Blok Zinciri Gezgini Nedir?









Blok gezgini, kullanıcılara bir blok zincirindeki tüm bilgilere göz atma ve sorgulama yeteneği sağlayan bir araçtır. Tüm blok zinciri projeleri için gerekli bir altyapıdır.





Çoğu kullanıcı için bir blok gezgini, işlem detaylarını sorgulamalarına, sözleşme adreslerini belirlemelerine ve hatta ilgilendikleri belirli cüzdan adresleriyle ilgili bilgileri gözlemlemelerine olanak tanır. Geliştiricilere, ürünleri için doğru bilgiler elde etmek amacıyla blok gezgini üzerinden ilgili verilere erişebilirler.









Blok gezgini tipik olarak genel blok zinciri hakkında temel bilgileri, işlem detaylarını, akıllı sözleşme bilgilerini, veri panellerini, geliştirici arayüzlerini ve daha fazlasını içerir. Açıklama için örnek olarak Etherscan 'i ele alalım.









Kullanıcılar, blok gezgini ana sayfasında genel blok zincirinin temel bilgilerini hızlı bir şekilde kavrayabilir. Etherscan 'in ana sayfasında, arama çubuğunun yanı sıra, mevcut Ethereum ağı hakkında token fiyatı, piyasa değeri, işlem hacmi, gaz ücretleri, en güncel bloklar ve en son işlemler gibi temel verileri de bulabilirsiniz.













Blok gezginini kullanarak, blok yüksekliği, bloka dahil edilen işlemler, hash, zorluk, madenci bilgileri, gaz ve daha fazla bilgi dahil olmak üzere her blok hakkında ayrıntılı bilgileri görüntüleyebilirsiniz.













Ana sayfada, en son işlemden başlayarak kronolojik sırayla listelenen işlem hash değerlerini görebiliriz.





Herhangi bir işlem hash'ine tıklayarak, o işlemle ilgili ayrıntılı bilgilere erişebilirsiniz. Buna işlem durumu, gönderici ve alıcı adresleri, işlemde aktarılan değer, ödenen gaz ve diğer ilgili ayrıntılar dahildir.





İşlem bilgileri, yalnızca ortak token bilgilerini değil, aynı zamanda NFT (Benzersiz Token) işlemleriyle ilgili ayrıntıları da içerir.













Akıllı sözleşme bilgileri, akıllı sözleşmelerle ilgili çeşitli ayrıntıları temsil eder. Örneğin görselde görüldüğü gibi BNB'ye (Binance Coin) baktığınızda toplam token arzı, tutan sayısı ve bilgileri, piyasa değeri, mevcut token fiyatı, token sözleşmesi, işlem bilgileri gibi verileri ve daha fazlasını bulabilirsiniz.





Benzer şekilde, belirli bir cüzdan adresi hakkında da bilgi arayabilirsiniz. Blok gezgini ana sayfasındaki arama çubuğuna cüzdan adresini girerek, o adreste tutulan tokenleri, ilgili miktarları ve bu cüzdan adresiyle ilişkili işlem hash'leri hakkında ayrıntılı bilgileri görebilirsiniz.













Etherscan, kullanıcıların önemli verileri sezgisel olarak görüntülemesine yardımcı olmak için görselleştirilmiş veri panelleri sağlar. Gezgindeki yerleşik veri panelleri bilgilendirici olsa da, renkler ve ayrıntı düzeyi açısından daha kapsamlı grafik gösterimleri sunan daha profesyonel üçüncü taraf veri websiteleri de vardır.













Çoğu blok gezgini, geliştiricilerin tarayıcı verilerine erişmelerine yardımcı olmak için özel API arayüzleri ve belgeler sunar. Geliştiriciler, blok zinciri verilerini alma ve kullanma sürecini kolaylaştırmak için bu API'leri kullanabilir.





Bahsedilen yapılara ek olarak, Etherscan blok gezgini birim dönüştürme, düğüm izleme, alan adı sorgulama ve daha fazla özellik sağlar. Etherscan, mevcut pazarda bulunan en eksiksiz özelliklere sahip blok gezginlerinden biri olarak kabul edilir.









Kripto çekme kayıtlarınızı kontrol etmek için bir blok gezgininin nasıl kullanılacağını göstermek için USDT'yi Ethereum'dan MEXC platformuna çekme sürecini kullanıyoruz.





1. MEXC Uygulamasını açın, sağ alt köşedeki [Cüzdan]'ı seçin, üst kısımda [Spot]'a tıklayın ve ardından Kripto İşlem Geçmişi sayfasına erişmek için sağdaki not defteri simgesine tıklayın.









2. Kripto İşlem Geçmişi sayfasında, USDT'nin Ethereum'dan MEXC platformuna çekim kaydını bulun ve kripto yatırma işleminin ayrıntılarını görüntülemek için [Tamamlandı] seçeneğine tıklayın.









3. Yatırma Ayrıntıları sayfasında, bu yatırma işlemi için TxID bilgisini bulabilirsiniz. Kopyala butonuna tıklayın.









":0" işaretini kaldırdığınızdan emin olun ve ardından arama butonuna tıklayın. 4 .Ethereum blok gezgini Etherscan 'i açın ve kopyalanan TxID bilgisini blok gezgini arama çubuğuna yapıştırın. Lütfen TxID bilgisinin sonundakiemin olun ve ardından arama butonuna tıklayın.





Alternatif olarak, blok gezgininde doğrudan bu işleme gitmek için TxID bilgisinin altındaki [Blok Gezgini] bağlantısına tıklayabilirsiniz.









5. Hash, zaman, miktar, adres ve diğer bilgileri karşılaştırarak bu işlemin aradığınız kripto çekme işlemi olup olmadığını doğrulayabilirsiniz.





Bir blok zinciri gezgini, blok zinciri işlemlerini araştırmak için en değerli araçlardan biridir. Kripto para birimlerinin karmaşık dünyasına açılan pencereniz olarak hizmet eder ve yatırımcılar için ayrıntılı zincir üstü veriler sağlar. Bir blok zinciri gezgini yardımıyla, blok zincirinde yer alan bilgileri kolayca okuyabilir ve anlayabilirsiniz.