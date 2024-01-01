applepay ile SHIB () Satın Al

MEXC'de applepay ile SHIB satın almak, kripto para dünyasına giriş yapmanın güvenli ve kolay bir yoludur. Bu ayrıntılı kılavuzumuzda, applepay hesabınızı kullanarak SHIB satın alma sürecinde size yol göstereceğiz.