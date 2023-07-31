Meme Token Nedir?









Meme, popüler internet memeleri veya şakaları olarak anlaşılabilecek kültürel bir olgudur. Çok sayıda kullanıcının ilgisini toplayan ve dolayısıyla internette hızla yayılan içeriklerdir. Kültürel bir akımdır.

Benzer şekilde, meme tokenler de bu kültürel olguyu somutlaştıran tokenlerdir. Bu tokenlerin gerçekte bir pratik değeri olmayabilir, ancak belirli bir süre boyunca belirli bir olguyu temsil ederler.









2.1 Kültürel Kimlik: Birçok meme token paylaşılan kültürel kimliğe dayanır, üyeleri bir araya getirir ve kendiliğinden yayılmayı teşvik eder. Böylece başkaları tarafından da tanınır ve yeni insanların katılımı artar.





2.2 Zenginlik Etkisi: Meme tokenler genellikle düşük fiyatlarla piyasaya sürülür ve piyasa FOMO'su (Kaçırma Korkusu) tetiklendiğinde, fiyatları genellikle yüzlerce veya binlerce kat artarak insanları kendine çeken bir zenginlik etkisi yaratır.





2.3 Yüksek Spekülasyon ve Viral Ortamı: Çoğu meme token, teknik destekten veya proje desteğinden yoksundur ve sınırlı pratik uygulamalara sahiptir. Bunun yerine, popülerlik kazanmak ve fiyat artışını yönlendirmek için büyük ölçüde spekülasyona ve aldatmacaya dayanır.









İster boğa piyasası ister ayı piyasası olsun, meme tokenlerin modası geçer ama asla yok olmazlar. Bunun nedeni, sürekli olarak belirli kültürel nitelikleri temsil etmeleri ve sadık topluluklarının desteğini arkalarına almalarıdır. Tabii ki, değerdeki ani artışlardan kaynaklanan önemli zenginlik etkisi de meme tokenlerin sürekli var olması için çok önemli bir faktördür.









Dogecoin, çeşitli kriptoların yaygın olarak piyasaya sürülmesiyle alay etmek için oluşturulmuştu. Doge memelerinin küresel popülaritesi ile aynı zamana denk gelen Dogecoin'in kurucuları, Bitcoin kodunda küçük değişiklikler yaptı ve DOGE'u piyasaya sürdü.





Başlangıçta mizah ve parodi amaçlı olan Dogecoin, düşük fiyatı ve yüksek işlem hızı nedeniyle beklenmedik bir şekilde popülerlik kazandı. Bu da insanları, Dogecoin kullanarak internet üzerinden bahşiş vermeye ve hediye göndermeye teşvik etti. Daha sonra, Elon Musk'ın çeşitli açıklamaları ve yorumları nedeniyle DOGE'un değeri birden yükseldi ve yaklaşık 0,8 dolara ulaştı.









2021'de tanıtılan SHIB, o yıl DOGE ile birlikte hayvan temalı token çılgınlığına katkıda bulunan tokenlerden biri olarak kabul ediliyor.





SHIB, kısmen Elon Musk'ın Twitter'daki açıklamaları ve kısmen de yenilikçi token mekaniği nedeniyle popülerlik kazandı. SHIB, ilk dağıtımı sırasında tokenlerin %50'sini doğrudan Vitalik Buterin'in hesabına göndererek arzın yarısını etkili bir şekilde yaktı. Diğer birçok hayvan temalı token, bu konuda SHIB'in liderliğini takip etti.





SHIB'in logosunda Shiba Inu cinsi bir köpek bulunur. Köpek temalı meme tokenler olarak Dogecoin ve SHIB'in başarısı, çok sayıda taklitçinin köpek temasını kendi tokenlerinde de kullanmalarına neden oldu. Hatta, sonradan piyasaya sürülen tokenlerden birine Elon Musk'ın köpeği Floki'nin adı verildi.





Yenilikçi mekaniğinin yanı sıra, SHIB'nin çok sayıda hayvan temalı token arasında öne çıkma yeteneği, ekibin proje geliştirme ve operasyonlarındaki devam eden çabalarına da bağlanabilir. SHIB ekibi SHIBASwap'ı geliştirdi, NFT yayınlama girişimlerinde bulundu, Shiba Inu imajını GameFi projelerine entegre etmek için başka ekiplerle işbirliği yaptı ve hatta kendi blok zincirleri üzerinde çalışacaklarını belirtti. Bu eylemler, topluluğu, ekibin aktif olarak projeyle ilgilendiğine ve projeyi geliştirdiğine ikna etti.









PEPE'nin token imajı, Matt Furie'nin 2005 yılında "Boys Club" adlı çizgi filminde yarattığı Pepe the Frog karakterine dayanmaktadır. Pepe'nin imajı uzun süredir kripto topluluğu tarafından benimsenmiş ve meme oluşturmak için kullanılmıştı. PEPE token piyasaya sürüldüğünde, hızla piyasanın dikkatini çekti.





PEPE, kripto tarihindeki en hızlı büyüyen ERC-20 tokeni oldu. 100.000'den fazla insan PEPE sahibi oldu ve 23 gün içinde 1 milyar dolarlık bir piyasa değerine ulaştı. Popülaritesi, meme tokenlerin yeniden canlanışını tetikledi ve hem Ethereum hem de Bitcoin ağlarında tıkanıklığa neden oldu.





