MEXC'de Token Sözleşme Adresleri Nasıl Görüntülenir?









Her tokenin kendi adresi vardır. Token sözleşme adresi, bir dizi sayı ve harften oluşur ve bir token sözleşmesi için Ethereum veya diğer blok zincirindeki benzersiz bir adresi ifade eder. Token sözleşme adresinin kişisel cüzdan adresiniz olmadığını unutmamak önemlidir.





Token sözleşme adresi, bir token için benzersiz bir tanımlayıcı görevi görür. Bir blok zinciri gezgini aracılığıyla token sözleşme adresini arayarak, token ile ilgili işlem geçmişi, bakiye ve diğer kayıtlar gibi bilgilere erişebilirsiniz.













Resmi MEXC websitesinde hesabınıza giriş yapın. Ardından sağ üst köşede bulunan [Cüzdan] seçeneğine tıklayın ve [Yatırma] seçeneğini seçin.









Varlık yatırma sayfasında, kriptoyu ve yatırma ağını seçin. Bu içerikte örnek olarak MX Token kullanılacaktır.





Yatırma adresinin altında, MX tokenin Ethereum zincirindeki sözleşme adresinin son 5 hanesini görebilirsiniz. Sözleşme adresinin mavi renkli son 5 hanesine tıkladığınızda Ethereum blok zinciri gezginine yönlendirilirsiniz.









Ethereum blok zinciri gezgininde, Ethereum zincirindeki MX Token için tam token sözleşme adresini görebilirsiniz. MEXC platformundaki token adresinin son 5 hanesinin blok zinciri gezginindeki ile tutarlı olup olmadığını kontrol ederek doğrulayabilirsiniz.













Bu içerikte örnek olarak iOS sürümü kullanılacaktır.





MEXC uygulamasında hesabınıza giriş yapın. Ana sayfanın sağ alt köşesinde bulunan [Cüzdan] seçeneğine tıklayın. Cüzdan Özeti sayfasından [Yatırma] seçeneğini seçin.





Benzer şekilde, örnek olarak yine MX Token kullanılacaktır. Üstteki arama çubuğuna "MX" yazın ve MX yatırma sayfasına girmek için ERC20 ağını seçin.





MX yatırma sayfasının alt kısmında, MX tokenin Ethereum zincirindeki sözleşme adresinin son 5 hanesini görebilirsiniz. Sözleşme adresinin mavi renkteki son 5 hanesine dokunduğunuzda Ethereum blok zinciri gezginine yönlendirilirsiniz.









Ethereum blok zinciri gezgininde, Ethereum zincirindeki MX Token için tam token sözleşme adresini görebilirsiniz. MEXC platformundaki token adresinin son 5 hanesinin blok zinciri gezginindeki ile tutarlı olup olmadığını kontrol ederek doğrulayabilirsiniz.









Kullanıcılar genelde varlık yatırdıklarında, yatırılan tokenlerin doğru olup olmadığını token sözleşme adresi aracılığıyla teyit ederler. Kimlik avı mağduru olmamak adına lütfen doğrulama için yalnızca token adına veya simgesine güvenmeyin.





MEXC platformuna token yatırırken, kriptonun sözleşme adresinin MEXC'nin desteklenen adresiyle eşleşip eşleşmediğini doğrulamak çok önemlidir. Aksi takdirde, yatırdığınız varlıklar hesaba aktarılmayabilir.



