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AAG, ana akım kullanıcılar ve geleneksel şirketler için blok zinciri uygulamaları ve Metaverse ile etkileşimleri basitleştirmeye yardımcı olan yazılımlar sağlamaya odaklanan bir web3 altyapı şirketidir. AAG, kurumsal şirketler için zincirler arası arama motoru ve GameFi SDK gibi altyapı yazılımlarının yanı sıra güvenli ve kullanımı kolay bir kripto cüzdanı sağlar.