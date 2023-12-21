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1ex Trading Board | 1EX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

1ex Trading Board Hızlı Proje Tanıtımı

1ex Trading Board, kurumsal alım satım yapanlar için sunulan bir ekosistemdir.
1ex Trading Board geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

1EX Token MEXC'de

MEXC Borsası, 1ex Trading Board (1EX) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de 1EX alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak 1ex Trading Board satın almak veya MEXC 1EX ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için 1ex Trading Board tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen 1EX vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adı1EX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı1EX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2023-12-21
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı0.05 USDT
Maksimum Arz
1EX Fiyat Hesaplayıcı1ex Trading Board Satın Alma

Al-Sat

/USDT
--0.00%
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