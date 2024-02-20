Limit Emirlerde TP/SL Özelliği Nasıl Kullanılır?

Spot limit emirleri, belirli bir miktarda varlığı belirli bir fiyattan veya daha iyi bir fiyattan almak veya satmak için MEXC spot alım satım piyasasına gönderdiğiniz bir emir türüdür. Zarar Durdur (SL) ve Kâr Al (TP) noktalarının belirlenmesi, bu tür bir emir verirken aynı anda iki fiyat tetikleme koşulunun belirlenmesini içerir. Bu koşullar, belirli bir kâra ulaşılması veya aşırı kayıpların önlenmesi için ilgili alım satım işlemlerinin otomatik olarak gerçekleştirilmesini sağlar.
Limit Emir TP/SL özelliği, limit emri verirken (yani, belirli bir fiyattan alış veya satış yaparken) aynı anda bir TP fiyatı ve/veya SL fiyatı belirlemek gerekir. Bu iki fiyat, ulaşıldıklarında belirli işlemleri otomatik olarak gerçekleştirmek üzere alım satım sistemini tetiklemek için kullanılan önceden ayarlanmış fiyat seviyeleridir.
MX tokenin mevcut fiyatı 2,75 USDT/MX ise ve daha düşük bir fiyattan MX satın almak istiyorsanız, limit emrinizin alış fiyatını satın almak istediğiniz MX miktarı ile birlikte 2 USDT/MX olarak ayarlamanız gerekir. Ayrıca, MX tokenin 3,5 USDT/MX fiyatına yükselmesini bekliyorsanız, kârınızı bu fiyat noktasında sabitlemek istediğiniz anlamına gelir.
Bu noktada, bir TP fiyatı ayarlamanız gerekir:
TP (Satış Emri) Tetikleme Fiyatı: MX Token yükseliş eğiliminde olduğunda, bu fiyat (B) tetiklenecektir. Bu senaryoda, bunu 3,5 USDT/MX olarak ayarlayabilirsiniz.
MX'in 3,5 USDT/MX seviyesine yükselmeyeceğinden, bir düşüş trendi izlemesinden endişe ediyor ve 1,5 USDT/MX seviyesinden çıkış yapmak istiyor olabilirsiniz.
Bu durumda, SL fiyatı belirlemeniz gerekir:
SL (Satış Emri) Tetikleme Fiyatı: MX Token düşüş trendinde olduğunda, bu fiyat (B1) tetiklenecektir. Bu senaryoda, fiyatı 1,5 USDT/MX olarak ayarlayabilirsiniz.
= 3,5 USDT/MX x 100 - 2 USDT/MX x 100
= 350 USDT - 200 USDT
= 150 USDT
= 2 USDT/MX x 100 - 1,5 USDT/MX x 100
= 200 USDT - 150 USDT
= - 50 USDT
Örneğin, dijital varlıkları "Short" pozisyon açmaya benzer şekilde, yüksekten satma ve düşükten alma gibi alım satım stratejileri geliştirebilirsiniz.
Örneğin, yatırım tercihlerinize uygun tek bir alış veya satış emri vermek için bu özelliği kullanabilirsiniz.
(3). [Limit] emirleri ile ilgili parametreleri ayarlayın.
(4). TP/SL parametrelerini ayarlayın.
TP/SL noktaları, ilgili limit emri tamamen gerçekleştirildiğinde etkin bir şekilde tetiklenir. Limit emri yalnızca kısmen işleme alınırsa, TP/SL için belirlenen tetikleme fiyatlarına ulaşılsa bile TP/SL işlevleri etkinleştirilmez.
a. TP/SL emirlerinin verilmesi sırasında kullanıcının hesabında yeterli bakiye olmaması, emir verme işleminin başarısız olmasına neden olur.
b. Önceden oluşturulan TP/SL emirleri platformun minimum emir miktarını karşılayamaz ve bu da emir verme işleminin başarısız olmasına neden olur.
Limit Emir TP/SL özelliği, spot alım satım yaparken hem alış hem de satış piyasalarında kâr elde etmenize ve zararlarınızı sınırlamanıza yardımcı olabilir. TP/SL için önceden tanımlanmış fiyat seviyeleri belirleyerek daha pratik işlemler yapabilirsiniz. Fiili alım satım sırasında limit emriniz işleme alındığında, TP/SL fiyatları piyasa koşullarına göre tetiklenecektir.
Risk Uyarısı: Limit emirleri için SL/TP noktaları belirlemenin avantajı, yatırımcıların riskleri kontrol etmesine ve alım satımı otomatikleştirmesine yardımcı olmasıdır. Diğer yandan, piyasa dalgalanmalarının koşullu emirlerin beklendiği gibi işleme alınamamasına neden olabilmesi dezavantaj olarak sayılabilir. Bu özelliği kullanırken piyasadaki dalgalanmaları ve riskleri yakından izlemeniz ve yatırım stratejinizin yatırım hedefleriniz ve risk toleransınızla uyumlu olduğundan emin olmanız önem taşımaktadır.
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