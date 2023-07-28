ERC-20 Nedir?





Yıllar süren geliştirmeden sonra, Ethereum (ETH), geliştiricilerin Ethereum'a dayalı karmaşık DAPP (Merkeziyetsiz Uygulama) uygulamalarını yenilemesine ve oluşturmasına olanak tanıyan eksiksiz bir ekosistem oluşturdu. ERC-20, Ethereum'daki herkes için yenilik sağlamanın anahtarıdır. Peki ERC-20 tam olarak nedir?









ERC, tokenlerde ve Ethereum ekosisteminde iyileştirmeler için bir öneri olan Ethereum Yorum Talebi anlamına gelir. Bir ERC önerisi gönderildikten sonra, Ethereum topluluğu bunu tartışır ve kabul edip etmeyeceğine karar verir.





ERC-20, Ethereum'un kurucu ortağı Fabian Vogelsteller tarafından Kasım 2015'te önerildi. Akıllı sözleşmelerdeki tokenler için bir uygulama programlama arabirimi (API) standardıdır ve geliştiricilerin akıllı sözleşmelerle uyumlu kripto birimleri oluşturmasına ve bunları üçüncü taraf uygulamalarına entegre etmesine olanak tanır.





ERC-20'nin belirli işlevleri şunları içerir: ① Token oluşturma, ② Toplam token arzını kontrol etme, ③ Token transferlerine izin verme, ④ Tokenlerin mevcut hesap bakiyesini alma ve ⑤ Bir hesaptan üçüncü taraf bir hesap tarafından kullanılmak üzere belirli miktarda tokeni onaylama. ERC-20 token standardının pratikliği ve basitliği nedeniyle, sektörde hızla geniş kabul gördü ve gelişen bir Ethereum ekosistemini mümkün kıldı.













① Kolay Token Oluşturma





ERC-20, token oluşturmak için standartlaştırılmış bir şablon sağlayarak geliştiricilerin kendi tokenlerini hızla geliştirmelerine olanak tanır. Yalnızca birkaç basit adımla, geliştiriciler zahmetsizce yeni bir token oluşturabilir ve çalıştırabilir, bu da önemli ölçüde zaman ve emek tasarrufu sağlar.





②Mükemmel Birlikte Çalışabilirlik





ERC-20'nin standartlaştırılmış yaklaşımı, tokenlerin kolayca transferini ve değiştirilmesini sağlar. Bu, farklı projeler ve topluluklar arasındaki işbirliğini teşvik eder ve kullanıcılar sorunsuz bir şekilde token swapı gerçekleştirebilir.





③ Güvenlik





ERC-20 tokenleri oluşturmak, otomatik yürütme özelliğine sahip, işlemleri daha güvenli hale getiren ve risksiz işlemler sağlayan akıllı sözleşmelere uyumu gerektirir.









① Dolandırıcılık Riski





ERC-20 tabanlı tokenleri piyasaya sürmek nispeten kolaydır ve yeniliğe elverişlidir. Ancak teknoloji, tüm geliştiricilerin iyi niyetli olduğunu garanti edemez ve bu da az sayıdaki hileli projelerin piyasaya sürülmesine yol açar. Yatırımcıların yatırım yapmadan önce dikkatli olmaları ve araştırma yapmaları gerekmektedir.





② Ek Bilgilerin Taşınamaması





ERC-20 tokenleri, transfer detayları dışında ek bilgi taşıyamaz, bu da iletişim maliyetlerini artırır. Örneğin, ürün satın almak için ERC-20 tokenleri kullanıldığında, belirli ürün bilgileri aktarılamaz, bu da çevrimdışı iletişim maliyetlerini artırır.





③ Ek İşlem Sıkışıklığı





ERC-20 tabanlı piyasaya sürülen çok sayıda token olduğundan, ERC-20 tokenlerinin yüksek frekanslı alım satımı, performans sınırlamaları nedeniyle Ethereum blok zinciri ağında potansiyel olarak tıkanıklığa neden olabilir.













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