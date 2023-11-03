MEXC'de Piyasa Değişimleri Nasıl Kontrol Edilir?





Kripto piyasası sürekli olarak değişiklik göstermektedir ve bazen tek bir haber piyasada önemli dalgalanmaları tetikleyebilir. MEXC, kullanıcıların büyük işlemler, piyasa dalgalanmaları ve piyasadaki diğer değişiklikler hakkında bilgi sahibi olmalarına yardımcı olmak için piyasa değişimi bilgileri sağlar ve bireysel yatırım kararları için bilgilendirici referanslar sunar.









Resmi MEXC websitesinde hesabınıza giriş yapın. Ardından üst menü çubuğunda bulunan [Piyasa] seçeneğine tıklayın.









Piyasalar sayfasından [Piyasa] seçeneğine tıklayın.









Aramak istediğiniz token piyasası değişim bilgilerini spot veya vadeli işlem piyasasındaki tarih veya tetikleme koşullarına göre filtreleyebilirsiniz. Bir token arayarak ilgili token için piyasa değişim bilgilerini görüntülemek istiyorsanız "Piyasa" seçeneğinin sağ tarafında bulunan arama kutusunu da kullanabilirsiniz.





Mevcut piyasadaki tüm vadeli işlemler veya spot piyasa değişim bilgilerini görüntülemek için [Vadeli Piyasa] veya [Spot Piyasa] seçeneklerinden birini seçin.





Başlangıç tarihi ve bitiş tarihini seçerek, belirli bir tarih aralığındaki vadeli işlemler ve spot piyasa değişim bilgilerine ulaşabilirsiniz.





Tetikleme koşulları arasında "Piyasa Değişimleri", "Piyasa Atılımı", "Tarihsel Fiyat" ve "Büyük Alış ve Satış" yer alır. İlgili vadeli işlemler ve spot piyasa değişim bilgilerini görüntülemek için farklı tetikleme koşulu seçebilirsiniz.









Yalnızca belirli bir token için piyasa değişim bilgilerini görüntülemek istiyorsanız, önce tokenleri Favoriler listenize ekleyin. Ardından, [Tümü] seçeneğinin yanındaki [Favoriler] seçeneğine tıklayarak listenize eklediğiniz tokenler için piyasa değişim bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.









Websitesinde, spot işlem sayfasının sağ tarafında bulunan token görüntüleme alanında veya vadeli işlemler sayfasının sol tarafında bulunan token açılır pencere seçeneklerinde, eklemek istediğiniz tokeni arayın ve Favorilere eklemek için [☆] simgesine tıklayın.









Uygulamada, ana sayfanın alt kısmında bulunan [Piyasalar] seçeneğine dokunun ve ardından [Favoriler] seçeneğini seçin. Hem "Spot" hem de "Vadeli İşlemler" bölümlerinde, sırasıyla [Favorilere Ekle] seçeneğine dokunun. İstediğiniz tokeni arayın ve Favorilere eklemek için [☆] simgesine dokunun.









Aynı anda birden fazla koşul içeren piyasa değişim bilgilerinin aranması desteklenmektedir. Aşağıdaki görselde gösterildiği üzere, 1 Ekim ve 18 Ekim tarihleri arasında Favoriler'deki spot tokenleri arasında büyük alış/satış emirleri nedeniyle değişim yaşayan tokenler ETH, MX ve DOGE 'dir. Ayrıca, belirli alış ve satış bilgileri de görüntülenmektedir.









Piyasa değişimlerinde görüntülediğiniz bir tokenin alım satımını yapmak istiyorsanız, sağ tarafta bulunan [Al-Sat] butonuna tıklayarak emirlerinizi doğrudan verebileceğiniz ilgili alım satım sayfasına erişebilirsiniz.





MEXC, mevcut piyasa alım satım davranışlarını hızlı bir şekilde anlamanıza yardımcı olmak için piyasa değişimi verileri sağlar ve veriye dayalı yatırım kararları almanıza destek olur.



