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MEXC ile Nasıl Hediye Kripto Gönderilir ve Alınır

#Temel
#Yeni Kullanıcılar
2023.11.1 MEXC
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Belirli tatillerde veya anlamlı günlerde, bir araya gelen arkadaşlar genellikle ortama heyecan katmak için kırmızı zarf hediyeleri gönderirler ve alırlar. MEXC, web3 kullanıcıları için de bu özelliği sunmaktadır. Hediye gönderme ve alma keyfini arkadaşlarınızla paylaşmak için MEXC uygulamasının Hediyeler özelliğini kullanabilirsiniz.

MEXC'nin Hediyeler özelliği şu anda yalnızca uygulamada kullanımdadır ve websitesi sürümünde desteklenmemektedir. MEXC'nin Hediyeler özelliğini kullanabilmeniz için öncelikle cep telefonu numaranızı bağlamanız ve KYC doğrulamasını tamamlamanız gerekir. Aksi takdirde, bu özelliği kullanamazsınız.


MEXC Hediyeler Özelliği Nasıl Kullanılır?


Hediye gönderme koşullarını tamamladıktan sonra MEXC uygulaması ana sayfasından [Daha] seçeneğine dokunun. Ardından, [Hediye ve Kampanya] sayfasından [Hediyeler] seçeneğini seçin. Ardından, kırmızı zarfın altındaki [Gönder] butonuna dokunun.


1. Normal Hediye


"Hediyeler" sayfasında, "Kripto" bölümünden kripto birimini seçin, "Birim Miktarı" bölümüne her hediye için tutarı girin, "Miktar" bölümüne hediye paketlerinin adetini girin. Ardından, tebrik notu yazarak bir afiş seçin ve [Yalnızca Yeni Kullanıcılar] kutucuğunu işaretleyip işaretlemeyeceğinizi belirleyin. Gerekli işlemleri tamamladıktan sonra sağ alt köşede bulunan [Gönder] butonuna tıklayın.

Eğer [Sadece Yeni Kullanıcılar] seçeneğini işaretlediyseniz, hediyeler sadece yeni hesap açan kullanıcılar tarafından alınabilir ve yeni kullanıcılar otomatik olarak hediye gönderen kişinin davetlisi olurlar, yani sizin davetliniz olurlar.

Hediyelerin 24 saat içinde alınmaması veya tamamının alınmaması durumunda, kalan bakiye gönderen hesaba iade edilecektir.


2. Şans Çekilişi Hediyesi


"Hediyeler" sayfasında, "Kripto" bölümünden kripto birimini seçin, "Toplam" bölümüne hediyenin toplam tutarını girin, "Miktar" bölümüne hediye paketlerinin adetini girin. Ardından, tebrik notu yazarak bir afiş seçin ve [Yalnızca Yeni Kullanıcılar] kutucuğunu işaretleyip işaretlemeyeceğinizi belirleyin. Gerekli işlemleri tamamladıktan sonra sağ alt köşede bulunan [Gönder] butonuna tıklayın.

Eğer [Sadece Yeni Kullanıcılar] seçeneğini işaretlediyseniz, hediyeler sadece yeni hesap açan kullanıcılar tarafından alınabilir ve yeni kullanıcılar otomatik olarak hediye gönderen kişinin davetlisi olurlar, yani sizin davetliniz olurlar.

Hediyelerin 24 saat içinde alınmaması veya tamamının alınmaması durumunda, kalan bakiye gönderen hesaba iade edilecektir.


3. Normal Hediye ile Şans Çekilişi Hediyesi Arasındaki Farlılıklar


MEXC'nin Hediyeler özelliği ikiye ayrılır: Normal Hediyeler ve Şans Çekilişi Hediyeleri. Bu iki tür arasındaki temel farklılıklar şunlardır:

1. Hediyeleri gönderen kullanıcılar için: Normal hediyeler için, her bir hediye paketi için tutarı girersiniz ve hediye paketinin toplam tutarı, her bir hediye paketi için belirlenen tutarla çarpıldığında elde edilen miktardır. Şans çekilişi hediyeleri için toplam tutarı girersiniz ve hediye paketinin toplam tutarı girdiğiniz tutar olur.

2. Hediyeleri alan kullanıcılar için: Normal hediyeler için herkes aynı nihai tutarı alırken, şans çekilişi hediyelerinde herkesin aldığı nihai tutar tamamen kişinin şansına bağlıdır ve alınan tutarlar birbirinden farklıdır.

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