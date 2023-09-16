Alt Hesaplar Nasıl Yönetilir?









Günlük alım satım faaliyetlerinizde size yardımcı olması için MEXC hesabınız altında birden fazla alt hesap oluşturabilirsiniz. Örneğin, hem spot alım satım için hem de vadeli alım satımı için farklı alt hesaplar kullanabilirsiniz.





MEXC iki farklı türde alt hesap seçeneği sunar. Birinci tür için giriş izni verilmez, API'ler ile birlikte kullanılması gerekir. Transfer ve işlem bilgilerini de içeren bu tür alt hesap bilgilerini görüntülemek için MEXC hesabınızda alt hesap ayrıntılarını kontrol etmeniz gerekir.





Diğer tür, bir e-posta adresi kullanarak giriş yapmak için kullanılabilen alt hesap türüdür. MEXC hesabınızda bu alt hesaba ait bilgileri görüntülemenize ek olarak, bu bilgileri görüntülemek için websitesi üzerinden bağımsız olarak alt hesaba giriş yapabilirsiniz. Bu tür bir alt hesap, uygulama üzerinden giriş yapmak için kullanılamamaktadır.









MEXC resmi websitesini ziyaret edin ve hesabınıza giriş yapın. Ardından, sağ üst köşedeki profil simgesine tıklayın ve [Alt Hesap Yönetimi] seçeneğini seçin.









[Alt hesap oluştur] seçeneğine tıkladığınızda iki farklı alt hesap türüyle karşılaşacaksınız. Oturum açma izinleri olmayan ilk alt hesap türünü seçin ve [Sonraki] seçeneğine tıklayın.









Kullanıcı adınızı girin ve [Sonraki] seçeneğine tıklayın. Ardından, güvenlik doğrulamasını tamamlayın. Bu adımları tamamladıktan sonra alt hesap başarıyla oluşturulacaktır.









E-posta doğrulaması gerektiren ikinci alt hesap türünü seçerseniz, e-posta adresinizi ve giriş şifrenizi girin, şifreyi onaylayın, e-posta doğrulama kodunu girin ve [Sonraki] seçeneğine tıklayın. Ardından, güvenlik doğrulamasını tamamlayın. Bu adımları tamamladıktan sonra alt hesap başarıyla oluşturulacaktır.













Alt Hesap Yönetimi sayfasında, Hesap Yönetimi, API, Varlık Yönetimi, Transfer Geçmişi ve Giriş Hareketleri olmak üzere beş bölüm bulunmaktadır.









Alt Hesap Yönetimi sayfasındaki "Hesap Yönetimi" bölümünden bir hesabı yönetmek için hesabın sağ tarafındaki [...] simgesine tıklayın.





Oturum açma izinleri bulunmayan ilk alt hesap türü ile [Dondur] veya [Vadeli İşlemleri etkinleştir] işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.





E-posta doğrulaması gerektiren ikinci tür alt hesap ile [Dondur], [Şifreyi değiştir], [E-posta adresini değiştir] veya [Vadeli İşlemleri etkinleştir] işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.





Vadeli İşlemler işlevi etkinleştirildiğinde, ⊗ simgesi, Ⓥ simgesine dönecektir.













[API Oluştur] seçeneğine tıklayın, bir alt hesap seçin. Ardından, istediğiniz spot ve vadeli işlem bilgileri seçeneklerini işaretleyin. Açıklamalar kısmını doldurun ve [Oluştur] seçeneğine tıklayın. Son olarak, güvenlik doğrulamasını tamamlayın. Bu adımları tamamladıktan sonra, API başarıyla oluşturulacaktır.









MEXC platformunda, birçok arayüze API Anahtarı aracılığıyla erişim sağlanması gerekir. Yukarıda gösterildiği gibi API Anahtarı oluşturma işlemi sırasında, hem spot hem de vadeli işlemler için API izinleri işaretlenmiştir.





API Anahtarı başarıyla oluşturulduktan sonra bir giriş anahtarı (Gizli Anahtar) oluşturulacaktır. Lütfen Giriş Anahtarı'nızı (Access Key) güvende tutun ve bu anahtarı kimseyle paylaşmayın. Giriş anahtarınızın güvenliği ihlal edilirse, lütfen bu anahtarı hemen silin ve yeni bir anahtar oluşturun.













MEXC hesabınız ve alt hesabınız arasında varlık transferi yapmak için [Transfer] seçeneğine tıklayın. Ek olarak, varlıklarınızı alt hesaplar arasında transfer edebilirsiniz. Transfer kayıtlarınız [Transfer Geçmişi] bölümünde listelenecektir.





İlgili alt hesaptaki varlıkları görüntülemek için [Bilgiler] seçeneğine tıklayın.













İkinci tür alt hesap, e-posta adresi ve şifre kullanılarak websitesine giriş yapmak için kullanılabilecek ve doğrudan alt hesabınıza giriş yaparken, giriş hareketiniz MEXC hesabınızda görüntülenebilecektir. Alt Hesap Yönetimi bölümünde, her girişe ait e-posta adresi, IP ve konum bilgilerini görüntülemek için [Giriş Hareketleri] seçeneğine tıklayın.





Alt hesapları kullanarak alım satım stratejilerinizin bağımsızlığını sağlayabilirsiniz. Birden fazla alt hesap aracılığıyla farklı alım satım stratejilerini aynı anda test edebilir ve her bir stratejinin etkinliğini daha doğru bir şekilde izleyebilirsiniz.