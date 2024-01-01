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Angry Bulls Club (ABC) projesi, aynı anda Polygon ve Klaytn'i destekleyen çok zincirli bir PFP NFT olarak başladı. De-Fi'yi Metaverse P2E NFT'ye aşılayarak, yeni bir De-Fi yöntemi, NFT içeren bir platform oluşturmak için mevcut P2E NFT platformlarıyla birleştiriliyor. Projede, kullanıcıların dijital varlıklarının değerini artırabilecek bir ekosistemi hayata geçirmek istiyoruz. Angry Bulls Club (ABC), platformdaki önemli bir IP ve NFT tabanlı oyunlar olan 'Angry Bull' NFT merkezli ABC NFT'ye ait kullanıcı DAO'ları ve fandomları da sağlıyor ve NFT'ye dayalı çeşitli ek işler ve ortaklıklar gerçekleştiriyor.