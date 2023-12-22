Bitcoin Yazıtı Nedir?









"Bitcoin Yazıtı", Ordinals protokolünü kullanarak satoshi'ler üzerine içerik kazıma işlemini ifade eder. Yazılan bilgiler metin, resim, video, ses ve daha fazlasını içerebilir.





Yaygın Bitcoin yazıtları temel olarak iki kategoriye ayrılır: metin tabanlı yazıtlar ve genellikle BRC-20 tokenleri ve Bitcoin NFT'leri olarak adlandırılan görüntü tabanlı yazıtlar.













Son zamanlardaki boğa piyasasında NFT popülaritesindeki artış, geliştiricileri Bitcoin ağı üzerinde NFT piyasaya sürmenin yollarını keşfetmeye yöneltti. Bitcoin ağında akıllı sözleşme desteğinin bulunmaması nedeniyle, NFT'lerin doğrudan piyasaya sürülmesi bir takım sınırlamalara sahipti.





2022 yılının sonunda Bitcoin ağ geliştiricisi Casey, Bitcoin mainnet'inde NFT protokolü Ordinals'ı tanıttı. Protokol, Ordinals ve Yazıt kavramlarını beraberinde getiriyordu. Ordinals protokolü, NFT'leri Bitcoin'in en küçük birimi olan satoshi üzerine yerleştirerek ve her satoshi ile benzersiz bir seri numarası (Ordinals) ilişkilendirerek Bitcoin ağında NFT'lerin çıkarılmasını kolaylaştırıyordu. Satoshi'ler ile resim, metin ve video gibi çeşitli içerik biçimleri arasındaki bu bağlantı, benzersiz ve yeri doldurulamaz NFT'lerin yaratılmasıyla sonuçlanıyordu.





Ordinals protokolünün yayınlanması piyasanın dikkatini çekti ve eski NFT protokollerini Bitcoin ağında yeni projeler başlatmaya sevk etti. Özellikle, Bored Ape Yacht Club ile tanınan Yuga Labs ekibi, Bitcoin ağında TwelveFold adlı yeni bir projeyi tanıttı.









Ordinals protokolünü temel alan geliştirici Domo, Bitcoin ağında değiştirilebilir tokenler çıkarmak için BRC-20 standardını tanıttı. ORDI, toplam 21 milyon arz ile Bitcoin blok zincirinde piyasaya sürülen ilk BRC-20 tokeni oldu.





BRC-20 standardı piyasada hızla ilgi gördü ve çeşitli BRC-20 tokenlerinin piyasaya sürülmesine neden oldu. Son zamanlarda, birkaç üst düzey borsa BRC-20 tokenlerini listeleyerek genel piyasa heyecanını daha da körükledi.









Ordinals protokolünden ilham alan Genius kurucu ortağı Tom Lehman, NFT'lerin basım maliyetlerini düşürmek ve NFT alanının gelişimini ilerletmek amacıyla Ethereum yazıtı protokolü olan Ethscriptions'ı tanıttı.





Beklentilerin aksine, bu konsept topluluktan ve çeşitli NFT projelerinden destek görmedi. Bununla birlikte, BRC20 tokenlerine benzer bir oyun Ethereum'da varlığını sürdürdü ve ETHS, Ethscriptions protokolünün öncü tokeni oldu.









Ordinals protokolünün yaygın kullanımına rağmen, hâlâ bir takım dezavantajları bulunuyor. Bu sınırlamalara yanıt olarak Atomicals, Runes & Pipe ve Taproot Assets gibi yeni protokoller tanıtıldı. Bu protokollerin yanı sıra, birkaç erken proje piyasanın dikkatini çekti ve mevcut piyasa trendine ilgi gösterdi.









2.1 Değiştirilemez:Bir yazıt oluşturulduktan sonra başkaları kendi yazıtlarını ekleyemez, böylece her birinin benzersiz olması sağlanır.





2.2 Nispeten Adil: Katılımın herhangi bir kısıtlama olmaksızın herkese açık olması, yazıtların popülerliğine katkıda bulunan önemli bir etmendir.





2.3 İlk Gelene İlk Hizmet: Daha yüksek ücretli işlemler öncelikli olarak işleme alınır. Bu da Bitcoin madencilerinin daha yüksek ücretli işlemlere öncelik verme mantığıyla uyumludur.





2.4 Sınırlı Miktar: Miktar, yazıt oluşturma sırasında sınırlandırılabilir ve sonradan değiştirilemez.





2.5 Dış Müdaheleden Etkilenmez: Bitcoin yazıtları IPFS gibi depolama alanlarında değil, doğrudan Bitcoin ağında saklanır.









Bitcoin yazıtlarına yönelik piyasa talebi arttıkça, bu yazıtları çevreleyen tartışmalar da durmaksızın devam ediyor.





