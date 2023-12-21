1ex Trading Board | 1EX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
1ex Trading Board Hızlı Proje Tanıtımı
1ex Trading Board, kurumsal alım satım yapanlar için sunulan bir ekosistemdir.1ex Trading Board geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
1EX Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adı1EX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı1EX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2023-12-21
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı0.05 USDT
Maksimum Arz