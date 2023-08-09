Mum Grafiği Hakkında Temel Bilgiler

Şamdan grafiği olarak da bilinen mum grafiği, fiyat trendini, en yüksek fiyatı, en düşük fiyatı ve fiyat dalgalanmalarını grafik üzerinde gösterir. Mum grafiklerinin tarihi, Japonya'da Munehisa Homma tarafından yazılan "Sakata Senho" kitabından yola çıkarak 18. yüzyıla kadar tarihlendirilebilir. "Sakata Senho", Munehisa Homma'nın pirinç piyasasında kullandığı ve kademeli olarak mum grafiklerine dönüşen alım satım stratejilerini detaylandırdı. 1990'da Steve Nison, Batı dünyasına "Japon Mum Grafiği Tekniklerini" tanıttı ve mum grafiklerini küresel finans sahnesine resmi olarak sundu.





Bugün mum grafikleri, Döviz Arbitrajı (Diğer Adıyla Foreks veya FX), borsa endeksleri, emtialar, hisse senetleri, devlet tahvilleri ve kripto para birimleri dahil olmak üzere çeşitli piyasaların fiyatlarını yansıtmak için kullanılmaktadır. Bu yatırım ürünlerinin alım satım fiyatları kaydedilir ve ardından mum grafikleri üzerinde gösterilir. Alım satım yaparken teknik analiz indikatörlerini inceleyen deneyimli ve yeni başlayan yatırımcılar için mum grafiği analizi yapabilmek önemli bir beceridir. Mum grafikleri, tüm alım satım teorilerinin temelini oluşturarak ne kadar önemli olduğunu gösterir.









Mum grafikleri 4 temel bileşenden oluşur: Bunlar, ① Açılış Fiyatı ② Kapanış Fiyatı ③ En Yüksek Fiyat ④ En Düşük Fiyat olarak sıralanabilir.





① Açılış Fiyatı

Açılış fiyatı, belirli bir kripto para biriminin piyasada belirli bir zaman aralığında alınıp satıldığı ilk işlem fiyatını ifade eder.

② Kapanış Fiyatı

Kapanış fiyatı, belirli bir kripto para biriminin piyasada belirli bir zaman aralığında alınıp satıldığı son işlem fiyatını ifade eder.

③ En Yüksek Fiyat

En yüksek fiyat, belirli bir kripto para biriminin piyasada belirli bir zaman aralığında alınıp satıldığı en yüksek işlem fiyatını ifade eder.

④ En Düşük Fiyat

En düşük fiyat, belirli bir kripto para biriminin piyasada belirli bir zaman aralığında alınıp satıldığı en düşük işlem fiyatını ifade eder.













① Yükseliş Formasyonundaki Mum Grafiği

Yükseliş formasyonundaki mum grafiği, kapanış fiyatının açılış fiyatından yüksek olduğu bir mum grafiğini gösterir. Kripto para işlemlerinde, sürekli yeşil olarak görünen bir mum grafiği, yükseliş eğilimi gösteren bir mum grafiğine işaret eder.

Yükseliş formasyonundaki mum grafiği, işlem hacminin satış hacmini aştığı güçlü bir alış talebini gösterir.









② Düşüş Formasyonundaki Mum Grafiği

Düşüş formasyonundaki mum grafiği, açılış fiyatının kapanış fiyatından yüksek olduğu bir mum grafiğini gösterir. Kripto para işlemlerinde, sürekli kırmızı olarak görünen bir mum grafiği, düşüş eğilimi gösteren bir mum grafiğine işaret eder.

Düşüş formasyonundaki mum grafiği, satış hacminin işlem hacmini aştığı güçlü bir satış talebini gösterir.









③ Üst ve Alt Gölgeli Yükseliş Formasyonundaki Mum Grafiği

Üst gölge, en yüksek fiyat ile kapanış fiyatı arasındaki farkı, alt gölge ise en düşük fiyat ile açılış fiyatı arasındaki farkı gösterir.

Üst ve alt gölgelere sahip yükseliş formasyonundaki mum grafiği, alıcılar ve satıcılar arasındaki kapsamlı etkileşimi gösterir. Alıcılar fiyatı yükselterek yüksek fiyatı oluşturur, satıcılar ise fiyatı düşürerek düşük fiyatı oluşturur. Ancak, kapanış fiyatı açılış fiyatından daha yüksek olduğu için alıcılar satıcılara üstün gelir ve bu da yükseliş formasyonundaki mum grafiğiyle sonuçlanır.









④ Üst ve Alt Gölgeli Düşüş Formasyonundaki Mum Grafiği

Üst gölge en yüksek fiyat ile açılış fiyatı arasındaki farkı, alt gölge ise en düşük fiyat ile kapanış fiyatı arasındaki farkı gösterir.

Üst ve alt gölgelere sahip düşüş formasyonundaki mum grafiği, alıcılar ve satıcılar arasındaki kapsamlı etkileşimi gösterir. Alıcılar fiyatı yükselterek yüksek fiyatı oluşturur, satıcılar ise fiyatı düşürerek düşük fiyatı oluşturur. Ancak, açılış fiyatı kapanış fiyatından daha yüksek olduğu için satıcılar alıcılara üstün gelir ve bu da düşüş formasyonundaki mum grafiğiyle sonuçlanır.









