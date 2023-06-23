XRP (Ripple) Nedir?





XRP (Ripple), uluslararası transferler için özel olarak tasarlanmış bir kripto tokenidir. Stabil coinler ve borsa tokenleri dışında, XRP, Bitcoin ve Ethereum'un ardından üçüncü en büyük piyasa değerine sahiptir. Bu makale, yeni başlayanlar için XRP'ye kısa bir giriş sağlamayı amaçlamaktadır.









XRP, öncelikle merkezi San Francisco'da bulunan bir fintech (finansal teknoloji) şirketi olan Ripple Labs Inc. tarafından geliştirilen bir tokendir. Ripple Labs, "XRP Ağı" adı verilen uluslararası bir tranfer ağı sağlar. XRP, bu ağda kullanılan tokendir. XRP, finansal kurumlar tarafından uluslararası transfer yaptıklarında bir köprü para birimi olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır.





SWIFT aracılığıyla gerçekleştirilen geleneksel uluslararası transferler, yüksek işlem ücretleri ve zaman gerektirir, bu durum küçük ölçekli transferler için uygun değildir. Bunun nedeni, SWIFT üyesi olan tüm finansal kurumların doğrudan bağlantılı olmamasıdır. Çoğu durumda, "muhabir bankalar" olarak bilinen diğer bankaları dahil etmeden varlık transferi yapılamaz. Birden çok banka aracılığıyla para transferi yapmak, yalnızca işlem ücretlerine ve gecikmelere neden olmakla kalmaz, aynı zamanda her bankadaki döviz kuru dalgalanmalarına da tabidir.





Bunun aksine, XRP ağı, finansal kurumların XRP kullanarak doğrudan diğer bankalara sınır ötesi transfer yapmasına izin verir. SWIFT'ten farklı olarak, farklı finansal kurumlar daha önce birbirine bağlı olmasalar bile, muhabir bankalara ihtiyaç duymadan doğrudan transfer yapabilirler, bu da uluslararası transferlerle ilgili zaman ve maliyeti azaltır. Bu teknoloji, küçük ölçekli uluslararası transfer işlemlerini önemli ölçüde değiştirme potansiyeline sahiptir.









XRP, block zinziri kullanmaması nedeniyle diğer birçok tokenden farklıdır. Bunun yerine, XRP Defteri olarak adlandırılan dağıtılmış bir defter teknolojisi kullanır ve RPCA (Ripple Protocol Consensus Algorithm) adlı bir onay algoritması kullanır.





Bitcoin, işlem onayı için madencilik gerektiren ve zaman alan bir iş kanıtı (PoW) onay algoritması kullanır. Öte yandan, XRP söz konusu olduğunda, işlemi onaylayanların (doğrulayıcılar) %80'i onayladığı sürece işlem tamamlanır ve madencilik gerekli değildir. Bloklar, XRP Defterine hızlı bir şekilde eklenebilir ve sonuç olarak, XRP saniyede 1.500 işlem gerçekleştirebilir ve göndermesi yalnızca birkaç saniye sürer. Bu kabiliyet, kısa bir zaman diliminde yüksek işlem hacmini gerçekleştirme becerisi gerektiren uluslararası ransferler için tasarlandığından, XRP için çok önemlidir.





XRP'nin işlem doğrulayıcılarının listesi, Unique Node List (UNL) olarak bilinir. Başlangıçta UNL, Ripple Labs tarafından seçilen finansal kurumlardan oluşmaktaydı. Bu yaklaşım çok merkezi olduğu için eleştirildi ve Ripple şu anda seçtikleri işlem doğrulayıcılarını üçüncü taraflarca seçilen doğrulayıcılarla değiştiriyor.









Toplam XRP arzı 100 milyar XRP'dir. 2012 yılında 100 milyar XRP'nin tamamı piyasaya sürüldü ve şu anda yeni piyasa sürümü yoktur.





Ripple Labs, şimdiye kadar toplam arzın yarısından fazlasına sahipti. O kadar çok XRP'ye sahip olmak, kullanıcılar arasında, Ripple Labs'ın piyasada büyük miktarda XRP satması durumunda fiyatın düşeceği endişesine yol açtı. Belki de bu nedenle şirket, 2022 yılının 3. Çeyrek piyasa raporunda, Ripple Labs'ın XRP varlıklarının ilk kez toplam dolaşım miktarının %50'nin altına düştüğünü duyurdu.





Ek olarak, Ripple Labs tarafından tutulan XRP'nin bir kısmı emanette (üçüncü bir tarafa yatırılır) kilitlidir (dondurulmuşdur).

XRP, finans kurumları tarafından uluslararası transferler için kullanıldığından, keskin fiyat düşüşü veya ani artış sorunları teşkil edebilir. Finansal kurumlar tarafından XRP'ye olan talepte bir artış olursa veya balinalar önemli miktarda XRP satın alırsa, fiyat kolayca fırlayabilir. Ripple Labs tarafından kilitlenen XRP, XRP'nin fiyatını dengelemek için kullanılır. Örneğin, fiyat artışları sırasında piyasaya daha fazla XRP sürebilir ve fiyatı düşürebilirler.









XRP, yeni ve yenilikçi bir token gibi görünmesine rağmen şu anda yasal zorluklarla karşı mücadele etmektedir. 2020 yılında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), XRP'yi bir menkul kıymet olarak kabul etti ve Ripple Labs yöneticilerine, kayıt dışı XRP satarak haksız kazanç elde etmekten dava açtı.





XRP'nin menkul kıymet olup olmadığı sadece Ripple Labs için değil tüm kripto birimi sektörü için önemli bir konudur. Bunun nedeni, mahkemenin XRP'nin menkul kıymet olduğunu kabul etmesi, diğer kripto birimlerinin de menkul kıymetler olarak kabul edilmesi anlamına gelebilir ve tüm kripto birimi endüstrisi, her bir token ve projenin kullanılabilirliğini ciddi şekilde sınırlayan SEC düzenlemesine tabi olabilir.





14 Temmuz 2023 itibarıyla Ripple Labs ve SEC, üç yıllık davalarında nihayet bir sonuca ulaştı. Mahkeme, XRP'nin menkul kıymet olmadığına karar verdi. Kararın açıklanmasının ardından XRP fiyatı kısa sürede %15'in üzerinde, 24 saatlik artışta ise %92,89 arttı. Token fiyatı şu anda 0,9 doların üzerinde. Davada kazanılan zafer, yalnızca Ripple Labs için önemli olmakla kalmıyor, aynı zamanda gelecek için daha geniş etkileri olan kripto para düzenlemesinde de çok önemli bir dönüm noktası rolü oynuyor.



