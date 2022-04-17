Abelian | ABEL Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Abelian Hızlı Proje Tanıtımı
Abelian, NIST standartlarında ölçülendirilmiş kafes tabanlı kriptografiyi benimseyen, kriptografik olarak kanıtlanmış güvenli bir post-kuantum gizlilik koruma Blok Zinciri ağıdır. Kripto para birimi ABEL de anonimdir ve izlenmesi mümkün değildir.Abelian geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ABEL Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıABEL
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıABEL
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2022-04-17
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı1.1 USDT
Maksimum Arz225,180,000