ราคาปัจจุบัน Perps DAO วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา PERPS เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา PERPS ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PERPS

ข้อมูลราคา PERPS

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ PERPS

โทเคโนมิกส์ PERPS

การคาดการณ์ราคา PERPS

Perps DAO โลโก้

Perps DAO ราคา (PERPS)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 PERPS เป็น USD

$0.00039384
$0.00039384$0.00039384
-3.00%1D
Perps DAO (PERPS) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:10:57 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Perps DAO (PERPS) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00577625
$ 0.00577625$ 0.00577625

$ 0
$ 0$ 0

-0.57%

-3.09%

-12.28%

-12.28%

ราคาเรียลไทม์ Perps DAO (PERPS) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดPERPS ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ PERPS คือ $ 0.00577625 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น PERPS มีการเปลี่ยนแปลง -0.57% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -3.09% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -12.28% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Perps DAO (PERPS) ข้อมูลการตลาด

$ 394.28K
$ 394.28K$ 394.28K

--
----

$ 394.28K
$ 394.28K$ 394.28K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Perps DAO คือ $ 394.28K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ PERPS คือ 1.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 394.28K

ประวัติราคา Perps DAO (PERPS) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Perps DAO เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Perps DAO เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Perps DAO เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Perps DAO เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-3.09%
30 วัน$ 0-64.94%
60 วัน$ 0-82.84%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Perps DAO (PERPS)

PerpsDAO is a decentralized perpetuals trading platform operating on 12 blockchains, including Arbitrum, Optimism, Base, Mantle, Ethereum, SEI, Morph, Sonic, Story, Abstract, BNB Smart Chain, and Solana. It allocates 93% of trading fees to buy back the $PERPS token, distributing these tokens to active traders as rewards, while the remainder supports the treasury. The platform offers incentives such as volume-based rewards, airdrops, leaderboard bonuses, fee discounts for high-volume and staked traders, and a referral program granting 20% of fees and trading points from referred users.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Perps DAO (USD)

Perps DAO (PERPS) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Perps DAO (PERPS) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Perps DAO

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Perps DAO ตอนนี้!

PERPS เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Perps DAO (PERPS)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Perps DAO (PERPS) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ PERPSโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Perps DAO (PERPS)

วันนี้ Perps DAO (PERPS) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน PERPS เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน PERPS เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ PERPS เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Perps DAO คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ PERPS คือ $ 394.28K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ PERPS คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ PERPS คือ 1.00B USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ PERPS คือเท่าใด?
PERPS ถึงราคา ATH ที่ 0.00577625 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ PERPS คือเท่าไร?
PERPS ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ PERPS คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ PERPS คือ -- USD
ปีนี้ PERPS จะสูงขึ้นอีกไหม?
PERPS อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา PERPS เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:10:57 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Perps DAO (PERPS)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