Savunucular, yazıtların kullanılmaya başlanmasının yalnızca Bitcoin madencileri için işlem ücretlerini yükseltmekle kalmadığını, aynı zamanda Bitcoin ağının genel güvenliğini de desteklediğini ileri sürüyor. Son zamanlarda BRC-20 tokenleri konusundaki piyasa heyecanının, Bitcoin ağ ücretlerindeki artışla aynı zamana denk gelmesi de madenciler için daha fazla kazanç anlamına geliyor. Aynı zamanda, daha yüksek madenci kazançları bir mıknatıs görevi görerek daha fazla madenciyi kendine çekiyor ve Bitcoin ağının güvenliğini destekliyor.





Karşıt görüştekiler, yazıtların Bitcoin ağında "saldırılara" yol açan önemli miktarda spam verisi getirdiğini savunuyor. Buna ek olarak, dizinleyicilere dayanan merkezi muhasebe yöntemiyle ilişkili potansiyel önemli riskler hakkında endişelerini dile getiriyorlar. Bu karşı bakış açısını, özellikle Bitcoin Core geliştiricisi Luke temsil ediyor.





Devam eden tartışmalara rağmen, kripto topluluğundaki piyasa coşkusu ve harareti gelişmeye devam ediyor. BRC-20 serisi tokenler kayda değer bir büyümeye tanık oldu ve benzer oyunlar Bitcoin ağının ötesine geçerek diğer blok zinciri ağlarına da yayıldı.









Yazıt trendi Bitcoin ağında ortaya çıktı ve ardından çeşitli blok zincirlerine de yayıldı. Yazıtların yaygın olarak benimsenmesinden sonra, benzer oyunlar Ethereum, Solana, Avalanche (AVAX), Polygon, BNB Chain ve diğerleri gibi blok zincirlerinde art arda tanıtıldı.





Son zamanlardaki alım satım piyasası verilerine göre, Ethereum ağındaki ETH ve Facet yazıtlarının taban fiyatları sırasıyla 5,798 ETH ve 0,778 ETH. O zamanki 1 USDT'nin basım fiyatıyla karşılaştırıldığında, sırasıyla %13.000 ve %1.700'ün üzerinde artışlar görülüyor.





Solana ağındaki SOLS yazıtları için taban fiyat şu anda 74 SOL. Basım fiyatı ise yaklaşık 5 USDT. Bu durumda %1.100'lük bir artış elde edilmiş oluyor.





BNB Chain ağındaki BNBS yazıtları için taban fiyat şu anda 6,25 BNB. Bu durumda, yaklaşık 0,02 USDT'lik bir basım fiyatı ile %76.000'in üzerinde bir artış elde edilmiş oluyor.





Yazıtların yarattığı zenginlik etkisi pek çok kullanıcıyı da cezbetti. Sahneye giderek daha profesyonel ekipler ve oyuncular dahil oldu. Bu katılımcılar, metinleri ve diğer yöntemleri kullanarak yazıt basımında yarışmaya başladılar. Ancak, ortalama bireysel katılımcılar için yazıt basma çılgınlığına katılmak oldukça zor olabilir. Bu katılımcılar, genellikle ikincil piyasaya girme seçeneği ile baş başa kalıyorlar.





Buna ek olarak, BRC-20 serisindeki tokenler daha fazla bireysel yatırımcı için tercih edilen bir seçenek haline geldi. ORDI ve SATS gibi en iyi tokenlerin son dönemdeki başarıları, çok sayıda kullanıcının önemli kârlar elde etmesini sağladı.









İlgili tokenlerden satın almak isteyen normal katılımcılar için en kolay yöntem borsalarda alım satım yapmaktır. Şu anda MEXC alım satım platformu ORDI, SATS, PEPE ve daha fazla token için spot ve vadeli işlem alım satımını destekliyor. Kullanıcılar, MEXC platformu üzerinden alım satım yapabilirler.





Bu işlemin nasıl gerçekleştirildiğini kavramak için örnek olarak ORDI spot alım satım sürecini inceleyelim.





MEXC uygulamasında ana sayfanın üst kısmındaki arama çubuğu üzerinden "ORDI" araması yapın. Mum grafiği sayfasına girmek için "Spot" bölümünden ORDI/USDT işlem çiftini seçin. [Al] seçeneğine dokunun. Ardından emir türü olarak [Piyasa] seçeneğini seçin ve "Miktar" veya "Toplam" değerini girin. Son olarak, emri tamamlamak için [ORDI Al] seçeneğine dokunun.





Ayrıca, limit emri veya stop-limit emri kullanarak da ORDI spot alım satımı yapabilirsiniz.









Sorumluluk Reddi: Bu bilgiler yatırım, vergilendirme, hukuk, finans, muhasebe veya diğer ilgili hizmetler hakkında tavsiye sağlamaz ve herhangi bir varlığın satın alınması, satılması veya tutulması için tavsiye teşkil etmez. MEXC Akademi, bilgileri yalnızca referans amaçlı sağlar ve herhangi bir yatırım tavsiyesi teşkil etmez. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve dikkatli bir şekilde yatırım yapın. Platform, yatırım faaliyetleri kararlarınızdan sorumlu değildir.



