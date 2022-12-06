() Nedir?

CloneX, sanal dünya etkileşimi için tasarlanmış, algoritmik olarak oluşturulmuş 20.000 3D karakter içeren bir NFT koleksiyonudur. nClone X Endeksi, her biri 20 ETH değerinde 8 Clone X NFT'den oluşan bir varlık sepetini ifade eder. MEXC, 8 CloneX NFT'yi 8.000.000 NCLONEX Endeks Simgesine (NFT başına 1.000.000 NCLONEX) böler. nClone X Endeksi, kullanıcılara yüksek kaliteli mavi çipli NFT'leri düşük maliyetle takas etme fırsatı sunar. Bir kullanıcı endeksin yeterince büyük bir yüzdesine sahipse, endeks varlıklarını 8 Clone X NFT'den biri ile değiştirebilir. MEXC zaman zaman piyasa talebine göre genişleyecek ve MEXC'nin toplam açık faizi %10'u geçmeyecektir. Konum ayrıntıları için bağlantıya bakın: https://opensea.io/0x4fFCD92bDE2124eB750Ed9BFce9f611f4D7Adde9

, MEXC'de listelenmiştir. Artık, bu tokenleri platformumuzdan kolaylıkla satın alabilir, elde tutabilir ve stake edebilirsiniz! Bu token hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz lütfen dijital varlık giriş sayfasını ziyaret edin.



Ayrıca:

- stake kullanılabilirliğini kontrol edebilirsiniz.

- Blogumuzdaysa, hakkındaki incelemeleri ve analizleri okuyabilirsiniz.

() Satın Alma

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