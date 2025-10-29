ราคาปัจจุบัน Womo วันนี้ คือ 0.332425 USD ติดตามการอัปเดตราคา WM เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา WM ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Womo วันนี้ คือ 0.332425 USD ติดตามการอัปเดตราคา WM เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา WM ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลราคา Womo (WM) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.338749
$ 0.338749$ 0.338749
ต่ำสุด 24h
$ 0.350456
$ 0.350456$ 0.350456
สูงสุด 24h

$ 0.338749
$ 0.338749$ 0.338749

$ 0.350456
$ 0.350456$ 0.350456

$ 0.694689
$ 0.694689$ 0.694689

$ 0
$ 0$ 0

-2.04%

-5.14%

+1.29%

+1.29%

ราคาเรียลไทม์ Womo (WM) คือ $0.332425 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดWM ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.338749 และราคาสูงสุด $ 0.350456 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ WM คือ $ 0.694689 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น WM มีการเปลี่ยนแปลง -2.04% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -5.14% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +1.29% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Womo (WM) ข้อมูลการตลาด

$ 332.45K
$ 332.45K$ 332.45K

--
----

$ 332.45K
$ 332.45K$ 332.45K

1.00M
1.00M 1.00M

1,000,077.480174482
1,000,077.480174482 1,000,077.480174482

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Womo คือ $ 332.45K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ WM คือ 1.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000077.480174482 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 332.45K

ประวัติราคา Womo (WM) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Womo เป็น USD เท่ากับ $ -0.0180318484230193
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Womo เป็น USD เท่ากับ $ +0.3933210049
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Womo เป็น USD เท่ากับ $ +93.6198580679
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Womo เป็น USD เท่ากับ $ +0.3308148921349897205

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.0180318484230193-5.14%
30 วัน$ +0.3933210049+118.32%
60 วัน$ +93.6198580679+28,162.70%
90 วัน$ +0.3308148921349897205+20,546.13%

อะไรคือ Womo (WM)

WOMO is a DeFi protocol built on Sonic that turns capital into a game. Through rebasing, bonding, and yield farming, users compete to accumulate scarce $WM tokens as supply shrinks every 15 minutes. Backed by a growing treasury, WOMO blends game theory, degen culture, and value compression to create a race for wealth - where strategy is everything. Delivering sticky liquidity and TVL, WOMO creates very unique mechanics for capital utilization on the Sonic network, designed to bootstrap demand and user adoption. An actively managed treasury will create deeper liquidity and leverage yield opportunities.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Womo (USD)

Womo (WM) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Womo (WM) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Womo

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Womo ตอนนี้!

WM เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Womo (WM)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Womo (WM) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ WMโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Womo (WM)

วันนี้ Womo (WM) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน WM เป็นUSD คือ 0.332425 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน WM เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ WM เป็น USD คือ $ 0.332425 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Womo คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ WM คือ $ 332.45K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ WM คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ WM คือ 1.00M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ WM คือเท่าใด?
WM ถึงราคา ATH ที่ 0.694689 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ WM คือเท่าไร?
WM ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ WM คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ WM คือ -- USD
ปีนี้ WM จะสูงขึ้นอีกไหม?
WM อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา WM เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
