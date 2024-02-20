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Limit Emirlerde TP/SL Özelliği Nasıl Kullanılır?

#Spot
#Yeni Kullanıcılar
#Temel Kavramlar
2024.02.20 MEXC
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Spot limit emirleri, belirli bir miktarda varlığı belirli bir fiyattan veya daha iyi bir fiyattan almak veya satmak için MEXC spot alım satım piyasasına gönderdiğiniz bir emir türüdür. Zarar Durdur (SL) ve Kâr Al (TP) noktalarının belirlenmesi, bu tür bir emir verirken aynı anda iki fiyat tetikleme koşulunun belirlenmesini içerir. Bu koşullar, belirli bir kâra ulaşılması veya aşırı kayıpların önlenmesi için ilgili alım satım işlemlerinin otomatik olarak gerçekleştirilmesini sağlar.

1. Limit Emir TP/SL Hakkında


Limit Emir TP/SL özelliği, limit emri verirken (yani, belirli bir fiyattan alış veya satış yaparken) aynı anda bir TP fiyatı ve/veya SL fiyatı belirlemek gerekir. Bu iki fiyat, ulaşıldıklarında belirli işlemleri otomatik olarak gerçekleştirmek üzere alım satım sistemini tetiklemek için kullanılan önceden ayarlanmış fiyat seviyeleridir.

2. Geçerli Koşullar


2.1 Tek Yönlü Limit Emri: Dijital Varlık Satın Alma


  • Limit emrinin TP/SL özelliği yalnızca limit alış emri tamamen verildikten sonra tetiklenebilir.

  • Limit emir verirken aynı anda satış emirleri için TP/SL özelliğini ayarlayabilirsiniz.

  • TP/SL özelliğiniz kapsamında, yalnızca bir satış emri tetiklenecek ve diğer satış emri iptal edilecektir.

2.2 Tek Yönlü Limit Emri: Dijital Varlık Satma


  • Limit emrinin TP/SL özelliği ancak limit satış emri tamamen verildikten sonra tetiklenebilir.

  • Limit emir verirken aynı anda alış emirleri için TP/SL özelliğini ayarlayabilirsiniz.

  • TP/SL özelliğiniz kapsamında, yalnızca bir alış emri tetiklenecek ve diğer alış emri iptal edilecektir.

2.3 Kullanım Örneği (Örnek Olarak MX Token Kullanılmıştır)


MX tokenin mevcut fiyatı 2,75 USDT/MX ise ve daha düşük bir fiyattan MX satın almak istiyorsanız, limit emrinizin alış fiyatını satın almak istediğiniz MX miktarı ile birlikte 2 USDT/MX olarak ayarlamanız gerekir. Ayrıca, MX tokenin 3,5 USDT/MX fiyatına yükselmesini bekliyorsanız, kârınızı bu fiyat noktasında sabitlemek istediğiniz anlamına gelir.



(1) Limit Emirlerinin Ayarlanması


  • İstediğiniz alış fiyatını ve alış miktarını ayarlayın. Örneğin: 2 USDT/MX ve 100 MX Token.

  • Ayarlama tamamlandıktan sonra, limit satın alma emri tetiklenmeyi bekleyecektir.

(2) Limit Emirlerde TP Özelliğinin Kullanılması


Bu noktada, bir TP fiyatı ayarlamanız gerekir:

  • TP (Satış Emri) Tetikleme Fiyatı: MX Token yükseliş eğiliminde olduğunda, bu fiyat (B) tetiklenecektir. Bu senaryoda, bunu 3,5 USDT/MX olarak ayarlayabilirsiniz.

(3) Limit Emirlerde SL Özelliğinin Kullanılması


  • MX'in 3,5 USDT/MX seviyesine yükselmeyeceğinden, bir düşüş trendi izlemesinden endişe ediyor ve 1,5 USDT/MX seviyesinden çıkış yapmak istiyor olabilirsiniz.

Bu durumda, SL fiyatı belirlemeniz gerekir:

  • SL (Satış Emri) Tetikleme Fiyatı: MX Token düşüş trendinde olduğunda, bu fiyat (B1) tetiklenecektir. Bu senaryoda, fiyatı 1,5 USDT/MX olarak ayarlayabilirsiniz.

