



MEXC, platformdaki varlıkları 300.000 USDT'yi aşan kullanıcılara yükseltilmiş VIP hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmetler, son derece popüler MEXC Aylık Sektör Analizi Raporu dahil olmak üzere toplam 14 konuyu kapsamaktadır. Bu içerikte, MEXC VIP Merkezi tarafından sağlanan VIP hizmet türleri tanıtılacak ve VIP MEXC kullanıcısı olmak için nasıl başvuru yapılabileceği anlatılacaktır.









MEXC platform varlıklarınız 300.000 USDT'yi aşarsa, VIP MEXC kullanıcısı olmaya hak kazanırsınız. Ek olarak, MEXC farklı varlık miktarlarına göre üç farklı VIP hizmet seviyesi sunar:









MEXC platformundaki toplam varlığınız 300.000 USDT'yi aşarsa Gold VIP statüsünün kilidini açabilirsiniz.









MEXC platformundaki toplam varlığınız 1.000.000 USDT'yi aşarsa Diamond VIP statüsünün kilidini açabilirsiniz.









MEXC platformundaki toplam varlığınız 2.000.000 USDT'yi aşarsa Premium VIP statüsünün kilidini açabilirsiniz.









VIP Ayrıcalıkları VIP Seviyesi Koruma Süresi (Gün) Gold VIP 20 Diamond VIP 40 Premium VIP 60





VIP seviyeniz, yeni VIP seviyesinin etkin hale gelmesinden sonraki koruma süresi içinde düşürülmez.





Bu süre zarfında yükseltme koşullarını yerine getirirseniz, VIP seviyeniz otomatik olarak yükseltilir.





Koruma süresi, özel işlem ücretleri dışındaki tüm VIP avantajları için geçerlidir.









Hizmetlerin sayısı farklı seviyelerdeki VIP'ler için değişmektedir. Aşağıdaki tabloyu referans alarak ihtiyaçlarınıza uygun VIP seviyesini seçebilirsiniz:





Yüksek Kaliteli Hizmetler [Gold VIP] [Diamond VIP] [Premium VIP] VIP Özel İşlem Ücretlerinden Yararlanma ✔ ✔ ✔ MEXC VIP Rozeti ✔ ✔ ✔ Kişisel VIP Hizmet Grubu ✔ ✔ ✔ MEXC Sektör Analiz Raporu ✔ ✔ ✔ Tatil ve Doğum Günü Hediyeleri ✔ ✔ ✔ Özel VIP Etkinlikleri ✔ ✔ ✔ 7/24 VIP Canlı Destek ✔ ✔ ✔ Hızlı Para Yatırma ve Çekme Kanalı ❌ ✔ ✔ Para Çekme Limit Artırımı ❌ ✔ ✔ MEXC Ajanslık Programı ❌ ✔ ✔ MEXC'nin Yüz Yüze Etkinliklerine Öncelikli Davet ❌ ✔ ✔ Yeni Ürün Beta Testinde Öncelik ❌ ❌ ✔ Yüksek Kaliteli Proje Aboneliği ❌ ❌ ✔ MEXC - VIP Özel Semineri ❌ ❌ ✔









MEXC, sizi ilgili VIP seviyesiyle eşleştirmek için varlıklarınızın anlık görüntülerini alır. VIP seviyenizi onaylamak için lütfen aşağıdaki bilgileri dikkatlice inceleyin:





Hesaplama için bir önceki gün 19.00 ile bugün 19.00 (TSİ) arasında toplam varlıklarınızın anlık görüntüsü alınır.





VIP seviyesi ve VIP avantajlarına ait veriler her gün 19.00-03.00 (TSİ) arasında güncellenir. Yüksek miktarda istatistiksel veri nedeniyle, VIP seviyesinin güncellenmesinde gecikmeler yaşanabilir. Lütfen gerçek güncelleme zamanını dikkate alınız.





Özel işlem ücretleri ve yükseltme ayarları için lütfen VIP Yöneticinizle iletişime geçin. Toplam varlıklarınız 7 gün boyunca ilgili VIP standardını karşılamıyorsa, özel işlem ücreti iptal edilir.









MEXC platformundaki varlıklarınız 300.000 USDT'yi geçiyorsa, MEXC VIP başvurusu yapmak üzere vip@mexc.com adresine bir e-posta gönderebilirsiniz.





Gönderdiğiniz e-posta aşağıdaki bilgileri içermelidir:



Ad Soyad

İletişim Numarası

Telegram Kimliği

İkamet Ettiğiniz Ülke (ilgili dili bilen bir VIP yöneticisi atanabilmesi için)





Ayrıca bu e-posta aracılığıyla özel gereklilikler hakkında bilgi alabilir veya önerilerde bulunabilirsiniz.