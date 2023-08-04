Vadeli İşlemler Gelişim Tarihi









Vadeli işlem alım satımı, vadeli işlem sözleşmesi alım satımından doğmuş, bu da spot alivre alım satımından gelişmiştir. Eski Yunan ve Roma dönemlerinde, merkezi alım satım yerleri, toplu emtia alım satımı ve vadeli işlem özelliği taşıyan alım satım faaliyetleri bulunuyordu. Spot alivre alım satım, iki taraf arasında belirli bir zamanda belirli miktarda emtia teslim etmek için sözlü taahhütler içeriyordu. Alım satımların kapsamı genişledikçe, bu sözlü taahhütlerin yerini kademeli olarak alış ve satış anlaşmaları almış ve "vadeli işlem sözleşmeleri" terimi ortaya çıkmıştır.









Vadeli işlemler daha karmaşık hale geldikçe, alıcılar ve satıcılar arasında zamanında teslimat ve ödeme sağlamak için aracılara ihtiyaç duyuldu. Sonuç olarak, dünyanın ilk emtia vadeli sözleşme borsası olan Royal Exchange 1571'de Londra'da ve ilk modern vadeli işlem borsası ise 1848'de ABD'nin Chicago kentinde kuruldu.









Emtia ekonomisinin sürekli gelişimine uyum sağlamak ve nakliye ve depolama koşullarını iyileştirmek için 1848'de 82 yatırımcı Chicago Ticaret Kurulu'nu (CBOT) örgütledi. 1851'de CBOT alivre sözleşmeleri başlattı ve 1865'te Chicago Tahıl Borsası, daha önce kullanılan alivre sözleşmelerin yerine "vadeli işlem sözleşmeleri" adı verilen standart bir anlaşma getirdi. Bu standartlaştırılmış sözleşmeler, sözleşmelerin taraflar arasında transferine izin verdi ve marjin sistemini kademeli olarak geliştirdi. Sonuç olarak, standart sözleşmelerin alım satımında uzmanlaşmış bir vadeli işlem piyasası oluştu ve vadeli işlemler, yatırımcılar için bir yatırım ve varlık yönetimi aracı haline geldi.









Sözleşmeler 100 yılı aşkın bir süredir yürürlükte olmasına rağmen, kripto para vadeli işlemleri alım satımı ancak 2013 civarında gelişmeye başladı. O zamandan beri birçok borsa, kripto para birimi vadeli işlemlerine ilgi gösterdi. Ancak, o zamanlar alım satımı yapılan vadeli işlem türleri, bugün MEXC'de gördüğümüz gibi sürekli vadeli işlemler değildi. Bunlar, sürekli vadeli işlemlerin öncülleriydi: uzlaşma sözleşmeleri.









Uzlaşma vadeli işlemleri, her iki tarafın da uzlaşma tarihi olarak bilinen belirli bir tarihte üzerinde anlaşmaya varılan fiyattan alıp satmayı kabul ettiği vadeli işlem sözleşmeleridir. Bu sözleşmeler, fiyatlandırma ve uzlaşma birimi olarak USDT'yi kullanan dijital para birimi sözleşmeleridir vesabit bir tarihte uzlaşmaiçerirler. Sözleşme fiyatı tamamen piyasa mekanizmaları tarafından belirlenir ve PNL, endeks fiyatı yerine son fiyat kullanılarak hesaplanır.









Sürekli vadeli işlemler, kripto para piyasasında finansal türevler kategorisine giren yenilikçi bir vadeli işlem sözleşmesi türüdür. Geleneksel sözleşmelerden farklı olarak, sürekli vadeli işlemlerin son kullanma veya teslim tarihleri yoktur ve süresiz olarak elde tutulabilir, bu nedenle "sürekli vadeli işlemler" adı verilir. MEXC'de sürekli vadeli işlemler, USDT veya ilgili dijital para birimi cinsinden belirlenebilir ve uzlaştırılabilir .









Sürekli vadeli işlemler, alım satım düzenlemeleri açısından uzlaşma vadeli işlemlerinden önemli farklılıklar gösterir.









Sürekli vadeli işlemler ile uzlaşma vadeli işlemleri arasındaki tasarım mekanizmasındaki en önemli fark, sürekli vadeli işlemlerde uzlaşma tarihinin olmamasıdır. Uzlaşma vadeli işlemlerinin aksine, sürekli vadeli işlemlerin uzlaşma için bir son kullanma tarihi yoktur, bu da yatırımcıların sözleşme likidasyona uğramadığı sürece bunları süresiz olarak tutmalarına izin verir.





Teslimat vadeli işlemlerinin kesin bir son kullanma ve uzlaşma tarihi vardır.Örneğin, yatırımcılar, bir önceki sözleşme Mart ayında sona erdikten sonra Haziran ayı sözleşmesi ile işlem yapabilir ve bir önceki sözleşme Haziran ayında sona erdikten sonra Eylül ayı sözleşmesi ile işlem yapabilir. Vade sonunda, sözleşme alım satımı durur. Uzlaşma tarihinde uzlaşma tamamlandıktan sonra sözleşme değersiz hale gelir.









