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Acala Token, Polkadot'un DeFi merkezine güç sağlayan fayda tokenidir. Ağ düğümlerini, mesajları izlemek ve Polkadot'a iletmek için teşvik eder. Topluluk, oy verme, kurul üyelerini seçme ve Acala'nın gelişimini yönlendirme gibi haklara sahiptir.