2024TOKEN | 2024TOKEN Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
2024TOKEN Hızlı Proje Tanıtımı
Embrace the Fun (Eğlenceyi Kucakla) anlamına gelen ETF, sıradan bir meme coin değildir. Blok zinciri teknolojisinin gücünü meme'lerin bulaşıcı enerjisiyle birleştiren devrim niteliğinde bir projedir. Misyonları, kripto dünyasına yeni bir heyecan ve eğlence düzeyi getirmek ve aynı zamanda topluma gerçek bir fayda sağlamaktır.2024TOKEN geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
2024TOKEN Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adı2024TOKEN
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı2024TOKEN
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz420,000,000,000,000