Birçok borsa, uzlaşma vadeli işlemleri için sosyalleştirilmiş kayıp kuralını kullanır. Belirli vadeli işlem kullanıcılarının pozisyonlarını zamanında kapatamamalarına ve iflas etmelerine yol açan önemli piyasa dalgalanmalarında, marjinlerinin kayıpları karşılayamadığı durumlarda, tüm kâr eden kullanıcılar, iflas etmiş kullanıcıların uğradığı zararları paylaşmak zorundadır.





Sürekli vadeli işlemler, pozisyonları otomatik olarak azaltmak ve piyasa risklerini en aza indirmek için bir otomatik kaldıraç azaltma (ADL) sistemi kullanır (daha ayrıntılı bilgi için lütfen MEXC Akademi makalesine göz atın), böylece sosyalleştirilmiş kayıp senaryolarına olan ihtiyacı ortadan kaldırır. MEXC'liler, pozisyonları açtıktan sonra istedikleri zaman pozisyonlarını kapatabilir ve kârlarını çekebilir. , pozisyonları otomatik olarak azaltmak ve piyasa risklerini en aza indirmek için bir(daha ayrıntılı bilgi için lütfengöz atın), böylece sosyalleştirilmiş kayıp senaryolarına olan ihtiyacı ortadan kaldırır. MEXC'liler, pozisyonları açtıktan sonra istedikleri zaman









Sürekli vadeli işlemler, aşırı fiyat dalgalanmalarından kaçınmak için spot piyasa fiyatını izleyen ve kötü niyetli fiyat manipülasyonunun neden olduğu likidasyon riskini azaltan fonlama oranı mekanizmasını kullanır.





Uzlaşma vadeli işlemleri, fiyatları genellikle borsanın emir defterindeki en iyi alış fiyatı ve en iyi satış fiyatından etkilenebilen kendi emir defteri fiyatları tarafından belirlendiğinden, kötü niyetli fiyat manipülasyonunun neden olduğu likidasyona daha yatkındır.









Uzlaşma vadeli işlemleri, spekülatif alım satım için ideal değildir, ancak riskten korunma ile uğraşan madenciler veya kullanıcılar için daha uygundur.





Sürekli vadeli işlemler, 200x'e kadar ayarlanabilir bir kaldıraç sunarken, uzlaşma vadeli işlemleri maksimum 20x'e kadar kaldıraç sunmaktadır. İlki, daha yüksek risk vedaha büyük spekülatif potansiyelgerektirir.









MEXC, 2018'den beri vadeli işlemler sunuyor. İki yıllık geliştirme sürecinde MEXC, 2020'de önde gelen kripto para borsalarından biri olarak ortaya çıktı.





2022'de MEXC, sürekli vadeli işlem hacminde %1.200'lük şaşırtıcı bir büyümeye yakaldı ve günlük işlem hacmi açısından dünya çapında ilk on arasında yer aldı. Aynı zamanda MEXC, diğer borsalar arasında sürekli vadeli işlemler için likidite açısından 1. sırada yer aldı.





MEXC'de sürekli vadeli işlemlerde bir uzlaşma tarihinin bulunmaması, zaman kısıtlamalarını ortadan kaldırır ve yatırımcıların pozisyonlarını uzun vadeli tutmalarına ve potansiyel olarak daha büyük yatırım getirileri elde etmelerine olanak tanır. Bu esneklik, yatırımcıların daha önemli kâr potansiyeli için zaman alışverişindebulunmalarına olanak tanır.





MEXC Vadeli İşlemler, vadeli işlem fiyatının spot endeks fiyatıyla uyumlu olmasını sağlamak için fonlama oranı mekanizmasını kullanır, bu da daha şeffaf fiyatlandırma sağlar ve anormal fiyat dalgalanmalarından kaçınır.





Otomatik kaldıraç azaltma mekanizması, bir risk paylaşım mekanizması yerine tam bir kaldıraç azaltma mekanizması uygulayarak yatırımcıların çıkarlarını korur. Bu yaklaşım, zorunlu likidasyon kayıplarının buna göre karşılanmasını sağlar ve yatırımcıları yüksek riskli spekülatörlerden kaynaklanan önemli kayıplardan etkili bir şekilde korur.





Adil fiyat mekanizması, gösterge fiyatını son fiyat yerine adil fiyat olarak belirler ve böylece gereksiz zorunlu likidasyonların önüne geçer.





200x'e kadar ayarlanabilir kaldıraç: MEXC'de sürekli vadeli işlem alım satımı, 200x'e kadar maksimum kaldıraç sunar (ör. BTC/USDT sürekli vadeli işlemleri). Yatırımcılar, pozisyonları açtıktan sonra ihtiyaçlarına göre kaldıracı ayarlama esnekliğine sahiptir ve bu, kullanıcılar için en iyi alım satım deneyimini risk ayarlı bir platformda sağlar.





Risk Uyarısı: Alım satım risk içerir ve yatırım yapmaya dikkatlice yaklaşılmalıdır. Bu içerik yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Lütfen yatırım kararlarınızı bireysel yatırım hedeflerinize, mali durumunuza ve risk toleransınıza göre verin.