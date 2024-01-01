Angry Bulls Club | ABC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Angry Bulls Club Hızlı Proje Tanıtımı
Angry Bulls Club (ABC) projesi, aynı anda Polygon ve Klaytn'i destekleyen çok zincirli bir PFP NFT olarak başladı. De-Fi'yi Metaverse P2E NFT'ye aşılayarak, yeni bir De-Fi yöntemi, NFT içeren bir platform oluşturmak için mevcut P2E NFT platformlarıyla birleştiriliyor. Projede, kullanıcıların dijital varlıklarının değerini artırabilecek bir ekosistemi hayata geçirmek istiyoruz. Angry Bulls Club (ABC), platformdaki önemli bir IP ve NFT tabanlı oyunlar olan 'Angry Bull' NFT merkezli ABC NFT'ye ait kullanıcı DAO'ları ve fandomları da sağlıyor ve NFT'ye dayalı çeşitli ek işler ve ortaklıklar gerçekleştiriyor.Angry Bulls Club geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ABC Token MEXC'de
MEXC Borsası, Angry Bulls Club (ABC) — satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de ABC
alım satımı yapın ve süper düşük spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Angry Bulls Club satın almak veya MEXC ABC ve diğer kripto piyasalar ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Angry Bulls Club tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen ABC vadeli işlem alım satımı yapın! %0,00 piyasa yapıcı işlem ücreti ve %0,02 piyasa alıcı işlem ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıABC
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıABC
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz300,000,000