Litecoin Ayı Piyasasına Elveda mı Diyor, Litecoin Halving Geri Sayımı Yaklaşıyor!

Litecoin 2011 yılında kuruldu. Litecoin Bitcoin'den türetildi ve Litecoin geliştirme ekibi orijinal Bitcoin kaynak kodunda belirli değişiklikler yaptı. Bu yenilik, Litecoin'in belirli kısıtlanmış BTC ağlarında kullanılmasını sağlar.









Bitcoin ile karşılaştırıldığında Litecoin, daha yüksek işlem hızları ve daha kısa blok onay süreleri sunar. Tipik olarak, bir Bitcoin işlemi yapıldığında, bir bloğun onaylanması yaklaşık 10 dakika sürer. Ancak, Litecoin ağında bir bloğun onaylanması için yalnızca 2,5 dakika sürer.









Litecoin ve Bitcoin farklı madencilik algoritmaları kullanır. Litecoin, Scrypt hash işlevini kullanırken Bitcoin, SHA-256 hash işlevini kullanır. SHA-256 algoritmasının basitliği, Bitcoin alanında GPU madencilerinin, FPGA madencilerinin ve ASIC madencilerinin hakimiyetine yol açmıştır. Madencilik çiftlikleri ve madencilik havuzları, Bitcoin madenciliği alanını tamamen tekelleştirdi ve bireysel kullanıcıların Bitcoin madenciliği yapmasını zorlaştırdı.





Litecoin'in kurucusu Charlie Lee, Bitcoin'in merkezi madencilik davranışının bireysel kullanıcılara haksızlık olduğuna inanıyor. Ayrıca, belirli kuruluşların veya kurumların, Bitcoin'in orijinal amacının merkeziyetsiz doğasıyla çeliştiğine ve ucuz donanım kullanarak tüm Bitcoin ağını kontrol etmesine potansiyel olarak izin verdiğini iddia ediyor. Buna alternatif olarak, Litecoin Scrypt algoritmasını piyasaya sürdü. Scrypt algoritmasının uygulanmasıyla madencilik, önemli CPU performansı ve büyük miktarda bellek alanı gerektirir. Bu yöntem, madenciliğin maliyetini büyük ölçüde artırır ve madencilik çiftliklerinin ve havuzlarının Litecoin'i ucuza çıkarmasını zorlaştırır. Sonuç olarak Litecoin, Bitcoin'den daha adil kabul edilir.









Hem Bitcoin hem de Litecoin sınırlı bir dolaşım arzına sahiptir. Bitcoin'in dolaşımdaki arzı 21 milyondur, Litecoin'in dolaşımdaki arzı ise 84 milyondur. Bu miktar, Bitcoin'in dört katıdır.













Bitcoin gibi, Litecoin de her dört yılda bir halving (yarılanma) etkinliği gerçekleştirir. "Halving" terimi, madencilik ödüllerinin yarıya indirilmesi anlamına gelir. Bu azaltma, her halving etkinliğinden sonra madencilerin aynı miktarda madencilik için daha az coin kazanacağı anlamına gelir. Hem Bitcoin hem de Litecoin, yaklaşık dört yıllık bir halving döngüsüne sahiptir, bu da yaklaşık olarak her dört yılda bir madencilik ödüllerinin yarı yarıya azaldığı anlamına gelir.









Halving, deflasyonist mod denen duruma atıfta bulunur. Deflasyon, belirli bir para biriminin toplam arzının sabit kaldığı ve ihracın zaman içinde azaldığı bir durumu ifade eder. Çağdaş bankacılık ve finans sistemlerinde, çoğu hükümet, para arzının artmaya devam ettiği enflasyonist bir modu benimser. Piyasada dolaşan daha fazla para birimiyle, belirli bir emtianın değeri düşme eğilimindedir. Bunu, çocukken birkaç kuruşa mal olan bir ürünün fiyatının şimdi birkaç liraya mal olduğunu gördüğünüzde deneyimlemiş olabilirsiniz. Bununla birlikte, Bitcoin, sabit toplam arzı 21 milyon olan ve her dört yılda bir yarıya inen bir deflasyon modunu benimser. Litecoin, Bitcoin gibi, sabit toplam 84 milyon arz ve dört yılda bir halving (yarılanma) ile bu deflasyonist modu benimser. Deflasyonist modun avantajı, bir para biriminin toplam arzını kontrol etmeye yardımcı olması ve zamanla o para biriminin nadirliğini artırmasıdır. Arz ve talebin basit ilkelerine dayanarak, nadir ürünler daha değerli olma eğilimindedir ve fiyatları doğal olarak artar.

















