ข้อมูลราคา NETWORKCITIES (CITIES) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00196208
$ 0.00196208$ 0.00196208

$ 0
$ 0$ 0

-1.06%

+11.21%

-28.02%

-28.02%

ราคาเรียลไทม์ NETWORKCITIES (CITIES) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดCITIES ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ CITIES คือ $ 0.00196208 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น CITIES มีการเปลี่ยนแปลง -1.06% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +11.21% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -28.02% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

NETWORKCITIES (CITIES) ข้อมูลการตลาด

$ 393.31K
$ 393.31K$ 393.31K

--
----

$ 393.31K
$ 393.31K$ 393.31K

999.95M
999.95M 999.95M

999,953,262.5074646
999,953,262.5074646 999,953,262.5074646

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ NETWORKCITIES คือ $ 393.31K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ CITIES คือ 999.95M โดยมีอุปทานรวมที่ 999953262.5074646 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 393.31K

ประวัติราคา NETWORKCITIES (CITIES) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา NETWORKCITIES เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา NETWORKCITIES เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา NETWORKCITIES เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา NETWORKCITIES เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+11.21%
30 วัน$ 0+104.91%
60 วัน$ 0+11.85%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ NETWORKCITIES (CITIES)

This is the Network Cities coin. Network Cities is a social city builder game.

The first city‑builder where your X network literally powers your metropolis.

BUILD 🏗️ Lay out homes, factories & infrastructure that unlock real‑time growth. Essential‑service dependencies keep upgrades strategic.

TRADE 🤝 Use in‑game marketplaces & guild contracts to swap resources with friends and followers; future phases add supply‑demand markets, futures & direct purchases.

GROW 🌱 Every new citizen is someone from your X graph. Share a city screenshot, tag a friend, and they appear as a happy resident, boosting both cities’ yields.

Roadmap • Phase 1 – Foundation: core build/upgrade loop, resource gifting, simple progression. • Phase 2 – Social Expansion: network‑wide trading hubs, specialized guilds, collaborative megaprojects. • Phase 3 – Advanced Ecosystem: full social economy with futures, tokenized assets, & city DAOs. 👷‍♂️ Built by Anshul Dhawan (ex‑Zynga (poker), Glu(Electronic Arts)) with 15 yrs in game & AI product leadership.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

NETWORKCITIES (CITIES) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา NETWORKCITIES (USD)

NETWORKCITIES (CITIES) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ NETWORKCITIES (CITIES) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ NETWORKCITIES

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา NETWORKCITIES ตอนนี้!

CITIES เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ NETWORKCITIES (CITIES)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ NETWORKCITIES (CITIES) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ CITIESโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ NETWORKCITIES (CITIES)

วันนี้ NETWORKCITIES (CITIES) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน CITIES เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน CITIES เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ CITIES เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ NETWORKCITIES คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ CITIES คือ $ 393.31K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ CITIES คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ CITIES คือ 999.95M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ CITIES คือเท่าใด?
CITIES ถึงราคา ATH ที่ 0.00196208 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ CITIES คือเท่าไร?
CITIES ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ CITIES คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ CITIES คือ -- USD
ปีนี้ CITIES จะสูงขึ้นอีกไหม?
CITIES อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา CITIES เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
