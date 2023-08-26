Likidite Hakkında Temel Bilgiler





Likidite, finans alanında yaygın olarak kullanılan bir terimdir ve farklı bağlamlarda çeşitli anlamlara gelebilir. Genel olarak likidite aşağıdaki konseptlere ayrılabilir: ① Bir varlığın nakde dönüştürülebilme kapasitesi. Bu konsept, mevcut varlıkları veya serveti başka varlıklara dönüştürme kapasitesini ifade eder. ② Bir işletmenin borç yükümlülüklerini yerine getirebilme gücü. Genellikle işletmeler için kullanılan yüksek likidite, bir şirketin varlıklarından sağladığı yeterli nakit akışına sahip olduğunu gösterir. ③ Piyasadaki parasal arzın çokluğu veya azlığı. Bu konsept ise, makroekonomik alanda geçerlidir. Toplam para arzının toplam talepten fazla olması likidite fazlalığına işaret eder.





Bu makalede, likiditenin özellikle ilk tanımına atıfta bulundulduğunu belirtmek gerekir.









Daha önce de belirtildiği gibi, likidite finansal ticarette önemli bir konsepttir ve mevcut varlıkları veya serveti diğer varlıklara dönüştürme kapasitesini ifade eder. Kripto para alım satımı bağlamında likidite özellikle belirli bir kripto paranın itibari paraya ya da diğer kripto paralara dönüştürülebilme kolaylığını ifade eder.





Likidite, kripto para piyasasında çok önemli bir rol oynar. Eğer bir kripto para yüksek likiditeye sahipse, kullanıcıların alım satım işlemleri piyasa üzerinde asgari düzeyde etki yaratır ve önemli fiyat dalgalanmalarını önler. Diğer yandan, bir kripto para düşük likiditeye sahipse, kullanıcıların alım satım işlemleri piyasa dalgalanmalarına yol açabilir ve bu da önemli fiyat artışları veya düşüşleriyle sonuçlanabilir. Ayrıca, likiditenin yüksek olduğu piyasalarda alım satım yapmak genellikle daha kolaydır. Bunun nedeni likiditenin piyasa katılımcıları tarafından sağlanmasıdır ve daha fazla katılımcı daha yüksek likiditeye olanak tanır, bu da daha fazla alım satım emrine imkan tanıyarak kullanıcıların alım satım yapmasını kolaylaştırır. Öte yandan, düşük likidite genellikle kullanıcıların emirlerinin gerçekleştirilmesinin görece zor olduğu anlamına gelir.









Genel olarak, likiditeyi değerlendirmenin iki kolay yolu vardır:





Bu yöntem, en yüksek alış (alış yönlü) fiyatı ile en düşük satış (satış yönlü) fiyatı arasındaki fiyat farkını ifade eder. Genel olarak, daha küçük bir fiyat farkı daha yüksek likiditeye işaret eder.





Piyasa Derinliği: Bu yöntem, emir defterindeki alım ve satım emirlerinin miktarını içerir. Genel olarak, daha fazla sayıda alış ve satış emri daha yüksek likiditeye işaret eder.









3.1 İşlem Hacmi 3.2 Yasallık 3.3 Piyasa Duyarlılığı olmak üzere likiditeyi etkileyebilecek üç ana faktör vardır.





3.1 İşlem Hacmi





İşlem hacmi likiditeyi etkileyen kritik bir faktördür. İşlem hacminin büyüklüğü alış ve satış emirlerinin sayısıyla doğru orantılıdır. Daha büyük işlem hacimleri ve daha fazla sayıda alım satım emri, daha fazla piyasa katılımcısı anlamına gelir ve kullanıcıların varlıklarını rahatça alıp satmasını sağlar. BTC, ETH ve MX gibi başlıca varlıklar genellikle daha yüksek işlem hacimlerine sahiptir.





3.2 Yasallık





Farklı bölgeler veya ülkeler kripto para birimlerine karşı farklı tutumlara sahiptir. El Salvador gibi bazı ülkeler kripto para birimlerini yasallaştırmıştır. El Salvador'da, çeşitli malları satın almak için Bitcoin'i kolayca kullanabileceğiniz belirtilmektedir. Bazı ABD eyaletlerinde Bitcoin vergilendirme için de kullanılabilmektedir. Yasallık genellikle daha çeşitli kullanım durumlarını beraberinde getirir ve daha yüksek likiditeye işaret eder.





3.3 Piyasa Duyarlılığı





Piyasa duyarlılığı olumlu ya da olumsuz olabilir. Olumlu duyarlılık genellikle yatırımcı güvenini artırır, fırsatları kaçırma korkusu (FOMO) nedeniyle piyasa işlemlerini teşvik eder ve böylece piyasa likiditesini artırır. Olumsuz hava ise yatırımcıların korkularını artırarak potansiyel olarak piyasa işlemlerini azaltır ve böylece likiditeyi düşürerek olumsuz etkilere yol açabilir.



