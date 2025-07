โทเคโนมิกส์ Only Possible On Solana (OPOS) ค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับ Only Possible On Solana (OPOS) รวมถึงการจัดหาโทเค็น โมเดลการแจกจ่าย และข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์ สกุลเงิน USD

ข้อมูล Only Possible On Solana (OPOS) Most buildable meme to showcase what's Only Possible on Solana. เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ: https://opos-sol.netlify.app/ ซื้อ OPOS เลย!

โทเคโนมิกส์และการวิเคราะห์ราคา Only Possible On Solana (OPOS) สำรวจโทเคโนมิกส์หลักและข้อมูลราคาสำหรับ Only Possible On Solana (OPOS) รวมถึงมูลค่าตลาด รายละเอียดอุปทาน FDV และประวัติราคา เข้าใจมูลค่าปัจจุบันของโทเค็นและโพสิชันการตลาดได้อย่างรวดเร็ว มูลค่าตลาด: $ 216.42K $ 216.42K $ 216.42K อุปทานรวม: $ 775.48K $ 775.48K $ 775.48K อุปทานหมุนเวียน: $ 775.48K $ 775.48K $ 775.48K FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่): $ 216.42K $ 216.42K $ 216.42K สูงสุดตลอดกาล: $ 5.29 $ 5.29 $ 5.29 ต่ำสุดตลอดกาล: $ 0.101511 $ 0.101511 $ 0.101511 ราคาปัจจุบัน: $ 0.27906 $ 0.27906 $ 0.27906 เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Only Possible On Solana (OPOS)

โทเคโนมิกส์ Only Possible On Solana (OPOS): คำอธิบายตัวชี้วัดหลักและกรณีการใช้งาน การทำความเข้าใจโทเค็นโนมิกส์ของ Only Possible On Solana (OPOS) ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวิเคราะห์มูลค่าในระยะยาว ความยั่งยืน และศักยภาพ ตัวชี้วัดหลักและวิธีการคำนวณ: อุปทานรวม: จำนวนโทเค็นOPOS สูงสุดที่ถูกสร้างหรือจะเคยสร้าง อุปทานหมุนเวียน: จำนวนโทเค็นที่มีอยู่ในตลาดและในมือสาธารณะในปัจจุบัน อุปทานสูงสุด: ข้อกำหนดตายตัวเกี่ยวกับจำนวนโทเค็น OPOS ที่สามารถมีอยู่ได้ทั้งหมด FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่): คำนวณจากราคาปัจจุบัน × ปริมาณอุปทานสูงสุด ซึ่งเป็นการฉายภาพมูลค่าตลาดรวมหากโทเค็นทั้งหมดหมุนเวียนอยู่ อัตราเงินเฟ้อ: สะท้อนให้เห็นถึงความเร็วของการเปิดตัวโทเค็นใหม่ ซึ่งส่งผลต่อความขาดแคลนและการเคลื่อนไหวของราคาในระยะยาว เหตุใดตัวชี้วัดเหล่านี้จึงสำคัญสำหรับนักเทรด? อุปทานหมุนเวียนสูง = สภาพคล่องที่มากขึ้น อุปทานสูงสุดที่จำกัด + อัตราเงินเฟ้อที่ต่ำ = ศักยภาพในการปรับราคาในระยะยาว การแจกจ่ายโทเค็นที่โปร่งใส = ความไว้วางใจที่ดีขึ้นในโครงการและความเสี่ยงของการควบคุมแบบรวมศูนย์ที่ลดลง FDV ที่สูงเมื่อมูลค่าตลาดปัจจุบันต่ำ = อาจเป็นสัญญาณการประเมินมูลค่าสูงเกินไป ตอนนี้คุณเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ OPOS แล้ว มาสำรวจราคาปัจจุบันของโทเค็น OPOSกัน!

