımı
Acala Token, Polkadot'un DeFi merkezine güç sağlayan fayda tokenidir. Ağ düğümlerini, mesajları izlemek ve Polkadot'a iletmek için teşvik eder. Topluluk, oy verme, kurul üyelerini seçme ve Acala'nın gelişimini yönlendirme gibi haklara sahiptir.Acala Token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ACA Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıACA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıACA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000