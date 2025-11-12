โทเคโนมิกส์ Websync (WEBS)

โทเคโนมิกส์ Websync (WEBS)

ค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับ Websync (WEBS) รวมถึงการจัดหาโทเค็น โมเดลการแจกจ่าย และข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-11-12 14:26:43 (UTC+8)
USD

โทเคโนมิกส์และการวิเคราะห์ราคา Websync (WEBS)

สำรวจโทเคโนมิกส์หลักและข้อมูลราคาสำหรับ Websync (WEBS) รวมถึงมูลค่าตลาด รายละเอียดอุปทาน FDV และประวัติราคา เข้าใจมูลค่าปัจจุบันของโทเค็นและโพสิชันการตลาดได้อย่างรวดเร็ว

มูลค่าตลาด:
$ 6.87K
$ 6.87K
อุปทานรวม:
$ 1.00M
$ 1.00M
อุปทานหมุนเวียน:
$ 898.87K
$ 898.87K
FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):
$ 7.64K
$ 7.64K
สูงสุดตลอดกาล:
$ 1.49
$ 1.49
ต่ำสุดตลอดกาล:
$ 0.00760378
$ 0.00760378
ราคาปัจจุบัน:
$ 0.0076413
$ 0.0076413

ข้อมูล Websync (WEBS)

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ:
https://websync.info/
เอกสารไวท์เปเปอร์:
https://smallpdf.com/file#s=c6dd537c-d49b-4469-b4e8-cdab4c5dd572

โทเคโนมิกส์ Websync (WEBS): คำอธิบายตัวชี้วัดหลักและกรณีการใช้งาน

การทำความเข้าใจโทเค็นโนมิกส์ของ Websync (WEBS) ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวิเคราะห์มูลค่าในระยะยาว ความยั่งยืน และศักยภาพ

ตัวชี้วัดหลักและวิธีการคำนวณ:

อุปทานรวม:

จำนวนโทเค็นWEBS สูงสุดที่ถูกสร้างหรือจะเคยสร้าง

อุปทานหมุนเวียน:

จำนวนโทเค็นที่มีอยู่ในตลาดและในมือสาธารณะในปัจจุบัน

อุปทานสูงสุด:

ข้อกำหนดตายตัวเกี่ยวกับจำนวนโทเค็น WEBS ที่สามารถมีอยู่ได้ทั้งหมด

FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):

คำนวณจากราคาปัจจุบัน × ปริมาณอุปทานสูงสุด ซึ่งเป็นการฉายภาพมูลค่าตลาดรวมหากโทเค็นทั้งหมดหมุนเวียนอยู่

อัตราเงินเฟ้อ:

สะท้อนให้เห็นถึงความเร็วของการเปิดตัวโทเค็นใหม่ ซึ่งส่งผลต่อความขาดแคลนและการเคลื่อนไหวของราคาในระยะยาว

เหตุใดตัวชี้วัดเหล่านี้จึงสำคัญสำหรับนักเทรด?

อุปทานหมุนเวียนสูง = สภาพคล่องที่มากขึ้น

อุปทานสูงสุดที่จำกัด + อัตราเงินเฟ้อที่ต่ำ = ศักยภาพในการปรับราคาในระยะยาว

การแจกจ่ายโทเค็นที่โปร่งใส = ความไว้วางใจที่ดีขึ้นในโครงการและความเสี่ยงของการควบคุมแบบรวมศูนย์ที่ลดลง

FDV ที่สูงเมื่อมูลค่าตลาดปัจจุบันต่ำ = อาจเป็นสัญญาณการประเมินมูลค่าสูงเกินไป

ตอนนี้คุณเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ WEBS แล้ว มาสำรวจราคาปัจจุบันของโทเค็น WEBSกัน!

การคาดการณ์ราคา WEBS

อยากรู้ว่า WEBS จะมุ่งหน้าไปทางไหนใช่ไหม? หน้าการคาดการณ์ราคา WEBS ของเราผสมผสานอารมณ์ตลาด แนวโน้มในอดีต และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเพื่อให้มุมมองเชิงคาดการณ์

ทำไมคุณถึงควรเลือก MEXC?

