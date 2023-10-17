MEXC Sigorta Fonu Hesabı nedir?





Kripto vadeli işlemleri yüksek risklere ve dalgalanmalara sahiptir. Aşırı piyasa koşullarında, vadeli işlem kullanıcıları likidasyon ve hatta iflas durumlarıyla karşılaşabilirler. İflas gerçekleştiğinde, yatırımcıların maruz kaldığı zarar miktarı hesaplarındaki marjin miktarını aşabilir. Bu durumda, sigorta fonu yatırımcılar için bir güvenlik ağı haline gelir ve yatırımcıların çıkarlarını korur.





Hem likidasyon hem de iflas kavramları benzer tanımlara sahip olmakla birlikte, iflasın sonuçları daha ağırdır. Likidasyon, bir kullanıcının pozisyonu zarara uğradığında ve pozisyonda kalan marjin sürdürme marjininin altına düştüğünde gerçekleşir. Sistem, yatırım platformunun ve diğer kullanıcıların çıkarlarını korumak için pozisyonu otomatik olarak kapatır.





İflas, sistem bir likidasyon pozisyonunu devraldığında ve kapattığında gerçekleşir, ancak büyük piyasa dalgalanmaları nedeniyle nihai kapanış fiyatı iflas fiyatından daha düşüktür (yani pozisyondaki fiili kayıplar pozisyon marjinini aşar).





Kripto vadeli işlem piyasası yüksek dalgalanma ve kaldıraç oranına sahip olduğundan son derece yüksek iflas risklerine sahiptir. Bir yatırımcının Bitcoin kullarak short pozisyon açtığını ve likidasyon fiyatının 30.000 dolar olarak belirlendiğini varsayalım. Piyasa fiyatı aniden ve anormal bir şekilde 30.000 doların üzerine çıkarsa ve emir defterinde 30.000 dolara yakın çok az emir varsa, yatırımcının vadeli işlemleri zamanında kapatılamaz ve işleme alınamaz. Bu durumda, pozisyon artık iflas fiyatından daha iyi bir fiyattan kapatılamaz. Bu da marjin değerinden daha büyük pozisyon kayıplarına yol açar. Bu durum iflas olarak adlandırılır. İflas durumunda, oluşan yüksek kayıplar MEXC sigorta fonu hesabı tarafından karşılanır.





Kullanıcı çıkarlarını korumak amacıyla MEXC, likidasyon sürecinin sorunsuz bir şekilde tamamlanmasını sağlamak için sigorta fonu kullanmaktadır. Pozisyon kaybı marjin değerinden fazla olduğunda, sigorta fonu, kaybı telafi eder. Sigorta fonu tutarındaki artış, likidasyon emirlerinin piyasadaki iflas fiyatından daha iyi fiyatlarla işlem görmesinden kaynaklanan fazlalıktan meydana gelir.





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