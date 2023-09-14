Ethereum'un Geçmişteki Yükseltmelerine Hızlı bir Bakış

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Ethereum Şanghay yükseltmesi, son zamanlarda kripto pazarındaki en endişe verici konudur.
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Her Ethereum yükseltmesi, ETH'ye çok sayıda kripto fiyat dalgalanması getirecektir.
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Mart 2023'te, Nisan ayındaki beşinci Ethereum yükseltmesiyle, ETH'nin fiyatı yaklaşık 1430 USDT'den 1920 USDT'ye yükselmişti (11 Nisan MEXC verileri itibariyle) ve büyüme oranı şaşırtıcı bir şekilde %34'e ulaşmış ve Ağustos 2022'den bu yana en yüksek kazanç rekoru kırılmıştı.
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Şanghay yükseltmesinin getirdiği artış ilk kez yaşanmıyor.
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2021'in ilk yarısında Ethereum iki önemli yükseltme gerçekleştirmişti: Londra Yükseltmesi ve Berlin Yükseltmesi.
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Londra Yükseltmesi, ETH'nin fiyatını yaklaşık 1920 USDT'den %153'lük bir artışla 4865 USDT'lik rekor bir seviyeye yükseltmişti.
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Berlin Yükseltmesi, ETH'nin fiyatını yaklaşık 1900 USDT'den 4000 USDT'ye yükseltmişti. ETH, tarihte ilk kez %118'lik bir artışla 4000 USD'ye yükselmişti.
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14 Nisan 2021 Berlin Yükseltmesi: Adını Devcon'un şehirlerinden alan uygulama önerileri: EIP2565, EIP2929, EIP2718, EIP2930
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Berlin yükseltmesi, belirli EVM operasyonlarının gaz maliyeti optimize edildi.
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Bu güncelleme, birden çok işlem türü için destek ekledi.
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6 Aralık 2019 Istanbul Yükseltmesi: Performans optimizasyonu uygulama önerileri: EIP152, EIP1108, EIP1344, EIP1844, EIP2028, EIP2200.
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Ethereum Virtual Machine'deki belirli işlemlerin gaz maliyeti optimize edildi.
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Hizmet reddi saldırılarına karşı dayanıklılığı artırın
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Kısa, etkileşimli olmayan bilgi sunumuna ve ölçeklenebilir şeffaf bilgi gösterimine dayalı Katman 2 ağ genişletme çözümünün daha iyi performansa sahip olmasını sağladı.
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Ethereum ve Zcash'i birlikte çalışabilir hale getirildi.
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Sözleşmelerin daha yaratıcı özellikler sunmasına izin verildi.
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16 Ocak 2019 Konstantinopolis Yükseltmesi: Çift sert çatallanma ve zorluk bombası uygulamasının ertelenmesi önerileri: EIP145, EIP1014, EIP1052, EIP1234, EIP1283
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Proof of Stake uygulanana kadar blok zincirinin donmadığından emin olundu.
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Ethereum Virtual Machine'deki belirli operasyonların gaz maliyeti optimize edildi.
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Henüz oluşturulmamış adreslerle etkileşim kurma yeteneği eklendi.
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2015 - 2017 Sınır ve Ev:
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Ethereum'un birinci ve ikinci aşamaları, Ethereum'un yarı sistem düzeyinde geliştiricilere ilk kez gösterildiği aşamalardır. Frontend developer'lara altın avcısı denir.
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Ev, altın avcılarının kendi evlerini inşa etmeleri anlamına gelir, bu da Ethereum'u daha istikrarlı ve mükemmel hale getirir.
Şangay yükseltmesi, Londra yükseltmesi ve Berlin yükseltmesi yatırımcılara çok önemli yükseliş beklentileri getirse de, Konstantinopolis yükseltmesi ve İstanbul yükseltmesi bariz bir yükseliş sinyali getirmedi.
Ethereum'un her yükseltmesi, Ethereum zincirine teknik yükseltmeler getirmiş olsa da, piyasa yükseliş bilgilerini daha önce benimsemiş olabilir, bu da yükseltmelere yol açar ve kripto fiyat dalgalanmaları açıkça gözlemlenebilir değildir.
Yükseltme haberlerine genellikle ilk olarak kurumsal yatırım ajansının dahili çalışanları erişebilir. Bireysel yatırımcıların bu tür haberleri öğrendikleri zamana kadar piyasaya girme fırsatını kaçırmış olabilirler.