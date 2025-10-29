ราคาปัจจุบัน pSOL วันนี้ คือ 199.79 USD ติดตามการอัปเดตราคา PSOL เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา PSOL ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน pSOL วันนี้ คือ 199.79 USD ติดตามการอัปเดตราคา PSOL เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา PSOL ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PSOL

ข้อมูลราคา PSOL

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ PSOL

โทเคโนมิกส์ PSOL

การคาดการณ์ราคา PSOL

pSOL โลโก้

pSOL ราคา (PSOL)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 PSOL เป็น USD

$199.79
$199.79$199.79
+0.30%1D
mexc
USD
pSOL (PSOL) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:12:13 (UTC+8)

ข้อมูลราคา pSOL (PSOL) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 197.54
$ 197.54$ 197.54
ต่ำสุด 24h
$ 203.71
$ 203.71$ 203.71
สูงสุด 24h

$ 197.54
$ 197.54$ 197.54

$ 203.71
$ 203.71$ 203.71

$ 253.13
$ 253.13$ 253.13

$ 173.55
$ 173.55$ 173.55

-0.47%

+0.30%

+2.37%

+2.37%

ราคาเรียลไทม์ pSOL (PSOL) คือ $199.79 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดPSOL ระหว่างราคาต่ำสุด $ 197.54 และราคาสูงสุด $ 203.71 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ PSOL คือ $ 253.13 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 173.55

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น PSOL มีการเปลี่ยนแปลง -0.47% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.30% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +2.37% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

pSOL (PSOL) ข้อมูลการตลาด

$ 528.13K
$ 528.13K$ 528.13K

--
----

$ 528.13K
$ 528.13K$ 528.13K

2.65K
2.65K 2.65K

2,648.448362766
2,648.448362766 2,648.448362766

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ pSOL คือ $ 528.13K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ PSOL คือ 2.65K โดยมีอุปทานรวมที่ 2648.448362766 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 528.13K

ประวัติราคา pSOL (PSOL) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา pSOL เป็น USD เท่ากับ $ +0.599584
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา pSOL เป็น USD เท่ากับ $ -5.8323495960
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา pSOL เป็น USD เท่ากับ $ -2.6158504700
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา pSOL เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.599584+0.30%
30 วัน$ -5.8323495960-2.91%
60 วัน$ -2.6158504700-1.30%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ pSOL (PSOL)

$PSOL is a wrapped version of SOL introduced to improve liquidity efficiency on Solana. It is designed to recover funds that would otherwise remain permanently locked in liquidity pools after token migration. By pairing tokens with $PSOL instead of SOL, liquidity that would typically be inaccessible is redistributed back to users.

$PSOL was developed by Sugardotmoney to support token launches on Solana. The wrapper was deployed ahead of the platform’s full launch to allow sufficient time for integration with decentralized exchange tracking tools.

การคาดการณ์ราคา pSOL (USD)

pSOL (PSOL) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ pSOL (PSOL) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ pSOL

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา pSOL ตอนนี้!

PSOL เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ pSOL (PSOL)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ pSOL (PSOL) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ PSOLโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ pSOL (PSOL)

วันนี้ pSOL (PSOL) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน PSOL เป็นUSD คือ 199.79 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน PSOL เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ PSOL เป็น USD คือ $ 199.79 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ pSOL คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ PSOL คือ $ 528.13K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ PSOL คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ PSOL คือ 2.65K USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ PSOL คือเท่าใด?
PSOL ถึงราคา ATH ที่ 253.13 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ PSOL คือเท่าไร?
PSOL ถึงราคา ATL ที่ 173.55 USD
ปริมาณการเทรดของ PSOL คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ PSOL คือ -- USD
ปีนี้ PSOL จะสูงขึ้นอีกไหม?
PSOL อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา PSOL เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:12:13 (UTC+8)

