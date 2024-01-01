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Angry Bulls Club | ABC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

Angry Bulls Club Hızlı Proje Tanıtımı

Angry Bulls Club (ABC) projesi, aynı anda Polygon ve Klaytn'i destekleyen çok zincirli bir PFP NFT olarak başladı. De-Fi'yi Metaverse P2E NFT'ye aşılayarak, yeni bir De-Fi yöntemi, NFT içeren bir platform oluşturmak için mevcut P2E NFT platformlarıyla birleştiriliyor. Projede, kullanıcıların dijital varlıklarının değerini artırabilecek bir ekosistemi hayata geçirmek istiyoruz. Angry Bulls Club (ABC), platformdaki önemli bir IP ve NFT tabanlı oyunlar olan 'Angry Bull' NFT merkezli ABC NFT'ye ait kullanıcı DAO'ları ve fandomları da sağlıyor ve NFT'ye dayalı çeşitli ek işler ve ortaklıklar gerçekleştiriyor.
Angry Bulls Club geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

ABC Token MEXC'de

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Tokenin İngilizce adıABC
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıABC
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz300,000,000
ABC Fiyat HesaplayıcıAngry Bulls Club Satın Alma

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