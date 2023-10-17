Spot Emir Parametreleri Nasıl Ayarlanır?



Spot alım satım yaparken, fiyat ve emir miktarı dâhil olmak üzere limit emrinin parametrelerini değiştirebilirsiniz. Emir parametrelerini başarıyla değiştirdikten sonra, orijinal emir iptal edilecek ve sistem yeni bir emir verecektir. Şu anda, bu işlev yalnızca spot alım satımdaki limit emirlerinde geçerlidir.

Websitesinde Emir Parametreleri Nasıl Değiştirilir?

1. Spot alım satım sayfasının alt kısmında "Açık Emirler" bölümünü görebilirsiniz. Değiştirmek istediğiniz emir için kalem simgesine tıklayın.



2. Açılan pencerede yeni fiyatı ve miktarı girin. Ardından [Onayla] butonuna tıklayın.



Uygulamada Emir Parametreleri Nasıl Değiştirilir?

1. MEXC uygulaması ana sayfasında [Al-Sat] seçeneğine dokunun ve en alttaki "Açık Emirler" bölümüne gidin. Emrin yanındaki kalem simgesine dokunun.



2. Açılan pencerede yeni fiyatı ve miktarı girin, ardından [Onayla] butonuna dokunun.





