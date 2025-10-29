Womo ราคา (WM)
-2.04%
-5.14%
+1.29%
+1.29%
ราคาเรียลไทม์ Womo (WM) คือ $0.332425 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดWM ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.338749 และราคาสูงสุด $ 0.350456 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ WM คือ $ 0.694689 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น WM มีการเปลี่ยนแปลง -2.04% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -5.14% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +1.29% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Womo คือ $ 332.45K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ WM คือ 1.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000077.480174482 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 332.45K
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Womo เป็น USD เท่ากับ $ -0.0180318484230193
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Womo เป็น USD เท่ากับ $ +0.3933210049
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Womo เป็น USD เท่ากับ $ +93.6198580679
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Womo เป็น USD เท่ากับ $ +0.3308148921349897205
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ -0.0180318484230193
|-5.14%
|30 วัน
|$ +0.3933210049
|+118.32%
|60 วัน
|$ +93.6198580679
|+28,162.70%
|90 วัน
|$ +0.3308148921349897205
|+20,546.13%
WOMO is a DeFi protocol built on Sonic that turns capital into a game. Through rebasing, bonding, and yield farming, users compete to accumulate scarce $WM tokens as supply shrinks every 15 minutes. Backed by a growing treasury, WOMO blends game theory, degen culture, and value compression to create a race for wealth - where strategy is everything. Delivering sticky liquidity and TVL, WOMO creates very unique mechanics for capital utilization on the Sonic network, designed to bootstrap demand and user adoption. An actively managed treasury will create deeper liquidity and leverage yield opportunities.
การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Womo (WM) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ WMโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!
