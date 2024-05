Bitcoin Nasıl Ortaya Çıktı?

2008 yılında insanlık, "yüksek faizli mortgage krizi" olarak bilinen benzeri görülmemiş bir finansal krizle karşı karşıya kaldı. Dünyanın dört bir yanındaki hükümetler krize yanıt vermek için çabalıyorlardı. Küresel krizin üstesinden gelmek için, ABD Merkez Bankası liderliğindeki dünya finansal sistemi, ekonomik toparlanmayı teşvik etmek için para basımını artırarak büyük parasal genişlemeye başladı. Bu "zehir hapı" yaklaşımı, hükümetleri hayal kırıklığına uğrattı ve kriptologları merkeziyetsiz bir dijital para birimi sistemi kurmaya sevk etti. Bu, Bitcoin'in doğuşunu sağladı.









Bitcoin, 21. yüzyılın en büyük yeniliklerinden biridir. Ayrıca, bu yenilik asla anlık değildir, daha çok önceki nesillerin omuzları üzerine inşa edilmiş sarmal bir yükseliştir. Bitcoin'in doğuşu sayısız teknolojik miras, yenilik ve geliştirme aşamasından geçti. Bitcoin teknolojisinin arkasındaki en eski fikirler, bir önceki yüzyılın "cypherpunk" hareketine kadar gider.









"Cypherpunks", şifreleme algoritmaları yoluyla bireysel gizliliği korumayı amaçlayan bir grup dahi ve IT seçkini tarafından kendiliğinden oluşturulmuş bir organizasyondur. Bu organizasyon resmi bir liderlik yapısından yoksundur ve genellikle şifreli posta listeleri aracılığıyla iletişim kurar





Cypherpunk'ların kökeni, üç emekli teknoloji uzmanı Eric Hughes, Tim May ve John Gilmore'un yirmiden fazla arkadaşını çeşitli kriptografik konuları tartışmak üzere gayri resmi bir toplantıya davet ettiği 1992 yılına kadar uzanır. O yılın sonunda Tim May, "cypherpunks" posta listesi organizasyonunu resmen başlattı. Cypherpunk hareketi ivme kazandıkça, posta listeleri hızla popüler hale geldi ve artan sayıda abone çekti. Her gün matematik, şifreleme teknolojisi, bilgisayarlar, politika ve felsefeyi kapsayan çok sayıda konu tartışıldı. Bu tartışmalardan sayısız yaratıcı fikir ortaya çıktı.





1993'te Eric Hughes, bilgisayar punk kültürü ahlakını birleştiren ve kişisel gizlilik verilerini korumak için şifreleme yöntemlerinin kullanımını vurgulayan "A Cypherpunk's Manifesto" adlı bir kitap yazdı. Bu kitap, "cypherpunk" teriminin ilk kez açıkça kullanıldığı kaynaktır. Bu noktada, yaklaşık bir yıllık geliştirmenin ardından, cypherpunk organizasyonu, çoğu IT seçkininden oluşan yaklaşık 1.400 üyeyi kapsayacak şekilde büyümüştü. Önemli üyeler arasında WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange, World Wide Web'in mucidi Tim Berners-Lee, akıllı sözleşmelerin babası Nick Szabo, ve tabii ki Bitcoin'in yaratıcısı Satoshi Nakamoto yer alıyordu.









Bitcoin'in icadından önce "cypherpunks" grubunun üyelerinin onlarca dijital para birimini tartıştığı ve hatta geliştirdiği söyleniyor. Bu bölümde, Bitcoin'in gelişimi üzerinde en önemli etkiye sahip olan iki dijital para birimini kısaca tanıtacağız.





2.1 Hashcash





Hashcash, 1997 yılında Dr. Adam Back tarafından oluşturuldu. Spam e-postaları ve hizmet reddi saldırılarını önlemek için tasarlanmış bir iş ispatı sistemi olarak hizmet vermektedir. Temelde, e-posta göndermek için gereken zamanı ve hesaplama gücünü artırarak bir anti spam mekanizması olarak işlev görür, böylece gönderenler, e- posta göndermeden önce iş ispatına benzer şekilde e-posta başlığında bir "damga" oluşturmak için hesaplama çabası harcadıklarını kanıtlamak zorunda olduklarından spam gönderme maliyetini yükseltir.





Bitcoin'in iş ispatı mekanizması (PoW) Hashcash'ten türetilmiştir. Satoshi Nakamoto'nun Bitcoin teknik incelemesinde, Dr. Adam Back'in Bitcoin için iş ispatı algoritmasının geliştirilmesine yaptığı katkıyı kabul ederek, Back'in Hashcash'ine özel bir atıfta bulunulmaktadır.





