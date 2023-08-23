Piyasa Yapıcı ve Piyasa Alıcı Nedir?









Kripto para alım satım piyasası, piyasa yapıcılar ve piyasa alıcılardan oluşur. Piyasa Yapıcılar, emir verip bu emirleri emir defterine yerleştiren ve başkalarının emirleri tamamlamasını bekleyen yatırımcılardır. Piyasa Alıcılar ise emir defterindeki mevcut emirleri kabul eden yatırımcılardır. Aralarındaki temel fark, piyasa yapıcıların likidite sağlaması, piyasa alıcıların ise likiditeyi kullanmalarıdır.





İşlem eşleştirme mekanizması kullanan borsalar için piyasa yapıcılar daha önemli bir rol üstlenmektedir. Çünkü, emir defterinin derinliğini artırarak platformun bir alım satım aracı olarak tercih edilebilirliğini artırırlar.









Bu mekanizma, hem alıcılardan hem de satıcılardan gelen emirleri eşleştirir. Piyasa yapıcılar, emir defterine kaydedilen farklı fiyat seviyelerinde emirler verirken, piyasa alıcılar da işlemleri tamamlamak için ilgili fiyat seviyesindeki emirlerle eşleştirilir.





Basit bir örnekle açıklayalım. MX tokenlerini 3 USDT fiyattan satın almak istiyorsanız, piyasada MX'i 3 USDT veya daha düşük fiyata satan piyasa yapıcılar olmalıdır. Böyle bir piyasa yapıcı yoksa, satın alma işlemini gerçekleştiremezsiniz. Tamamlanan her alım satım için hem alıcı hem de satıcı gereklidir. Aksi takdirde, emirler gerçekleştirilemez.





Çoğu merkezi borsa emir defteri eşleştirme mekanizmasını kullanır. Bu yöntemin avantajları arasında basitliği (kullanıcıların anlaması kolaydır), çok yönlülüğü (yatırımcılar, zarar durdur emri gibi emirler belirleyebilir) ve hızlı olması (hızlı alım satımlar, işlem farkından kaynaklanan kayıpları azaltır) sayılabilir.









Piyasa işlemindeki her iki taraf da varlık değişimlerini beklenen fiyattan hızlı bir şekilde tamamlayabiliyorsa, bu sağlıklı bir piyasa likiditesinin olduğunu gösterir. BTC, ETH ve MX gibi popüler tokenler genellikle yüksek likiditeye sahiptir. Diğer yandan, daha az alınıp satılan tokenlerin alım satım işlemlerini tamamlamakta zorluk çekilmesi likidite eksikliğini gösterir. Bu durum, özellikle NFT'ler arasında yaygındır.





Daha önce belirtilen örnekte MX, olağanüstü likiditeye sahip bir token olduğundan dolayı piyasada çok sayıda alım satımın gerçekleşmesini sağlar. Likiditesi zayıf olan tokenler için varlıkları istenilen fiyattan satmak zor olabilir ve alım satım gerçekleştirmek için önemli bir fiyat indirimine gidilmesi gerekebilir.





Bu durum, emir defteri eşleştirme mekanizmasının kullanılmasının bir dezavantajını da ortaya koymaktadır. Piyasa likiditesinin eksik olduğu senaryolarda, piyasa yapıcılar için alım satım deneyimi zayıf olabilir.









Piyasa Yapıcı mı yoksa Piyasa Alıcı mı olduğunuzu öğrenmenin en basit yolu bu terimleri ve özelliklerini öğrenmektir. Piyasa Yapıcı, emir vererek piyasaya likidite ve mümkün olan en iyi işlem fiyatını sağlayan yatırımcıdır. Öte yandan, piyasa alıcı ise bir emri hemen tamamlayarak mevcut likiditeye katkıda bulunmak yerine onu kullanan yatırımcıdır.





Verdiğiniz emir, emir defterinde görünmüyorsa ve hemen işleme alınıyorsa, piyasa alıcı rolünde olduğunuz anlamına gelir. Bu yüzden piyasa emirleri, anında işleme alınmak üzere tasarlandıkları için piyasa alıcı emirleri olarak kabul edilir.





Verdiğiniz emir hemen işleme alınmaz ve emir defterinde görüntülenirse, emir defterindeki emir miktarını artırır ve böylece piyasaya likidite sağlar. Bu nedenle, işleminiz piyasa yapıcı emri olarak kabul edilir.









Emir geçmişiniz söz konusu olduğunda MEXC, her bir işlemde oynadığınız rolü gösteren kapsamlı veriler sunar. Bu bilgilere hem websitesi hem de uygulama üzerinden erişebilirsiniz.









MEXC resmi websitesine giriş yapın. Ana sayfanın sağ üst köşesinde bulunan [Emirler] seçeneğine tıklayın ve [Spot Emirler] seçeneğini seçin. Spot Emirler sayfasında, [İşlem Geçmişi] sekmesine tıklayarak her bir işlemde piyasa alıcı mı yoksa piyasa yapıcı mı olduğunuzu görüntülemek için geçmiş spot emirlerinizi kontrol edebilirsiniz.









Aynı şekilde, MEXC resmi websitesinde, sağ üst köşede bulunan [Emirler] seçeneğine tıklayın ve [Vadeli İşlem Emirleri] seçeneğini seçin. Emirler sayfasında, [Emir Geçmişi] sekmesine tıklayın. Ardından, emir türü olarak [İşlem Geçmişi] seçeneğini seçerek her bir işlemde piyasa alıcı mı yoksa piyasa yapıcı mı olduğunuzu görüntülemek için geçmiş vadeli işlem emirlerinizi kontrol edebilirsiniz.













MEXC Uygulamasına giriş yapın. Ana sayfada, sol üst köşede bulunan profil simgesine dokunun. Ardından, [İşlemler] seçeneğine dokunun ve [Spot Emirler] seçeneğini seçin. Ardından, [İşlem Geçmişi] sekmesine dokunarak her bir işlemde piyasa alıcı mı yoksa piyasa yapıcı mı olduğunuzu görüntülemek için geçmiş spot emirlerinizi kontrol edebilirsiniz.









MEXC Uygulamasına giriş yapın. Ana sayfada, sol üst köşede bulunan profil simgesine dokunun. Ardından, [İşlemler] seçeneğine dokunun, [Vadeli İşlem Emirleri] seçeneğini seçin ve [Emir Geçmişi] sekmesine dokunun. Ardından, aşağıdaki filtreleme seçeneklerinden [İşlem Geçmişi] seçeneğini seçerek her bir işlemde piyasa alıcı mı yoksa piyasa yapıcı mı olduğunuzu görüntülemek için geçmiş emirlerinizi kontrol edebilirsiniz.







