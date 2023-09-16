MEXC'de Nasıl Vadeli İşlemler Ajansı Olunur?





MEXC, kuruluşundan bu yana spot ve vadeli işlem alım satımını sürekli geliştirmeye kendini adamıştır. MEXC, sektördeki yıllarca süren araştırmaları sonucunda, kullanıcılarına verimli ve güvenli bir vadeli işlem alım satımı deneyimi sunan, mükemmel derinliğe sahip bir alım satım platformu konumuna gelmiştir.MEXC, kendi ürünlerini geliştirirken, karşılıklı fayda sağlamayı ve vadeli işlem piyasasında sağlıklı bir ekosistemi ortaklaşa teşvik etmeyi amaçlayarak, etkin KOL'lar (Kilit Fikir Önderleri) ve içerik oluşturucularla işbirliği yapmaya da odaklanmaktadır.





MEXC ile birlikte ilerlemek için MEXC vadeli işlemler ajansı olabilirsiniz. MEXC ile ortak değerleri paylaşmanızı, MEXC platformunu aktif olarak tanıtmanızı ve MEXC'nin değerleri doğrultusunda işbirliği içinde çalışmanızı umuyoruz. Bir ajans olarak, her alım satım meraklısıyla paylaşabileceğiniz özel bir davet kodu sahibi olursunuz. Özel davet kodunuzu makalelerde, sosyal medya platformlarında veya herhangi bir sosyal medya aracılığıyla tanıtabilirsiniz. Her başarılı davet için ömür boyu komisyon alırsınız!





MEXC ile işbirliği yapmayı seçerek ve bir MEXC vadeli işlem ajansı olarak, etkinizi en üst düzeye çıkarabilir ve sektör ortalamasının iki katından fazla komisyon oranları alabilirsiniz. Ajans olduktan sonra, davet ettiğiniz her yatırımcı için %50 davet komisyonu artı %10 alt ajans komisyonu alabilirsiniz. MEXC vadeli işlem ajansı olmak için aşağıdaki başvuru sürecini takip edebilirsiniz. Şu anda MEXC, dünya çapında 170 ülke ve bölgeyi kapsayan 8.000'den fazla sektör KOL'u ile işbirliği yapmıştır. MEXC'de, 6.200 BTC'yi aşan komisyon oluşuturulmuştur.





Ayrıca bu bağlantıya tıklayarak doğrudan başvuru yapabilirsiniz: https://affiliates.mexc.com/apply





MEXC'in şu ülkelerdeki kullanıcıların alım satım veya hesap açma başvurularını kabul etmediğini lütfen unutmayın: Kuzey Kore, Küba, Sudan, Suriye, İran, Kırım, Çin anakarası, Endonezya, Singapur, Venezuela, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri.





Hatırlatma: Ajans sisteminin ön uç sayfasındaki tarih filtreleme işlevinin maksimum 90 günlük bir tarih aralığını sorgulamaya izin verdiğini lütfen unutmayın.









1. Resmi MEXC websitesinde hesabınıza giriş yaptıktan sonra [Vadeli İşlemler] sekmesini açın ve ardından [Vadeli İşlem Bilgileri] seçeneğine tıklayın.









2. Sayfanın altında bulunan "MEXC Vadeli İşlem Uygulamaları" bölümünden [Hemen Başvur] seçeneğine tıklayın.









3. Başvuru adımlarını ve ortaklık avantajlarını görüntülemek için sayfayı aşağı kaydırın. Ardından websayfasının en altındaki [Hemen Başvur] seçeneğine tıklayın.









4. Sayfadaki adımları izleyin, ilgili bilgileri doldurun ve başvuruyu tamamlayın.













1. MEXC uygulamasını açın ve [Referans] seçeneğine tıklayın.









2. [Çok daha fazla komisyon elde etmek için MEXC Ajansı olun] seçeneğine tıklayın.









3. Başvuru adımlarını ve ajanslık avantajlarını görüntülemek için sayfayı aşağı kaydırın. Ardından ekranın altındaki [Hemen Başvur] seçeneğine tıklayın.









4. Sayfadaki adımları izleyin, ilgili bilgileri doldurun ve başvuruyu tamamlayın.



