Vadeli İşlem Hesaplayıcısı Nasıl Kullanılır?





MEXC kullanıcılarının vadeli işlemlerde rasyonel bir şekilde işlem yapmalarına yardımcı olmak amacıyla MEXC, vadeli işlem hesaplama özelliğini geliştirmiştir. İster vadeli işlemlerde alım satım yapıyor olun ister işlemlerinizi planlıyor olun, vadeli işlem hesaplayıcısını kullanmak size pozisyon açma ve kapatma için gerekli bilgileri sağlayabilir. Etkili varlık yönetimine, risk kontrolüne ve sağduyulu alım satım işlemleri yapılmasına yardımcı olur. Bu içerik, size ilgili özellikleri tanıtacak ve bunların kullanımına ilişkin özel bilgiler sunacaktır.













Vadeli işlem hesaplayıcısı, MEXC vadeli işlemler sayfasındaki bir ürün özelliğidir. Bu hesaplayıcı aracılığıyla altı farklı tür bilgiye ulaşabilirsiniz: PNL, Hedef Fiyat, Likidasyon Fiyatı, Maks Açılabilir, Açılış Fiyatı ve Fonlama Ücreti.





Vadeli işlem hesaplayıcısı, vadeli işlem kârını/zararını ve tahmini mevcut fonlama ücretini içeren formüllere dayalı olarak tasarlanmıştır. Bu nedenle, ilgili hesaplama formüllerini doğru anladığınız takdirde, vadeli işlem hesaplayıcısı, ilgili verileri hızlı bir şekilde elde etmenize yardımcı olarak sizi manuel hesaplama zahmetinden kurtarabilecektir.





Not





Hesaplanan sonuçlar yalnızca referans amaçlıdır. Gerçek rakamlar değişiklik gösterebilir.









[PNL] özelliğini kullanmayı tercih etmeniz, bir pozisyon açmadan önce veya sonra, vadeli işlemlerin adil fiyatının belirli bir noktaya ulaşması durumunda ne kadar kâr veya zarara uğrayacağınızı öğrenmek istediğiniz anlamına gelir.





Burada, beş farklı bilgiyi doldurmanız gerekecektir: [Long/Short], Çarpan Büyüklüğü, "Açılış Fiyatı", "Kapanış Fiyatı" ve "Vadeli İşlem Miktarı".









[Hedef Fiyat] özelliğini kullanmayı tercih ederseniz, bir pozisyon açmadan önce veya sonra, vadeli işlem sözleşmesinin beklenen getiri oranınıza ulaşması için hangi hedef fiyata ulaşması gerektiğini öğrenmek istediğiniz anlamına gelir.





Burada, beş farklı bilgiyi doldurmanız gerekecektir: [Long/Short], Çarpan Büyüklüğü, "Açılış Fiyatı", "Getiri" ve "Vadeli İşlem Miktarı".









[Likidasyon Fiyatı] özelliğini kullanmayı tercih ederseniz, bir pozisyon açmadan önce veya sonra, likidasyon durumunda vadeli işlem sözleşmesinin o andaki adil fiyatının ne olacağını öğrenmek istediğiniz anlamına gelir.





Burada, beş farklı bilgiyi doldurmanız gerekecektir: [İzole/Çapraz], [Long/Short], Çarpan Büyüklüğü, "Açılış Fiyatı" ve "Vadeli İşlem Miktarı".









[Maks Açılabilir] özelliğini kullanmayı tercih ederseniz, mevcut marjin koşullarınız altında açabileceğiniz maksimum pozisyonu öğrenmek istediğiniz anlamına gelir.





Burada, dört farklı bilgiyi doldurmanız gerekecektir: [Long/Short], Çarpan Büyüklüğü, "Açılış Fiyatı" ve "Kullanılabilir Marjin".









[Açılış Fiyatı] özelliğini kullanmayı tercih ederseniz, mevcut koşullarınız altında veya yeni bir pozisyon açarken ortalama açılış fiyatının ne olacağını öğrenmek istediğiniz anlamına gelir.





Burada, iki farklı bilgiyi doldurmanız gerekecektir: "Açılış Fiyatı" ve "Vadeli İşlem Miktarı".









[Fonlama Ücreti] özelliğini kullanmayı tercih ederseniz, mevcut piyasa koşullarında vadeli işlem sözleşmesi için fonlama ücreti oranının ne olduğunu ve long veya short tarafından ödenip ödenmediğini öğrenmek istediğiniz anlamına gelir.





Burada, dört farklı bilgiyi doldurmanız gerekecektir: [Long/Short], "Adil Fiyat", "Pozisyon Miktarı" ve "Fonlama Oranı".













































































MEXC vadeli işlem hesaplayıcısı, alım satım sayfasında yer almasının yanı sıra "PNL", "Hedef Fiyat", "Likidasyon Fiyatı", "Maksimum Açılabilir", "Açılış Fiyatı" ve "Fonlama Ücreti" dahil olmak üzere altı temel işlev sunarak önemli avantajlar sağlar. Bu özellikler, vadeli işlem sözleşmesi kârlarının ve mevcut fonlama ücreti oranının hesaplanmasına dayalı olarak kullanıcılara ilgili verileri sunar. Bu özellik, doğru PNL tahminini, hedef belirlemeyi, risk kontrolünü kolaylaştırır ve genel alım satım verimliliğini ve hassasiyetini artırır. Kullanıcılar, daha bilinçli ve rasyonel alım satım kararları alarak nihayetinde alım satım deneyimlerini geliştirebilirler.



