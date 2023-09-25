VIP Avantajları

MEXC, platformdaki varlıkları 300.000 USDT'yi aşan kullanıcılara yükseltilmiş VIP hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmetler, son derece popüler MEXC Aylık Sektör Analizi Raporu dahil olmak üzere toplam 14 konuyu kapsamaktadır. Bu içerikte, MEXC VIP Merkezi tarafından sağlanan VIP hizmet türleri tanıtılacak ve VIP MEXC kullanıcısı olmak için nasıl başvuru yapılabileceği anlatılacaktır.
MEXC platform varlıklarınız 300.000 USDT'yi aşarsa, VIP MEXC kullanıcısı olmaya hak kazanırsınız. Ek olarak, MEXC farklı varlık miktarlarına göre üç farklı VIP hizmet seviyesi sunar:
MEXC platformundaki toplam varlığınız 300.000 USDT'yi aşarsa Gold VIP statüsünün kilidini açabilirsiniz.
MEXC platformundaki toplam varlığınız 1.000.000 USDT'yi aşarsa Diamond VIP statüsünün kilidini açabilirsiniz.
MEXC platformundaki toplam varlığınız 2.000.000 USDT'yi aşarsa Premium VIP statüsünün kilidini açabilirsiniz.
VIP Ayrıcalıkları
VIP Seviyesi Koruma Süresi (Gün)
Gold VIP
20
Diamond VIP
40
Premium VIP
60
Hizmetlerin sayısı farklı seviyelerdeki VIP'ler için değişmektedir. Aşağıdaki tabloyu referans alarak ihtiyaçlarınıza uygun VIP seviyesini seçebilirsiniz:
Yüksek Kaliteli Hizmetler
[Gold VIP]
[Diamond VIP]
[Premium VIP]
VIP Özel İşlem Ücretlerinden Yararlanma
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MEXC VIP Rozeti
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Kişisel VIP Hizmet Grubu
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MEXC Sektör Analiz Raporu
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Tatil ve Doğum Günü Hediyeleri
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Özel VIP Etkinlikleri
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7/24 VIP Canlı Destek
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Hızlı Para Yatırma ve Çekme Kanalı
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Para Çekme Limit Artırımı
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MEXC Ajanslık Programı
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MEXC'nin Yüz Yüze Etkinliklerine Öncelikli Davet
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Yeni Ürün Beta Testinde Öncelik
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Yüksek Kaliteli Proje Aboneliği
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MEXC - VIP Özel Semineri
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MEXC, sizi ilgili VIP seviyesiyle eşleştirmek için varlıklarınızın anlık görüntülerini alır. VIP seviyenizi onaylamak için lütfen aşağıdaki bilgileri dikkatlice inceleyin: