Biri Diğerini İptal Eder (OCO) Emri Nedir?





Sürekli değişen kripto dünyasında, yatırımcılar genellikle gelecekteki piyasa hareketlerini doğru bir şekilde tahmin etmekte zorlanır. Bu gibi durumlarda, Biri Diğerini İptal Eder (OCO) Emri kullanabilirsiniz. Bu sayede piyasadaki fırsatları değerlendirebilmeniz veya aşırı düşüşlerden kaçınabilmeniz için aynı anda zıt yönlerde iki emir verebilirsiniz.





Bir OCO (Biri Diğerini İptal Eder) emri, bir stop limit emrinive bir limit emrini tek bir OCO emrinde birleştirir. Stop limit emri tetiklenirse ya da limit emir işleme alınırsa/kısmen işleme alınırsa, diğer emir otomatik olarak iptal edilir. Emirlerden biri manuel olarak iptal edilirse, ilgili emir aynı anda iptal edilir.





OCO emirleri, alış/satış garanti edildiğinde daha iyi işlem fiyatlarının elde edilmesine yardımcı olabilir. Spot işlem yaparken, bir stop limit emri ile birlikte aynı anda bir limit emrivermek isteyen yatırımcılar bu alım satım stratejisini kullanabilir.













Spot OCO emirleri, yatırımcıların aynı anda TP/SL emirleri ve limit emirleri belirlemelerine olanak tanıyarak yatırımcıların riskleri daha iyi kontrol etmelerine yardımcı olur.









Spot OCO emirleri, yatırımcıların manuel müdahalesine gerek kalmadan alım satım sistemi tarafından otomatik olarak işleme alınır. Bu mekanik işleme alma, yatırımcıların duygusal karar vermelerine ve hatalı yargılardan kaçınmalarına yardımcı olarak alım satım disiplinini artırabilir.









Spot alım satımında bir OCO emri stratejisi kullanarak yatırımcılar hem zarar durdur hem de kâr al tetikleme fiyatlarını ve limit fiyatını aynı anda belirleyerek iki ayrı emir belirleme ihtiyacını ortadan kaldırabilir. Bu da izleme süresinden ve enerjiden tasarruf sağlayarak alım satım verimliliğini artırabilir.









Spot OCO özelliğinin ayırt edici bir yanı, bir emir gerçekleştiğinde diğer emrin otomatik olarak iptal edilmesidir. Bu, işlemlerin çakışmasını önlemeye yardımcı olarak gereksiz riskleri önler.









OCO spot emir stratejisi, piyasa dalgalanmalarına yanıt vermede esneklik, risk kontrolü ve belirsizliğin azaltılmasını gerektiren alım satım senaryoları için uygundur.









Yatırımcılar bir geri çekilme sırasında daha düşük bir maliyetle satın almayı umarlar, ancak geri çekilme olmazsa ve fiyat yükselirse kaçırmaktan korkarlar. Bu nedenle, geri çekilme olmazsa ve fiyat yükselirse, sistemin belirtilen fiyattan satın alması gerekir.





Bu durumda, spot OCO emri bir zarar durdur alış emri ve bir limit alış emri içerir.









Yatırımcılar, ara dönemdeki yüksek seviyeden hala bir miktar yükseliş potansiyeli olduğuna inanır ve en yüksek noktada satış yapmak ister, ancak ani bir düşüşten korkar ve bu da kâr kaybına neden olur. Bu nedenle, ani bir düşüş varsa, sistemin belirtilen fiyattan satış yapması gerekir.





Bu durumda, spot OCO emri bir zarar durdur satış emri ve bir limit satış emri içerir.









Satış Emri: Fiyat (Limit Emiri) > Mevcut Piyasa Fiyatı > Zarar Durdur Tetikleme Fiyatı (TP/SL Emri)





Alış Emri: Fiyat (Limit Emri) < Mevcut Piyasa Fiyatı < Zarar Durdur Tetikleme Fiyatı (TP/SL Emri)

















Resmi MEXC websitesine girdikten sonra, spot alım satım sayfasını açmak için [Spot] seçeneğine tıklayın.

















Piyasa analizine ve yatırım planınıza dayanarak, varlıkları hangi fiyattan almak veya satmak istediğinizi belirleyin.













Hem zarar durdur hem de limit fiyatları belirlemeniz gerekir:





Zarar durdur alış emri, fiyat belirli bir seviyeye yükseldiğinde varlığın otomatik olarak satın alınacağı fiyattır.





Limit alış emri, fiyat belirli bir seviyeye düştüğünde varlığın otomatik olarak satın alınacağı fiyattır.













Benzer şekilde, hem zarar durdur hem de limit fiyatları belirlemeniz gerekir:





Limit satış emri, fiyat belirli bir seviyeye yükseldiğinde varlığın otomatik olarak satılacağı fiyattır.





Zarar durdur satış emri, fiyat belirli bir seviyeye düştüğünde varlığın otomatik olarak satılacağı fiyattır.













Parametrelerin doğru olduğunu onayladıktan sonra emir oluşturun.













Emir oluşturulduktan sonra, piyasa koşullarını yakından izlemeniz gerekir. Fiyat belirlediğiniz koşullardan herhangi birine ulaştığında, sistem otomatik olarak ilgili alış veya satış işlemini gerçekleştirir ve diğer koşullu emri iptal eder.









Not:





Spot OCO stratejisinde, bu iki koşullu emir bir çift olarak bulunur ve koşullardan biri tetiklendiğinde diğeri iptal edilir.





Eğitim ve kılavuz içerikleri farklı işletim sistemlerinde değişiklik gösterebilir. Lütfen kendi mevcut işletim sisteminizdeki adımları izleyin.













Spot OCO (Biri Diğerini İptal Eder) Emirleri, iki koşullu emrin belirlenmesini ve biri işleme alındığında diğerinin otomatik olarak iptal edilmesini içeren bir yatırım stratejisidir. Risk kontrolü ve giriş noktalarının seçilmesi için kullanılır.





Risk Sorumluluk Reddi: Spot OCO stratejisinin avantajı, yatırımcıların risk kontrolü sağlamasına ve alım satım işlemlerini otomatikleştirmesine yardımcı olmayı amaçlar. Ancak yoğun piyasa dalgalanmaları nedeniyle stratejinin beklendiği gibi gerçekleşmeme dezavantajı da bulunur. Spot alım satım için bir OCO emri stratejisi kullanırken, alım satım stratejinizin yatırım hedefleri ve risk toleransı ile uyumlu olduğundan emin olmak ve piyasa oynaklığını ve risklerini yakından takip etmek çok önemlidir.





Sorumluluk Reddi: Bu bilgiler yatırım, vergilendirme, hukuk, finans, muhasebe veya diğer ilgili hizmetler hakkında tavsiye sağlamaz ve herhangi bir varlığın satın alınması, satılması veya tutulması için tavsiye teşkil etmez. MEXC Akademi, bilgileri yalnızca referans amaçlı sağlar ve herhangi bir yatırım tavsiyesi teşkil etmez. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve dikkatli bir şekilde yatırım yapın. Platform, yatırım faaliyetleri kararlarınızdan sorumlu değildir.