⑤ Çekiç Mum Grafiği Formasyonu

Çekiç mum grafiği formasyonu, gövde boyutunun iki katına eşit veya daha büyük bir alt gölgeye sahip küçük gövdeli bir mum grafiğini (yükselebilir veya düşebilir) ifade eder ve genellikle üst gölge bulunmaz.

Kripto para işlemlerinde, kırmızı bir mum grafiği düşüş çekicini, yeşil mum grafiği ise yükseliş çekicini gösterir.

Çekiç gövdesinin boyutu ile alt gölgesi arasındaki fark ne kadar büyükse, referans değeri o kadar önemlidir. Çekiç mum grafikleri, yükseliş veya düşüş olarak görünebilir. Bir çekiç mum grafiğinin varlığı genellikle potansiyel bir fiyat dönüşümüne veya sıçramasına işaret eder.









⑥ Ters Çekiç Mum Formasyonu

Ters çekiç mum grafiği formasyonu, uzun bir üst gölgeye ve küçük bir gövdeye (yükseliş veya düşüş olabilir) sahip bir mum grafiğini ifade eder ve genellikle alt gölge bulunmaz.

Kripto para işlemlerinde, kırmızı bir mum grafiği aşağı yönlü bir ters çekici temsil ederken, yeşil bir mum grafiği yukarı yönlü bir ters çekici temsil eder.

Ters çekiç mum grafiği, düşüş trendinden yükseliş trendine potansiyel bir trend dönüşümüne işaret eder. Yükseliş eğilimi daha belirgin bir yükseliş trendine işaret ederek, yükseliş veya düşüş eğilimi gösterebilir.





⑦ Doji Grafiği

Doji mum grafiği, kapanış fiyatının açılış fiyatına eşit veya çok yakın olduğu ve hatta çok az veya hiç blok olmayan bir mum grafiğini gösterir.

Doji mum grafiği, piyasada bir duraklama veya kararsızlığı gösterir. Alıcılar ve satıcılar arasında önemli bir anlaşmazlık olduğunu ve sonraki fiyat eğiliminin belirsiz olduğunu gösterir.













Çok sayıda yaygın mum grafiği modeli mevcuttur, ancak burada en yaygın dört tanesi tanıtılacaktır. Bunlar: ① Sabah Yıldızı Formasyonu ② Akşam Yıldızı Formasyonu ③ Üç Kırmızı Asker Formasyonu ④ Üç Yeşil Asker Formasyonu.





① Sabah Yıldızı Formasyonu

Sabah Yıldızı formasyonu üç adet mumdan oluşur. İlki bir düşüş mumudur ve farklı olan kısım, küçük bir düşüş mumu veya yükseliş mumu olabilen ikinci mumdur. Ardından bir yükseliş mumu gelir. Sabah Yıldızı formasyonu, yükselişin tersine dönüşünü temsil eden bir formasyondur. Bu model, bir düşüş trendinde görünüyorsa, açık bir trend dönüş sinyalini gösterdiği ve çok iyi bir satın alma fırsatı olduğu için not edilmelidir.









② Akşam Yıldızı Formasyonu

Akşam Yıldızı modeli genellikle bir yükseliş trendinin sonunda ortaya çıkar. Üç mumdan oluşur. İlk mum, büyük veya orta büyüklükte bir yükseliş mumu, ardından küçük bir yükseliş veya düşüş mumu ve üçüncü mum, büyük veya orta büyüklükte bir düşüş mumudur. Üçüncü mumun kapanış fiyatı, ilk yükseliş mumunun ortasının altında olmalıdır. Akşam Yıldızı modeli, fiyatın zirveye ulaştığını ve piyasanın muhtemelen düşüş eğilimine gireceğini işaret eder.





③ Üç Siyah Karga Formasyonu

Geleneksel finansal piyasalarda, Üç Kırmızı Asker bir yükseliş modeli olarak kabul edilir. Bununla birlikte, kripto para birimi alanında kırmızı mum, düşüş eğilimi gösteren mumları temsil eder. Bu nedenle, Üç Kırmızı Asker, bir kripto para birimi için düşüş eğilimi olarak kabul edilir. Üç Kırmızı Asker, art arda düşüşte olan üç kırmızı mumdan oluşur ve her bir mumun kapanış veya düşük fiyatı bir öncekinden daha düşüktür. Üç Kırmızı Asker göründüğünde, düşüş trendinin devam etme olasılığı yüksektir.









④ Üç Beyaz Asker Formasyonu

Geleneksel finans piyasalarda, Üç Yeşil Asker düşüş eğilimi olarak kabul edilir. Bununla birlikte, kripto para birimi alanında yeşil mum, yükseliş mumlarını temsil eder. Bu nedenle, Üç Yeşil Asker, bir kripto para birimi için yükseliş eğilimi olarak kabul edilir. Üç Yeşil Asker, art arda yükselişten olan üç yeşil mumdan oluşur. Bu model, çok yaygın bir mum formasyonudur ve göründüğünde, ileride bir yükseliş eğilimi olma olasılığı daha yüksektir.



