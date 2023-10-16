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MEXC Uygulamasında Kısayollar Nasıl Kişiselleştirilir?

#Temel
#Yeni Kullanıcılar
2023.10.16 MEXC
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MEXC uygulamasındaki Ana Sayfa panosunda iki satırlık kısayol simgesi kısmını görüntüleyebilirsiniz. Bu simgelere tıklayarak ilgili hizmetlere erişebilirsiniz. Ana sayfada yalnızca yaygın olarak kullanılan sınırlı sayıdaki hizmete ait kısayollar görüntülenir. [Daha] seçeneğine tıkladıktan sonra ek hizmetleri keşfedebilirsiniz.

MEXC, bu kısayol simgeleri için kullanıcıların en sık kullandıkları hizmetleri tercihlerine göre ana sayfada görüntülemelerine olanak tanıyan bir kişiselleştirme özelliği sunmaktadır. Aşağıdaki örnekte, iOS mobil cihazlarda kendi tercihlerinize göre kısayolları nasıl kişiselleştirebileceğiniz gösterilmiştir.

[Daha] seçeneğine tıklayın. Ardından, üst kısımdaki "Kişiselleştirilmiş Özellikler" bölümünün sağ tarafında yer alan kalem simgesine tıklayın.


Kısayolu ana sayfadan kaldırmak için mevcut simgenin üzerindeki [-] simgesine tıklayın. Ardından, aşağıdaki mevcut uygulamalar listesinden eklemek istediğiniz hizmeti seçin ve [+] simgesine tıklayın.

Aşağıdaki örnekte, mevcut "MX Bölgesi" ve "Ödüller" kısayolları kaldırılmış ve kısayol bölümüne "Hediyeler" ve "Hafta-Parti" hizmetleri eklenmiştir.


Eklenen hizmetlerin sırasını yeniden düzenlemek isterseniz, taşımak istediğiniz hizmetin üzerine birkaç saniye basılı tutmanız ve getirmek istediğiniz konuma doğru sürüklemeniz yeterlidir.

"Hafta-Parti" hizmetini "Hediyeler" hizmetinin önüne taşımak istiyorsanız, "Hafta-Parti" simgesine birkaç saniye basılı tutun, ardından yeni düzenlemeyi tamamlamak için öne doğru sürükleyin. Sağ üst köşedeki [Onayla] butonuna tıklayın. MEXC uygulaması ana sayfasına geri döndüğünüzde yaptığınız düzenlemeye uygun olarak kısayol alanının güncellediğini göreceksiniz.



Varsayılan kısayol simgelerini sık kullandığınız bireysel iş girişleriniz olarak tanımlayın. Bu sayede, MEXC'yi kullanırken zamandan tasarruf edebilir ve ilgili işlevlere tek bir tıklama hızlı bir şekilde erişebilirsiniz. Hemen deneyimleyin!

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