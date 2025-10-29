ราคาปัจจุบัน Touch Grass วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา TOUCHGRASS เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา TOUCHGRASS ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Touch Grass วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา TOUCHGRASS เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา TOUCHGRASS ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TOUCHGRASS

ข้อมูลราคา TOUCHGRASS

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ TOUCHGRASS

โทเคโนมิกส์ TOUCHGRASS

การคาดการณ์ราคา TOUCHGRASS

Touch Grass ราคา (TOUCHGRASS)

ราคาปัจจุบัน 1 TOUCHGRASS เป็น USD

$0.00011436
$0.00011436$0.00011436
-0.90%1D
Touch Grass (TOUCHGRASS) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:18:52 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Touch Grass (TOUCHGRASS) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-2.13%

-0.98%

+0.90%

+0.90%

ราคาเรียลไทม์ Touch Grass (TOUCHGRASS) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดTOUCHGRASS ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ TOUCHGRASS คือ $ 0 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น TOUCHGRASS มีการเปลี่ยนแปลง -2.13% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.98% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +0.90% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Touch Grass (TOUCHGRASS) ข้อมูลการตลาด

$ 112.82K
$ 112.82K$ 112.82K

--
----

$ 112.82K
$ 112.82K$ 112.82K

986.49M
986.49M 986.49M

986,492,939.925555
986,492,939.925555 986,492,939.925555

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Touch Grass คือ $ 112.82K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ TOUCHGRASS คือ 986.49M โดยมีอุปทานรวมที่ 986492939.925555 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 112.82K

ประวัติราคา Touch Grass (TOUCHGRASS) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Touch Grass เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Touch Grass เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Touch Grass เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Touch Grass เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0.98%
30 วัน$ 0+35.96%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Touch Grass (TOUCHGRASS)

$TOUCHGRASS is a Solana-based memecoin built on conviction, not convenience. It's a movement for those who chose stillness over noise — the ones who stay indoors, watch the chart, and don't flinch. No sunlight. Just community, memes, and candle-lit A cult-born Solana memecoin for the ones who stayed inside.

$TOUCHGRASS rewards discipline, memes, and conviction.

Just bags, candles, and the promise of sunlight… after the pump.

🌱 Lock in. Touch grass. After the pump.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

Touch Grass (TOUCHGRASS) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา Touch Grass (USD)

Touch Grass (TOUCHGRASS) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Touch Grass (TOUCHGRASS) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Touch Grass

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Touch Grass ตอนนี้!

TOUCHGRASS เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Touch Grass (TOUCHGRASS)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Touch Grass (TOUCHGRASS) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ TOUCHGRASSโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Touch Grass (TOUCHGRASS)

วันนี้ Touch Grass (TOUCHGRASS) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน TOUCHGRASS เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน TOUCHGRASS เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ TOUCHGRASS เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Touch Grass คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ TOUCHGRASS คือ $ 112.82K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ TOUCHGRASS คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ TOUCHGRASS คือ 986.49M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ TOUCHGRASS คือเท่าใด?
TOUCHGRASS ถึงราคา ATH ที่ 0 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ TOUCHGRASS คือเท่าไร?
TOUCHGRASS ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ TOUCHGRASS คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ TOUCHGRASS คือ -- USD
ปีนี้ TOUCHGRASS จะสูงขึ้นอีกไหม?
TOUCHGRASS อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา TOUCHGRASS เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:18:52 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Touch Grass (TOUCHGRASS)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

