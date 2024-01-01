AAG | AAG Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
AAG Hızlı Proje Tanıtımı
AAG, ana akım kullanıcılar ve geleneksel şirketler için blok zinciri uygulamaları ve Metaverse ile etkileşimleri basitleştirmeye yardımcı olan yazılımlar sağlamaya odaklanan bir web3 altyapı şirketidir. AAG, kurumsal şirketler için zincirler arası arama motoru ve GameFi SDK gibi altyapı yazılımlarının yanı sıra güvenli ve kullanımı kolay bir kripto cüzdanı sağlar.AAG geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıAAG
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıAAG
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000