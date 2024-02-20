Limit Emirlerde TP/SL Özelliği Nasıl Kullanılır?

Spot limit emirleri, belirli bir miktarda varlığı belirli bir fiyattan veya daha iyi bir fiyattan almak veya satmak için MEXC spot alım satım piyasasına gönderdiğiniz bir emir türüdür. Zarar Durdur (SL) ve Kâr Al (TP) noktalarının belirlenmesi, bu tür bir emir verirken aynı anda iki fiyat tetikleme koşulunun belirlenmesini içerir. Bu koşullar, belirli bir kâra ulaşılması veya aşırı kayıpların önlenmesi için ilgili alım satım işlemlerinin otomatik olarak gerçekleştirilmesini sağlar.









Limit Emir TP/SL özelliği, limit emri verirken (yani, belirli bir fiyattan alış veya satış yaparken) aynı anda bir TP fiyatı ve/veya SL fiyatı belirlemek gerekir. Bu iki fiyat, ulaşıldıklarında belirli işlemleri otomatik olarak gerçekleştirmek üzere alım satım sistemini tetiklemek için kullanılan önceden ayarlanmış fiyat seviyeleridir.













Limit emrinin TP/SL özelliği yalnızca limit alış emri tamamen verildikten sonra tetiklenebilir.





Limit emir verirken aynı anda satış emirleri için TP/SL özelliğini ayarlayabilirsiniz.





TP/SL özelliğiniz kapsamında, yalnızca bir satış emri tetiklenecek ve diğer satış emri iptal edilecektir.









Limit emrinin TP/SL özelliği ancak limit satış emri tamamen verildikten sonra tetiklenebilir.





Limit emir verirken aynı anda alış emirleri için TP/SL özelliğini ayarlayabilirsiniz.





TP/SL özelliğiniz kapsamında, yalnızca bir alış emri tetiklenecek ve diğer alış emri iptal edilecektir.







