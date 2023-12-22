mexc
PiyasaSpot
Öne Çıkan
Vadeli İşlemlerVadeli M-Day
Ana Sayfa/Eğitim Rehberi/Başlangıç Rehberleri/Vadeli İşlem/[Vadeli İşlemler Beyanı] Nasıl Kullanılır?

[Vadeli İşlemler Beyanı] Nasıl Kullanılır?

#Temel
#Vadeli İşlemler
#Yeni Kullanıcılar
2023.12.23 MEXC
Paylaş

Vadeli işlemler yatırımcısı olarak, etkili analiz ve finansal yönetim için varlık akışınız ve PNL hakkında gerçek zamanlı olarak bilgi sahibi olmak çok önemlidir. [Vadeli İşlemler Beyanı] özelliği, kullanıcılara bu konuda oldukça yardımcı olabilir. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, varlık yatırma ve çekme gibi işlemleri kapsayacak şekilde vadeli işlem hesaplarının finansal durumunu anlık olarak takip edebilirler. Ayrıca, yatırımcılar [Vadeli İşlemler Beyanı] ile işlemlerinin çeşitli yönlerini listeleyerek vadeli işlem alım satımında karşılaştıkları sorunları tespit edebilirler. Bu özellik, aynı zamanda sağlam varlık yönetimi alışkanlıklarının geliştirilmesine de yardımcı olur.

1. Vadeli İşlemler Beyanı Nedir?


1.1 Tanım


[Vadeli İşlemler Beyanı], MEXC vadeli işlemler hesabınızda vadeli işlemler alım satımıyla ilgili tamamlanmış finansal işlemleri listeleyen bir özelliktir. Vadeli İşlemler Beyanlarınız, vadeli işlemler varlık akışınıza farklı açılardan gerçek zamanlı bilgiler sağlayarak vadeli işlemler hesabı varlıklarınızı etkin bir şekilde yönetmenize yardımcı olur.

1.2 "Vadeli İşlemler Beyanı" ve "Vadeli İşlem Emirleri" Arasındaki Farklar


1. İçerikleri:

  • [Vadeli İşlemler Beyanı], her bir vadeli işlem için tamamlanmış finansal ayrıntıları vurgulayarak çeşitli vadeli işlemleri konsolide eder.

  • [Emirler], Açık Emirler ve Emir Geçmişi olarak ikiye ayrılır ve her bir vadeli işlem emri için kapsamlı işlem ayrıntıları sunar.

2. İşlevleri:

  • Kullanıcılar, [Vadeli İşlemler Beyanı] özelliğini kullanarak PNL hakkında bilgi sahibi olabilir, risk-ödül oranlarını optimize edebilir ve kâr beklentilerini kolaylıkla artırabilirler.

  • [Vadeli İşlemler Emirleri] özelliğini kullanırken, kullanıcılar işlemlerini gözden geçirebilir, alım satım stratejilerini değerlendirebilir ve alım satım becerilerini geliştirebilirler.

2. Vadeli İşlemler Beyanı Özelliğinin Avantajları


2.1 Basitleştirilmiş Kullanıcı Arayüzü


[Vadeli İşlemler Beyanı] yalnızca vadeli işlemler hesabındaki tamamlanmış finansal işlemleri kapsadığından, arayüzü modernize edilmiş ve görüntülenen içerik basitleştirilmiştir.

2.2 Zenginleştirilmiş İçerik


Bu güncellemede, "İşlem Türü" kategorisini ekledik. [Vadeli İşlem Emirleri], "Emir Türü" gibi benzer sınıflandırmalara sahip olsa da, "İşlem Türü" kategorisi kullanıcıları vadeli işlemlerdeki en yaygın dört sermaye hareketine yönlendirir: Bunlar, "İşlem Ücreti", "Kapanış PNL Değeri", "Pozisyon Likidasyonu" ve "Otomatik Kaldıraç Azaltma" şeklindedir. Bu dört veri kaynağına odaklanmak, kullanıcıların işlem maliyetleri, PNL oranları, pozisyon değerleri ve işlem stratejileri açısından alım satım süreçlerini iyileştirmelerine olanak tanır.