(Kaynak: CoinMarketCap)





Litecoin'in ilk halving (yarılanma) etkinliği, 25 Ağustos 2015'te Litecoin için blok ödülünün 50 LTC'den 25 LTC'ye düşürülmesiyle gerçekleşti.

Bu halving etkinliğinden önce işlem hacminde ve fiyatta kayda değer bir artış oldu. Bununla birlikte, halving etkinliğinin meydana gelmesinin ardından, piyasa zayıfladı ve bu da önemli fiyat dalgalanmalarına neden oldu. Piyasadaki baskı azaldıktan sonra, Litecoin'in fiyatı uzun süreli dalgalı bir seyir izleme aşamasına girdi.













(Kaynak: CoinMarketCap)





Dört yıl sonra, ağ sisteminde 840.000 bloğun kodlanmasının ardından 5 Ağustos 2019'da ikinci halving gerçekleşti. Bu etkinlik, madencilerin ödülünü 25 LTC'den bugün madenciler için mevcut ödül miktarı olan 12,5 LTC'ye düşürdü .

Dört yıl önceki halving etkinliğine benzer şekilde, bu halving etkinliği, çok sayıda yatırımcıyı etkinlik gerçekleşmeden önce Litecoin'i tutmaya çeken bir odak noktası işlevi gördü. Etkinlik sona erdikten sonra, Litecoin'in fiyatı en az altı ay önceki seviyeye döndü. Ancak Litecoin'in işlem hacmi aktif kaldı. Ertesi yılın başında (2021), Litecoin keskin bir artış yaşadı, %200'ün üzerinde yükseldi ve 320 doları aşarak zirveye ulaştı.













(Kaynak: CoinMarketCap)





Litecoin üçüncü halving etkinliğini, 2 Ağustos 2023'te gerçekleştirecektir.

Halving etkisi nedeniyle Litecoin'in fiyatı, yatırımcıların büyük ilgisini çeken birinci ve ikinci halving etkinliklerinde iyi performans gösterdi. Sonuç olarak, giderek daha fazla yatırımcı yaklaşan üçüncü halving etkinliğine dikkat ediyor.

Üçüncü halving etkinliğine kalan kısa zamanda, Litecoin'in fiyatı yavaş bir düşüş ayarlaması gösterdi. Ancak geçtiğimiz gün kademeli bir fiyat toparlanması ve işlem hacminde artış yaşandı.









Kripto para piyasasının gelişmesiyle birlikte birçok yatırımcı ve kurum, kripto para birimlerinin uzun vadeli potansiyeline dikkat etmeye başladı. Bu sermaye girişlerinin halving etkinlikleri üzerinde etkisi oldu, kripto para birimlerine yönelik spekülasyon ve ilgiyi artırdı ve katılımcıların beklentilerini şekillendirdi. Bu nedenle, piyasayı etkileyen halving anlatılarına sıkça rastlanmaya başladı.

Bununla birlikte, Litecoin halving etkinliğinin piyasa değeri üzerindeki etkisi, fiyat dalgalanmalarına katkıda bulunan birçok faktör olduğundan, mutlak bir kural olarak görülmemelidir. Halving'in fiyatı için gerekli bir koşul olduğu söylenebilir, ancak tek kriter bu değildir.

Kripto para piyasası riskler taşır ve yatırımlara dikkatle yaklaşılmalıdır. MEXC'lileri, alım satımı kapsamlı bir şekilde öğrenmeye ve risk tercihlerine ve risk toleranslarına göre yatırım kararları almaya teşvik ediyoruz. Alım satımın tadını çıkarırken "Alıcı Farkındalığı" ilkesini takip etmek ve akılcı yatırımlar yapmak önemlidir.