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Ethereum'un Geçmişteki Yükseltmelerine Hızlı bir Bakış

#Temel
#Sektör Bilgileri
#Yeni Kullanıcılar
#Ethereum
#Temel Kavramlar
2023.09.14 MEXC
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ETH Fiyatında Etkinliğe Dayalı Yükseliş

  • Ethereum Şanghay yükseltmesi, son zamanlarda kripto pazarındaki en endişe verici konudur.

  • Her Ethereum yükseltmesi, ETH'ye çok sayıda kripto fiyat dalgalanması getirecektir.

  • Mart 2023'te, Nisan ayındaki beşinci Ethereum yükseltmesiyle, ETH'nin fiyatı yaklaşık 1430 USDT'den 1920 USDT'ye yükselmişti (11 Nisan MEXC verileri itibariyle) ve büyüme oranı şaşırtıcı bir şekilde %34'e ulaşmış ve Ağustos 2022'den bu yana en yüksek kazanç rekoru kırılmıştı.

Geçmişteki Tekrarlamalar

  • Şanghay yükseltmesinin getirdiği artış ilk kez yaşanmıyor.

  • 2021'in ilk yarısında Ethereum iki önemli yükseltme gerçekleştirmişti: Londra Yükseltmesi ve Berlin Yükseltmesi.

  • Londra Yükseltmesi, ETH'nin fiyatını yaklaşık 1920 USDT'den %153'lük bir artışla 4865 USDT'lik rekor bir seviyeye yükseltmişti.

  • Berlin Yükseltmesi, ETH'nin fiyatını yaklaşık 1900 USDT'den 4000 USDT'ye yükseltmişti. ETH, tarihte ilk kez %118'lik bir artışla 4000 USD'ye yükselmişti.


Ethereum Yükseltmelerinin Zaman Çizelgesi

  • 12 Nisan 2023 Şanghay Yükseltmesi: Şangay yükseltmesi, üç temel Ethereum protokolü dahil olmak üzere beş Ethereum İyileştirme Teklifi (EIP) sunacak: EIP-4895, EIP-3855 ve EIP-3860

    • EIP-4895, Ethereum taahhütçüleri için daha esnek bir rehin mekanizması sağlamayı amaçlamaktadır.

    • Daha esnek staking: Bu yükseltme, Ethereum ağının performansını, güvenliğini ve ölçeklenebilirliğini iyileştirmeyi amaçlamaktadır.
 
  • 24 Haziran 2021 Londra Yükseltmesi: İşlem Ücreti Piyasası Uygulama Önerisi: EIP1559 Londra Yükseltmesi, EIP-1559'u tanıttı.

    • İşlem ücreti piyasası yeniden düzenlendi.

    • Aynı zamanda, yakıt maliyetlerinin iade işleme yöntemi ve Buz Devri programı değiştirildi ve yükseltildi

    • "Londra yükseltmesinden sonra OpenEthereum kullanımdan kaldırıldığı için Kovan'ın henüz bloğu yok, ana ağdan sonra yükseltilebilir." - Tim Beiko | timbeiko.eth (@timbeiko)
 
  • 14 Nisan 2021 Berlin Yükseltmesi: Adını Devcon'un şehirlerinden alan uygulama önerileri: EIP2565, EIP2929, EIP2718, EIP2930

    • Berlin yükseltmesi, belirli EVM operasyonlarının gaz maliyeti optimize edildi.

    • Bu güncelleme, birden çok işlem türü için destek ekledi.
 
  • 6 Aralık 2019 Istanbul Yükseltmesi: Performans optimizasyonu uygulama önerileri: EIP152, EIP1108, EIP1344, EIP1844, EIP2028, EIP2200.

    • Ethereum Virtual Machine'deki belirli işlemlerin gaz maliyeti optimize edildi.

    • Hizmet reddi saldırılarına karşı dayanıklılığı artırın

    • Kısa, etkileşimli olmayan bilgi sunumuna ve ölçeklenebilir şeffaf bilgi gösterimine dayalı Katman 2 ağ genişletme çözümünün daha iyi performansa sahip olmasını sağladı.

    • Ethereum ve Zcash'i birlikte çalışabilir hale getirildi.

    • Sözleşmelerin daha yaratıcı özellikler sunmasına izin verildi.
 
  • 16 Ocak 2019 Konstantinopolis Yükseltmesi: Çift sert çatallanma ve zorluk bombası uygulamasının ertelenmesi önerileri: EIP145, EIP1014, EIP1052, EIP1234, EIP1283

    • Proof of Stake uygulanana kadar blok zincirinin donmadığından emin olundu.

    • Ethereum Virtual Machine'deki belirli operasyonların gaz maliyeti optimize edildi.

    • Henüz oluşturulmamış adreslerle etkileşim kurma yeteneği eklendi.
 
  • 2015 - 2017 Sınır ve Ev:
  • Ethereum'un birinci ve ikinci aşamaları, Ethereum'un yarı sistem düzeyinde geliştiricilere ilk kez gösterildiği aşamalardır. Frontend developer'lara altın avcısı denir.

  • Ev, altın avcılarının kendi evlerini inşa etmeleri anlamına gelir, bu da Ethereum'u daha istikrarlı ve mükemmel hale getirir.
 

Her Yükseltmenin Fayda Getireceği Söylenemez

Seçim Yanlılığı

Şangay yükseltmesi, Londra yükseltmesi ve Berlin yükseltmesi yatırımcılara çok önemli yükseliş beklentileri getirse de, Konstantinopolis yükseltmesi ve İstanbul yükseltmesi bariz bir yükseliş sinyali getirmedi.

Piyasa Tarafından Benimsenen Haberler

Ethereum'un her yükseltmesi, Ethereum zincirine teknik yükseltmeler getirmiş olsa da, piyasa yükseliş bilgilerini daha önce benimsemiş olabilir, bu da yükseltmelere yol açar ve kripto fiyat dalgalanmaları açıkça gözlemlenebilir değildir.

Bilgi Asimetrisi

Yükseltme haberlerine genellikle ilk olarak kurumsal yatırım ajansının dahili çalışanları erişebilir. Bireysel yatırımcıların bu tür haberleri öğrendikleri zamana kadar piyasaya girme fırsatını kaçırmış olabilirler.

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