2.2 B-Money





1998 yılında Çinli kriptograf Wei Dai, "cypherpunks" posta listesinde B-Money adlı bir teklif yayınladı. Bu teklif, karşılık gelen kod uygulaması olmaksızın yalnızca metin olarak açıklanmıştır. Wei Dai'nin vizyonunda B-Money, dağıtılmış ve anonim elektronik para sistemi olmayı hedefliyordu. B-Money'nin ① PoW mekanizması aracılığıyla token oluşturma ve ② Dağıtılmış defter olmak üzere iki temel işlevi vardı.





B-Money teklifi ilk önce bir PoW mekanizması aracılığıyla token oluşturma sürecini açıklar. Hesaplamalı kaynaklar, hesaplamalı bulmacaları çözmek ve karşılık gelen tokenleri oluşturmak için kullanıldığından, B-Money'nin mantığı Bitcoin'inkine önemli biçimde benzer. Dağıtılmış defterin süreci daha sonra açıklanmaktadır. B-Money'de hem gönderici hem de alıcı gerçek isimlere sahip değildir ve sadece ortak anahtarlara sahiptir. Gönderici, işlemi özel bir anahtarla imzalar ve ardından tüm ağda yayınlar. Her ağ düğümü, tüm işlemlerin kayıtlarını içeren büyük bir defter tutar. B-Money'nin temel teknolojik konsepti, günümüzün ana akım kripto para birimlerine çok benzemektedir.





Ancak B-Money, çifte harcama sorununa bir çözüm bulamadı ve işlemler için hâlâ merkezi güvene dayanıyordu. Ayrıca, B-Money, Bitcoin'de bulunan blok zinciri, toplam arz, zaman damgaları ve daha birçok kavramdan yoksundu. B-Money'de eksik olan taraflar, Bitcoin'in yeniliklerine yön verdi.









1 Kasım 2008 tarihinde Satoshi Nakamoto adlı gizemli bir figür, " metzdowd.com " kriptografi forumunda "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System" (Eşler Arası Elektronik Nakit Sistemi) başlıklı bir makale yayınladı. Makale, "Bitcoin" adlı yeni bir şifreleme para birimi sisteminin nasıl oluşturulacağını ayrıntılarıyla anlattı. Bu sistem, güven ve merkezi kurumlara olan ihtiyacı ortadan kaldıran, para dolaşımı ve arzıyla ilgili sorunları merkeziyetsiz bir bağlamda ele alan, tam bir yerelleşme temeli üzerine inşa edilmiştir.





Satoshi Nakamoto tarafından açıklandığı gibi, Bitcoin tamamen eşler arası ve merkeziyetsiz bir yapıdadır ve işlemleri kolaylaştırmak için güvenilir üçüncü tarafların gerekliliğini ortadan kaldırır. Bitcoin, zaman damgaları ve eşler arası ödemeler gibi kavramları tanıtarak çifte harcama sorununu etkili bir şekilde çözdü. Buna ek olarak, Bitcoin, iş ispatı (PoW) mutabakat algoritması aracılığıyla güvenliği sağlarken katılımcıların anonim kalmasına izin verdi.





3 Ocak 2009'da Satoshi Nakamoto, Finlandiya'nın Helsinki kentinde küçük bir sunucu kullanarak Genesis Bloku olarak bilinen ilk Bitcoin blokunu çıkardı. Bu, Bitcoin'in doğuşunu gösterdi ve Nakamoto'ya 50 Bitcoin değerinde ilk blok ödülünü kazandırdı. Nakamoto, geleneksel finans sisteminin döngüsel krizlerine ironik bir şekilde atıfta bulunmak için The Times gazetesinin o günkü baskısından Genesis Blok'a şöyle manşet attı: "The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks." (Times, 3 Ocak 2009 Şansölye bankalar için ikinci kurtarma paketinin eşiğinde)





İlk Bitcoin işlemi, yapılacak daha çok iş olmasına rağmen ağın uygulanabilirliğini gösterdi. Ardından, Bitcoin ağını test etmek için giderek daha fazla "cypherpunk" katıldı ve teknoloji topluluğu içinde farkındalığı yaydı. Ancak, oldukça uzun bir süre Bitcoin'in erişimi sınırlı kaldı. Önemli fiyat artışına ve yenilikçi potansiyelinin ortaya çıkmasına kadar olan süreçte Bitcoin, daha geniş bir kitleden artan ilgi gördü.













Kaynak: TradingView