[Vadeli İşlemler Beyanı] Nasıl Kullanılır?





Vadeli işlemler yatırımcısı olarak, etkili analiz ve finansal yönetim için varlık akışınız ve PNL hakkında gerçek zamanlı olarak bilgi sahibi olmak çok önemlidir. [Vadeli İşlemler Beyanı] özelliği, kullanıcılara bu konuda oldukça yardımcı olabilir. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, varlık yatırma ve çekme gibi işlemleri kapsayacak şekilde vadeli işlem hesaplarının finansal durumunu anlık olarak takip edebilirler. Ayrıca, yatırımcılar [Vadeli İşlemler Beyanı] ile işlemlerinin çeşitli yönlerini listeleyerek vadeli işlem alım satımında karşılaştıkları sorunları tespit edebilirler. Bu özellik, aynı zamanda sağlam varlık yönetimi alışkanlıklarının geliştirilmesine de yardımcı olur.













[Vadeli İşlemler Beyanı], MEXC vadeli işlemler hesabınızda vadeli işlemler alım satımıyla ilgili tamamlanmış finansal işlemleri listeleyen bir özelliktir. Vadeli İşlemler Beyanlarınız, vadeli işlemler varlık akışınıza farklı açılardan gerçek zamanlı bilgiler sağlayarak vadeli işlemler hesabı varlıklarınızı etkin bir şekilde yönetmenize yardımcı olur.









1. İçerikleri:





[Vadeli İşlemler Beyanı], her bir vadeli işlem için tamamlanmış finansal ayrıntıları vurgulayarak çeşitli vadeli işlemleri konsolide eder.





[Emirler], Açık Emirler ve Emir Geçmişi olarak ikiye ayrılır ve her bir vadeli işlem emri için kapsamlı işlem ayrıntıları sunar.





2. İşlevleri:





Kullanıcılar, [Vadeli İşlemler Beyanı] özelliğini kullanarak PNL hakkında bilgi sahibi olabilir, risk-ödül oranlarını optimize edebilir ve kâr beklentilerini kolaylıkla artırabilirler.





[Vadeli İşlemler Emirleri] özelliğini kullanırken, kullanıcılar işlemlerini gözden geçirebilir, alım satım stratejilerini değerlendirebilir ve alım satım becerilerini geliştirebilirler.













[Vadeli İşlemler Beyanı] yalnızca vadeli işlemler hesabındaki tamamlanmış finansal işlemleri kapsadığından, arayüzü modernize edilmiş ve görüntülenen içerik basitleştirilmiştir.









Bu güncellemede, "İşlem Türü" kategorisini ekledik. [Vadeli İşlem Emirleri], "Emir Türü" gibi benzer sınıflandırmalara sahip olsa da, "İşlem Türü" kategorisi kullanıcıları vadeli işlemlerdeki en yaygın dört sermaye hareketine yönlendirir: Bunlar, "İşlem Ücreti", "Kapanış PNL Değeri", "Pozisyon Likidasyonu" ve "Otomatik Kaldıraç Azaltma" şeklindedir. Bu dört veri kaynağına odaklanmak, kullanıcıların işlem maliyetleri, PNL oranları, pozisyon değerleri ve işlem stratejileri açısından alım satım süreçlerini iyileştirmelerine olanak tanır.

















Resmi websitesine giriş yapın. Ardından [Cüzdan] - [Vadeli İşlem] - [Vadeli İşlemler Beyanı] adımlarını takip edin.













[Tümü]: Son 30 gün içindeki tüm vadeli işlemler, kapsamlı ve kronolojik olarak görüntülenir.





[Vadeli İşlem Alım Satımı]: Belirli bir "İşlem Türü" için gelir ve giderler sınıflandırılır ve görüntülenir.





[Fonlama Ücreti]: Her bir fonlama ücreti değişimi ayrıntılı olarak görüntülenir.





[Varlık Transferi]: Yalnızca spot varlıklardaki gelirler ve giderler görüntülenir (Vadeli İşlem Bonusları hariçtir).













[Tarih] sütunu, içinde bulunulan gün de dahil olmak üzere son 30 gün içindeki herhangi bir zaman aralığına ayarlanabilir.





Vadeli İşlemler Beyanı özelliği şu anda demo işlem kayıtlarının ve PNL değerlerinin görüntülenmesini desteklememektedir.





Vadeli İşlemler Beyanı özelliği şu anda veri dışa aktarmayı desteklememektedir.





Eğitici materyaller ve rehber içerikler, işletim sisteminize göre değişiklik gösterebilir. Doğru bilgi için lütfen işletim sisteminize uygun materyalleri veya içerikleri kullanın.









[Vadeli İşlem Emirleri] özelliğinden farklı olarak [Vadeli İşlemler Beyanı], belirli bir zaman dilimindeki vadeli işlem kâr ve zararlarınıza daha açık bir genel görünüm sunar. Yeni eklenen "İşlem Türü" sütunu, çeşitli işlem senaryolarında vadeli işlemler hesabınızdaki varlık akışının takip edilmesine daha fazla yardımcı olur. Eklenen bu özellikler sayesinde, kâr/zarar oranlarını optimize etmek gibi yatırım stratejilerinizi geliştirebilirsiniz. Bu şekilde varlık yönetimine daha etkili bir yaklaşım sergileyebilirsiniz.



