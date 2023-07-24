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MEXC'de Blok Onayı Sayısı Nasıl Kontrol Edilir

#Temel
#Yeni Kullanıcılar
#Temel Kavramlar
2023.07.24 MEXC
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Tanım


Blok Onayı nedir?


Kısacası, herhangi bir dijital para birimi alınıp satıldığında işlem verileri, "blok" olarak da bilinen bir "veri bloğu" halinde paketlenir. Bu blok ana zincire gönderildiğinde, işlem önceden onaylanır. Bu doğrulama işlemine "blok onayı" denir.

Blok Onayı Sayısı Ne Anlama Gelir?


Ana zincire her blok gönderildiğinde, işlem verileri bir kez onaylanır. Blok onayı sayısı, işlem verilerinin onaylanma sayısını ifade eder.

Örneğin:
Dijital para işlem verilerini içeren bir blokun önceki bloktan gelen bilgileri devraldığını biliyoruz. Bu nedenle, onaylanan her blok, önceki bloktan gelen bilgileri de devralır ve sonraki bloklar da önceki bloğun içeriğini devralır. Tipik olarak, Blok 1'den sonraki blok, Blok 2 olarak tanımlanır, ardından Blok 3 gelir ve bu şekilde süreç devam eder. Onay sürecinin tamamı "blok onayı" olarak adlandırılır ve onaylanan blokların sayısı "blok onay sayısı" olarak adlandırılır. Yalnızca tüm bloklar onaylandığında işlem tamamlanabilir. Genel olarak, daha yüksek bir "blok onay sayısı", verilerin sızdırılması olasılığını azaltır ve veri güvenliği düzeyini artırır.

MEXC Websitesinde Blok Onay Sayısı Nasıl Kontrol Edilir?


Belirli bir kripto para yatırma işlemi için blok onaylarının sayısını kontrol etmek isterseniz, resmi websitesi ana sayfasında aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

1. Adım: MEXC Cüzdan sayfasına erişmek için [Cüzdan]'a ve ardından [Cüzdan Özeti]'ne tıklayın.


2. Adım: MEXC varlık yatırma sayfasına erişmek için [Yatırma] seçeneğine tıklayın.



3. Adım: [Ağ] seçeneğine tıklayın ve referansınız için sunulan "Tahmini Teslimat" gibi ilgili bilgilere erişmek için yatırmak istediğiniz kripto para birimini seçin.



Dikkat:
ERC20 ağında USDT yatırmak veya transfer etmek için 64 blok onayı, yani 64 ağ onayı gerekir.


MEXC Uygulamasında Blok Onay Sayısı Nasıl Kontrol Edilir?


1. [Cüzdan Özeti] sayfasına erişmek için [Cüzdan] seçeneğine dokunun.



2. Adım: MEXC yatırma sayfasına erişmek için [Yatırma] seçeneğine dokunun.



3. Adım: Arama çubuğunda, USDT gibi sık yatırdığınız bir kripto para birimini arayın.




4. Adım: ERC20 gibi sık kullandığınız tercih edilen yatırma ağını seçin.



Burada, sağdaki resimde karşılık gelen Blok Onay sayısını (burada "Ağ Onayı" olarak görüntülenir) görebilirsiniz.

Dikkat:
ERC20 ağında USDT yatırmak veya transfer etmek için 64 blok onayı, yani 64 Ağ Onayı gerekir.


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