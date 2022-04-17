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Abelian, NIST standartlarında ölçülendirilmiş kafes tabanlı kriptografiyi benimseyen, kriptografik olarak kanıtlanmış güvenli bir post-kuantum gizlilik koruma Blok Zinciri ağıdır. Kripto para birimi ABEL de anonimdir ve izlenmesi mümkün değildir.