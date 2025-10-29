ราคาปัจจุบัน Meter Stable วันนี้ คือ 0.534594 USD ติดตามการอัปเดตราคา MTR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา MTR ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Meter Stable วันนี้ คือ 0.534594 USD ติดตามการอัปเดตราคา MTR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา MTR ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MTR

ข้อมูลราคา MTR

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ MTR

โทเคโนมิกส์ MTR

การคาดการณ์ราคา MTR

Meter Stable โลโก้

Meter Stable ราคา (MTR)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 MTR เป็น USD

+8.20%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Meter Stable (MTR) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:59:15 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Meter Stable (MTR) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
ต่ำสุด 24h
สูงสุด 24h

+0.22%

+8.24%

+2.38%

+2.38%

ราคาเรียลไทม์ Meter Stable (MTR) คือ $0.534594 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดMTR ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.491088 และราคาสูงสุด $ 0.534603 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ MTR คือ $ 32.69 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.181504

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น MTR มีการเปลี่ยนแปลง +0.22% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +8.24% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +2.38% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Meter Stable (MTR) ข้อมูลการตลาด

--
----

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Meter Stable คือ $ 209.41K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ MTR คือ 391.72K โดยมีอุปทานรวมที่ 391721.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 209.41K

ประวัติราคา Meter Stable (MTR) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Meter Stable เป็น USD เท่ากับ $ +0.04068034
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Meter Stable เป็น USD เท่ากับ $ +0.0152991180
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Meter Stable เป็น USD เท่ากับ $ -0.0036499939
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Meter Stable เป็น USD เท่ากับ $ +0.04910258671746075

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.04068034+8.24%
30 วัน$ +0.0152991180+2.86%
60 วัน$ -0.0036499939-0.68%
90 วัน$ +0.04910258671746075+10.11%

อะไรคือ Meter Stable (MTR)

Meter is a Proof-of-Work-mined, permissionless, stable cryptocurrency that eliminates counterparty, regulatory, and oracle risks found with crypto- and fiat-backed coins.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Meter Stable (USD)

Meter Stable (MTR) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Meter Stable (MTR) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Meter Stable

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Meter Stable ตอนนี้!

MTR เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Meter Stable (MTR)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Meter Stable (MTR) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ MTRโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Meter Stable (MTR)

วันนี้ Meter Stable (MTR) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน MTR เป็นUSD คือ 0.534594 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน MTR เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ MTR เป็น USD คือ $ 0.534594 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Meter Stable คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ MTR คือ $ 209.41K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ MTR คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ MTR คือ 391.72K USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ MTR คือเท่าใด?
MTR ถึงราคา ATH ที่ 32.69 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ MTR คือเท่าไร?
MTR ถึงราคา ATL ที่ 0.181504 USD
ปริมาณการเทรดของ MTR คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ MTR คือ -- USD
ปีนี้ MTR จะสูงขึ้นอีกไหม?
MTR อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา MTR เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:59:15 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

