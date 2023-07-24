MEXC'de Blok Onayı Sayısı Nasıl Kontrol Edilir













Kısacası, herhangi bir dijital para birimi alınıp satıldığında işlem verileri, "blok" olarak da bilinen bir "veri bloğu" halinde paketlenir. Bu blok ana zincire gönderildiğinde, işlem önceden onaylanır. Bu doğrulama işlemine "blok onayı" denir.









Ana zincire her blok gönderildiğinde, işlem verileri bir kez onaylanır. Blok onayı sayısı, işlem verilerinin onaylanma sayısını ifade eder.





Örneğin:

Dijital para işlem verilerini içeren bir blokun önceki bloktan gelen bilgileri devraldığını biliyoruz. Bu nedenle, onaylanan her blok, önceki bloktan gelen bilgileri de devralır ve sonraki bloklar da önceki bloğun içeriğini devralır. Tipik olarak, Blok 1'den sonraki blok, Blok 2 olarak tanımlanır, ardından Blok 3 gelir ve bu şekilde süreç devam eder. Onay sürecinin tamamı "blok onayı" olarak adlandırılır ve onaylanan blokların sayısı "blok onay sayısı" olarak adlandırılır. Yalnızca tüm bloklar onaylandığında işlem tamamlanabilir. Genel olarak, daha yüksek bir "blok onay sayısı", verilerin sızdırılması olasılığını azaltır ve veri güvenliği düzeyini artırır.









Belirli bir kripto para yatırma işlemi için blok onaylarının sayısını kontrol etmek isterseniz, resmi websitesi ana sayfasında aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

























Dikkat:

ERC20 ağında USDT yatırmak veya transfer etmek için 64 blok onayı, yani 64 ağ onayı gerekir.

















































Burada, sağdaki resimde karşılık gelen Blok Onay sayısını (burada "Ağ Onayı" olarak görüntülenir) görebilirsiniz.





Dikkat: