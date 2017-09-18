() Nedir?

"Decentraland, dağıtılmış, paylaşılan bir sanal platformdur. Bu platformda, kullanıcılar içeriğe göz atabilir ve keşfedebilir ve diğer kişi ve varlıklarla etkileşime girebilir. Kullanıcılar ayrıca blok zinciri tabanlı bir arazi defteri aracılığıyla sanal bölgelerin sahipliğini talep edebilir. Bölgeler, Kartezyen koordinatlarla (X,Y) sınırlandırılır ve sahipleri, statik 3B sahnelerden oyunlar gibi etkileşimli sistemlere kadar bölgede ne yayınlayacaklarına karar verebilir. Etki alanları, MANA adlı bir ERC20 belirteci ile satın alınabilen, Ethereum akıllı sözleşmelerinde saklanan, takas edilemez, devredilebilir, nadir bulunan dijital varlıklardır. MANA, sanal dünyalarda dijital mal ve hizmet satın almak için de kullanılabilir. "

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Ayrıca:

- stake kullanılabilirliğini kontrol edebilirsiniz.

- Blogumuzdaysa, hakkındaki incelemeleri ve analizleri okuyabilirsiniz.

() Satın Alma

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