3. Vadeli İşlemler Beyanı Nasıl Kullanılır?


3.1 MEXC websitesi


3.1.1 [Vadeli İşlem] Sayfasını Açın


Resmi websitesine giriş yapın. Ardından [Cüzdan] - [Vadeli İşlem] - [Vadeli İşlemler Beyanı] adımlarını takip edin.


3.1.2 [Vadeli İşlemler Beyanı] Özelliğinin Kullanımı


  • [Tümü]: Son 30 gün içindeki tüm vadeli işlemler, kapsamlı ve kronolojik olarak görüntülenir.

  • [Vadeli İşlem Alım Satımı]: Belirli bir "İşlem Türü" için gelir ve giderler sınıflandırılır ve görüntülenir.

  • [Fonlama Ücreti]: Her bir fonlama ücreti değişimi ayrıntılı olarak görüntülenir.

  • [Varlık Transferi]: Yalnızca spot varlıklardaki gelirler ve giderler görüntülenir (Vadeli İşlem Bonusları hariçtir).


Hatırlatma:


  • [Tarih] sütunu, içinde bulunulan gün de dahil olmak üzere son 30 gün içindeki herhangi bir zaman aralığına ayarlanabilir.

  • Vadeli İşlemler Beyanı özelliği şu anda demo işlem kayıtlarının ve PNL değerlerinin görüntülenmesini desteklememektedir.

  • Vadeli İşlemler Beyanı özelliği şu anda veri dışa aktarmayı desteklememektedir.

  • Eğitici materyaller ve rehber içerikler, işletim sisteminize göre değişiklik gösterebilir. Doğru bilgi için lütfen işletim sisteminize uygun materyalleri veya içerikleri kullanın.

4. Sonuç


[Vadeli İşlem Emirleri] özelliğinden farklı olarak [Vadeli İşlemler Beyanı], belirli bir zaman dilimindeki vadeli işlem kâr ve zararlarınıza daha açık bir genel görünüm sunar. Yeni eklenen "İşlem Türü" sütunu, çeşitli işlem senaryolarında vadeli işlemler hesabınızdaki varlık akışının takip edilmesine daha fazla yardımcı olur. Eklenen bu özellikler sayesinde, kâr/zarar oranlarını optimize etmek gibi yatırım stratejilerinizi geliştirebilirsiniz. Bu şekilde varlık yönetimine daha etkili bir yaklaşım sergileyebilirsiniz.

Sorumluluk Reddi: Bu bilgiler yatırım, vergilendirme, hukuk, finans, muhasebe veya diğer ilgili hizmetler hakkında tavsiye sağlamaz ve herhangi bir varlığın satın alınması, satılması veya tutulması için tavsiye teşkil etmez. MEXC Akademi, bilgileri yalnızca referans amaçlı sağlar ve herhangi bir yatırım tavsiyesi teşkil etmez. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve dikkatli bir şekilde yatırım yapın. Platform, yatırım faaliyetleri kararlarınızdan sorumlu değildir.

Yeni Kullanıcı Avantajları

Kaydolun ve kolayca Yeni Kullanıcı Ödüllerini alın. 1.000 USDT Vadeli İşlem Bonusu sizi bekliyor.

Hakkımızda
Hakkında
Kullanıcı Sözleşmesi
Gizlilik Politikası
Risk Bildirimi
M-Ventures
MEXC Blog
Hizmetler
Kripto Al
Uygulamayı İndir
İşlem Ücretleri
Davet Programı
Ajanslık Programı
API
Kurumsal Hizmetler
Nasıl Satın Alınır
Kripto Bilgileri
Kripto Fiyatı
Kullanıcı Destek
Canlı Destek
Yardım Merkezi
Duyurular
Akademi
VIP Avantajları
Talep Gönder
İyileştirme Önerileri
Anormal Varlıkları Bildir
Adli Yardım
MEXC Doğrulama
Kripto Al
Bitcoin Satın Al
Ethereum Satın Al
MX Token Satın Al
XRP Satın Al
Solana Satın Al
Bize Ulaşın
İş Birliği (İ̇şletmeler)
İş Birliği (Kurumsal)
İş Birliği (Medya)
Listeleme Başvurusu
Topluluk

© 2024 MEXC.COM