(4) Tahmini Kâr/Zarar (İşlem Ücretleri Hariç)


  • Tahmini Kâr:

= 3,5 USDT/MX x 100 - 2 USDT/MX x 100
= 350 USDT - 200 USDT
= 150 USDT

  • Tahmini Zarar:

= 2 USDT/MX x 100 - 1,5 USDT/MX x 100
= 200 USDT - 150 USDT
= - 50 USDT

2.4 Limit Emir TP/SL ile Stop-Limit Emir Arasındaki Farklar


(1) Alım Satım Yöntemleri


  • Limit Emir TP/SL özelliği iki alım satım davranışını içerir: Önce al, sonra sat veya önce sat, sonra al.

  • Stop-limit emirleri yalnızca bir alım satım davranışını içerir: Alış veya satış.

(2) Uygulanabilirlik


  • Limit Emir TP/SL özelliği karmaşık alım satım sistemleri için uygundur:

Örneğin, dijital varlıkları "Short" pozisyon açmaya benzer şekilde, yüksekten satma ve düşükten alma gibi alım satım stratejileri geliştirebilirsiniz.

  • Stop-limit emirleri görece basit alım satım sistemleri için uygundur:

Örneğin, yatırım tercihlerinize uygun tek bir alış veya satış emri vermek için bu özelliği kullanabilirsiniz.

3. TP/SL Ayarlama Süreci (Örnek Olarak MX Token Kullanılmıştır)


3.1 MEXC Resmi Websitesi


(1). MEXC websitesiniaçın.

(2). MEXC spot alım satım arayüzünegidin.

(3). [Limit] emirleri ile ilgili parametreleri ayarlayın.


(4). TP/SL parametrelerini ayarlayın.


3.2 Hatırlatma


  • TP/SL noktaları, ilgili limit emri tamamen gerçekleştirildiğinde etkin bir şekilde tetiklenir. Limit emri yalnızca kısmen işleme alınırsa, TP/SL için belirlenen tetikleme fiyatlarına ulaşılsa bile TP/SL işlevleri etkinleştirilmez.

  • Limit emri (alış emri) ve TP/SL noktaları belirlendiğinde, sistem TP/SL için emir miktarı olarak tamamen işleme alınan limit emrinin miktarını kullanacaktır.

  • Limit emri (satış emri) ve TP/SL noktaları belirlendiğinde, sistem TP/SL için emir miktarı olarak tamamen işleme alınan limit emrinin miktarını kullanacaktır.

  • Belirtilen fiyatlara ulaşıldığında TP/SL noktalarının etkinleştirilmemesinin nedenleri:

a. TP/SL emirlerinin verilmesi sırasında kullanıcının hesabında yeterli bakiye olmaması, emir verme işleminin başarısız olmasına neden olur.

b. Önceden oluşturulan TP/SL emirleri platformun minimum emir miktarını karşılayamaz ve bu da emir verme işleminin başarısız olmasına neden olur.

  • Eğitim ve kılavuz içerikleri farklı işletim sistemlerinde değişiklik gösterebilir. Lütfen doğru bilgi için kullandığınız işletim sistemine ait içeriklere göz atın.

4. Sonuç


Limit Emir TP/SL özelliği, spot alım satım yaparken hem alış hem de satış piyasalarında kâr elde etmenize ve zararlarınızı sınırlamanıza yardımcı olabilir. TP/SL için önceden tanımlanmış fiyat seviyeleri belirleyerek daha pratik işlemler yapabilirsiniz. Fiili alım satım sırasında limit emriniz işleme alındığında, TP/SL fiyatları piyasa koşullarına göre tetiklenecektir.

Risk Uyarısı: Limit emirleri için SL/TP noktaları belirlemenin avantajı, yatırımcıların riskleri kontrol etmesine ve alım satımı otomatikleştirmesine yardımcı olmasıdır. Diğer yandan, piyasa dalgalanmalarının koşullu emirlerin beklendiği gibi işleme alınamamasına neden olabilmesi dezavantaj olarak sayılabilir. Bu özelliği kullanırken piyasadaki dalgalanmaları ve riskleri yakından izlemeniz ve yatırım stratejinizin yatırım hedefleriniz ve risk toleransınızla uyumlu olduğundan emin olmanız önem taşımaktadır.

Sorumluluk Reddi: Kripto alım satımı yüksek riskler içerir. Bu bilgiler yatırım, vergilendirme, hukuk, finans, muhasebe veya diğer ilgili hizmetler hakkında tavsiye sağlamaz ve herhangi bir varlığın satın alınması, satılması veya tutulması için tavsiye teşkil etmez. MEXC Akademi, bilgileri yalnızca referans amaçlı sağlar ve herhangi bir yatırım tavsiyesi teşkil etmez. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve dikkatli bir şekilde yatırım yapın. Platform, yatırım faaliyetleri kararlarınızdan sorumlu değildir.


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