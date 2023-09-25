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VIP Avantajları

#Spot
#Vadeli İşlemler
#Temel Kavramlar
#Gelişmiş
2023.09.25 MEXC
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MEXC, platformdaki varlıkları 300.000 USDT'yi aşan kullanıcılara yükseltilmiş VIP hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmetler, son derece popüler MEXC Aylık Sektör Analizi Raporu dahil olmak üzere toplam 14 konuyu kapsamaktadır. Bu içerikte, MEXC VIP Merkezi tarafından sağlanan VIP hizmet türleri tanıtılacak ve VIP MEXC kullanıcısı olmak için nasıl başvuru yapılabileceği anlatılacaktır.

VIP Seviyeleri


MEXC platform varlıklarınız 300.000 USDT'yi aşarsa, VIP MEXC kullanıcısı olmaya hak kazanırsınız. Ek olarak, MEXC farklı varlık miktarlarına göre üç farklı VIP hizmet seviyesi sunar:

Gold VIP


MEXC platformundaki toplam varlığınız 300.000 USDT'yi aşarsa Gold VIP statüsünün kilidini açabilirsiniz.

Diamond VIP


MEXC platformundaki toplam varlığınız 1.000.000 USDT'yi aşarsa Diamond VIP statüsünün kilidini açabilirsiniz.

Premium VIP


MEXC platformundaki toplam varlığınız 2.000.000 USDT'yi aşarsa Premium VIP statüsünün kilidini açabilirsiniz.

VIP Seviyesi Koruma Süresi


VIP Ayrıcalıkları
VIP Seviyesi Koruma Süresi (Gün)
Gold VIP
20
Diamond VIP
40
Premium VIP
60

  • VIP seviyeniz, yeni VIP seviyesinin etkin hale gelmesinden sonraki koruma süresi içinde düşürülmez.

  • Bu süre zarfında yükseltme koşullarını yerine getirirseniz, VIP seviyeniz otomatik olarak yükseltilir.

  • Koruma süresi, özel işlem ücretleri dışındaki tüm VIP avantajları için geçerlidir.

Yüksek Kaliteli Hizmet


Hizmetlerin sayısı farklı seviyelerdeki VIP'ler için değişmektedir. Aşağıdaki tabloyu referans alarak ihtiyaçlarınıza uygun VIP seviyesini seçebilirsiniz:

Yüksek Kaliteli Hizmetler
[Gold VIP]
[Diamond VIP]
[Premium VIP]
VIP Özel İşlem Ücretlerinden Yararlanma
MEXC VIP Rozeti
Kişisel VIP Hizmet Grubu
MEXC Sektör Analiz Raporu
Tatil ve Doğum Günü Hediyeleri
Özel VIP Etkinlikleri
7/24 VIP Canlı Destek
Hızlı Para Yatırma ve Çekme Kanalı
Para Çekme Limit Artırımı
MEXC Ajanslık Programı
MEXC'nin Yüz Yüze Etkinliklerine Öncelikli Davet
Yeni Ürün Beta Testinde Öncelik
Yüksek Kaliteli Proje Aboneliği
MEXC - VIP Özel Semineri

VIP Avantajlarının Özellikleri


MEXC, sizi ilgili VIP seviyesiyle eşleştirmek için varlıklarınızın anlık görüntülerini alır. VIP seviyenizi onaylamak için lütfen aşağıdaki bilgileri dikkatlice inceleyin:

  • Hesaplama için bir önceki gün 19.00 ile bugün 19.00 (TSİ) arasında toplam varlıklarınızın anlık görüntüsü alınır.

  • VIP seviyesi ve VIP avantajlarına ait veriler her gün 19.00-03.00 (TSİ) arasında güncellenir. Yüksek miktarda istatistiksel veri nedeniyle, VIP seviyesinin güncellenmesinde gecikmeler yaşanabilir. Lütfen gerçek güncelleme zamanını dikkate alınız.

  • Özel işlem ücretleri ve yükseltme ayarları için lütfen VIP Yöneticinizle iletişime geçin. Toplam varlıklarınız 7 gün boyunca ilgili VIP standardını karşılamıyorsa, özel işlem ücreti iptal edilir.

Nasıl Başvuru Yapılır?


  • MEXC platformundaki varlıklarınız 300.000 USDT'yi geçiyorsa, MEXC VIP başvurusu yapmak üzere vip@mexc.com adresine bir e-posta gönderebilirsiniz.

  • Gönderdiğiniz e-posta aşağıdaki bilgileri içermelidir:

  • Ad Soyad

  • İletişim Numarası

  • Telegram Kimliği

  • İkamet Ettiğiniz Ülke (ilgili dili bilen bir VIP yöneticisi atanabilmesi için)

  • Ayrıca bu e-posta aracılığıyla özel gereklilikler hakkında bilgi alabilir veya önerilerde bulunabilirsiniz.


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