Not: PEPE'nin yükselişi, birçok projenin Bitcoin ağında meme token oluşturması, yaygın takip ve spekülasyona yol açması ve Bitcoin ağında tıkanıklığa neden olmasıyla BRC-20 token çılgınlığıyla aynı zamana denk geldi.









PEPE'nin güçlü bir kültürel geçmişe sahip olduğunu ve ayrıcalıklı bir ortamda ortaya çıktığını söyleyecek olursak, AIDOGE tabandan gelen bir yaklaşımı benimser. ARB token airdroplarının zenginlik etkisinden yararlanarak, ARB token sahipleri doğrudan AIDOGE token alabilir ve önceki AIDOGE sahipleri daha fazla token alabilir. Bu FOMO mekanizması, ilk aşamalarda çok sayıda kullanıcıyı cezbetmişti. Daha sonra, Arbitrum'da yayınlanan diğer meme tokenler de bu piyasaya sürme yöntemini taklit etti.





AIDOGE ayrıca yenilikçi dağıtım mekanizmaları da tanıttı. AIDOGE alım satımı yaparken, %15'lik bir varsayılan işlem ücreti bulunur; bunun %1'i kalıcı olarak yakılır, %3'ü $AIDOGE stake edenlere dağıtılır ve %3'ü akıllı sözleşmeler kullanılarak her yarım saatte bir rastgele miktarlarda 100$'ın üzerinde işlem yapan kullanıcılara dağıtılır. Ayrıca, ücretin %2'si Camelot likidite havuzuna aktarılır, %3'ü $ARB satın almak için kullanılır ve %3'ü proje geliştirmeye tahsis edilir. Deflasyon ve çekiliş mekanizmaları, daha sonraki kullanıcıları katılmaya çeken önemli faktörlerdir.









Elon Musk, birkaç meme tokeni desteklemiş olsa da, birçok token, normal konuşmalarında bahsedilen belirli terimlere göre adlandırılmıştır.





Dogecoin'in Elon Musk tarafından en çok desteklenen meme tokenlerden biri olduğu iyi bilinmektedir. Musk, Twitter'da DOGE'a olan desteğini ifade eden bir çok tweet'i nedeniyle, nüfuzunu kullanarak token fiyatını manipüle etmekle bile suçlanmıştır.





28 Ocak 2021'de Elon Musk, Twitter'da kurgusal bir dergi olan "Dogue" dergisinin kapağını paylaştı. Sonuç olarak, DOGE o gün %404'lük bir fiyat artışı yaşadı ve 0,014 dolardan 0,08 dolara yükseldi.





4 Şubat 2021'de Elon Musk, "Dogecoin halkın kripto parasıdır" diye tweet attı ve DOGE'un fiyatı aynı gün içinde 0,031 dolardan 0,058 dolara yükselerek %90'lık bir artış yakaladı.





24 Şubat 2021'de Elon Musk, Twitter'da Dogecoin'in aya indiğini gösteren bir fotoğraf paylaştı ve bunun sonucunda token fiyatı 0,043 dolardan 0,06 dolara yükseldi.





15 Nisan 2021'de Elon Musk Twitter'da bir kez daha Dogecoin logosuyla ilgili bir görsel paylaşarak DOGE'un fiyatının aynı gün %238 artarak 0,45 dolara yükselmesine neden oldu. Ardından, Dogecoin yukarı yönlü yörüngesine devam ederek tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0,73 dolara ulaştı.





10 Mayıs 2021'de "Saturday Night Live" adlı komedi programına katılımı sırasında Elon Musk, Dogecoin'in bir "dolandırıcılık" olduğundan bahsetti ve DOGE fiyatı %34'ün üzerinde önemli bir düşüşle 0,45 dolara geriledi.





14 Ocak 2022'de Elon Musk, Tesla markasının ürünleri için ödeme şekli olarak DOGE'u kabul edeceğini duyurdu.





10 Nisan 2022'de Elon Musk, Twitter Blue abonelik ücretlerinin potansiyel olarak DOGE ile ödenebileceğini öne sürdü.





21 Haziran 2022'de Elon Musk, SpaceX'in DOGE'u bir ödeme şekli olarak kabul edeceğini duyurdu.





28 Ekim 2022'de Elon Musk, Twitter'ı satın aldı ve DOGE'un fiyatı 0,06 dolardan 0,158 dolara yükseldi.





3 Nisan 2023'te Twitter'ın web sayfasındaki mavi kuş logosunun yerini birdenbire DOGE'un Shiba Inu logosu aldı. Ayrıca Elon Musk, DOGE'un Shiba Inu logosunu ve Twitter'ın mavi kuş logosunu içeren bir fotoğraf tweetledi.





20 Temmuz 2023'te Tesla'nın websitesinde bir kez daha DOGE ödemelerini destekleyen kod eklenmiş görünüyordu.









Kullanıcıların, meme tokenlerle ilgili en çekici bulduğu şey, yüksek fiyat oynaklıkları nedeniyle potansiyel getirilerin belirsizliğidir. Meme tokenler genellikle piyasa FOMO duyarlılığının yönlendirdiği hızlı fiyat artışları yaşar. Bununla birlikte, ilgi azaldığında, bu tokenlerin fiyatları aynı hızla düşebilir.





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