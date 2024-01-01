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Embrace the Fun (Eğlenceyi Kucakla) anlamına gelen ETF, sıradan bir meme coin değildir. Blok zinciri teknolojisinin gücünü meme'lerin bulaşıcı enerjisiyle birleştiren devrim niteliğinde bir projedir. Misyonları, kripto dünyasına yeni bir heyecan ve eğlence düzeyi getirmek ve aynı zamanda topluma gerçek bir fayda sağlamaktır.