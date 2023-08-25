M-Day etkinliğine nasıl katılım sağlanır?









M-Day, MEXC tarafından düzenlenen vadeli işlemlere özel bir etkinliktir.M-Day etkinliğine katılarak şanslı çekiliş hakkı elde edebilir ve vadeli işlem bonusu kazanabilirsiniz.1 şanslı çekiliş hakkı elde etmek için 30.000 USDT değerinde alım satım yapmanız gerekir.İşlem hacminiz ne kadar büyük olursa, kazanma oranınız da o kadar büyük olur.M-Day etkinliği her gün düzenlenir ve ödüller günlük olarak dağıtılır. Katılımınızı bekliyoruz!









M-Day etkinliğine katılmanın çeşitli avantajları bulunur:





1.Bunlardan birincisi, etkinlikte kazanılan vadeli işlem bonuslarının marjin olarak kullanılabilmesi ve elde edilen kârın çekilebilir olmasıdır.





2.İkinci olarak, şanslı çekilişi kazanan kullanıcılar ek şans ödül havuzundan da pay kazanabilirler.





3.Çekilişten herhangi bir kazanan bilet alamayan kullanıcılar, sahip oldukları kaybeden biletlerin sayısı ile orantılı olarak, kalan tokenlerin ödül havuzundan pay kazanabilirler.













Adım 1: Resmi MEXC websitesinde hesabınıza giriş yapın.Üst menü çubuğunda bulunan Vadeli M-Day seçeneğine tıklayın.









Adım 2: Etkinlik sayfasında, devam eden etkinliklerden birini seçin.Etkinliğe kaydolmak için "Ödüller Kazanmak için Kaydolun" seçeneğine tıklayın.









Adım 3: M-Day sayfasına giriş yaptıktan sonra "Hemen Kaydolun" seçeneğine tıklayın.









Adım 4: Etkinliğe bir kez kaydolduktan sonra, tekrar kaydolmanız gerekmez.









Adım 5: Etkinlik süresi boyunca işlem hacminiz sistem tarafından hesaplanır ve,otomatik olarak bilete dönüştürülür.









Adım 6: Çekiliş sonuçları açıklandıktan sonra, M-Day sayfasına yeniden giriş yapabilir ve kazanıp kazanmadığınızı kontrol edebilirsiniz.Ödüller, uzlaşma döneminde gönderilir.













Adım 1: MEXC hesabınıza giriş yapın ve ana sayfada bulunan [Vadeli M-Day] seçeneğine tıklayın.









Adım 2: Etkinlik sayfasında, devam eden etkinliklerden birini seçin.Etkinliğe kaydolmak için "Ödüller Kazanmak için Kaydolun" seçeneğine tıklayın.









Adım 3: M-Day sayfasına giriş yaptıktan sonra "Hemen Kaydolun" seçeneğine tıklayın.









Adım 4: Etkinliğe bir kez kaydolduktan sonra, tekrar kaydolmanız gerekmez.









Adım 5: Etkinlik süresi boyunca işlem hacminiz sistem tarafından hesaplanır ve,otomatik olarak bilete dönüştürülür.









Adım 6: Çekiliş sonuçları açıklandıktan sonra, M-Day sayfasına yeniden giriş yapabilir ve kazanıp kazanmadığınızı kontrol edebilirsiniz.Ödüller, uzlaşma döneminde gönderilir.









MEXC tarafından özel olarak düzenlenen M-Day etkinliği, gelecekte MEXC'lilere daha fazla avantaj sağlamaya devam edecek.Hemen siz de kolayca M-Day etkinliğine katılın!





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