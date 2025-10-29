ราคาปัจจุบัน Jambo วันนี้ คือ 0.053145 USD ติดตามการอัปเดตราคา J เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา J ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Jambo วันนี้ คือ 0.053145 USD ติดตามการอัปเดตราคา J เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา J ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ J

ข้อมูลราคา J

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ J

โทเคโนมิกส์ J

การคาดการณ์ราคา J

Jambo ราคา (J)

ราคาปัจจุบัน 1 J เป็น USD

$0.053175
$0.053175
+1.80%1D
Jambo (J) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:18:29 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Jambo (J) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
ต่ำสุด 24h
สูงสุด 24h

-0.29%

+1.89%

-11.33%

-11.33%

ราคาเรียลไทม์ Jambo (J) คือ $0.053145 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดJ ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.051263 และราคาสูงสุด $ 0.053363 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ J คือ $ 0.910484 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.051248

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น J มีการเปลี่ยนแปลง -0.29% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +1.89% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -11.33% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Jambo (J) ข้อมูลการตลาด

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Jambo คือ $ 8.56M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ J คือ 161.01M โดยมีอุปทานรวมที่ 999999753.2009088 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 53.18M

ประวัติราคา Jambo (J) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Jambo เป็น USD เท่ากับ $ +0.00098514
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Jambo เป็น USD เท่ากับ $ -0.0223182746
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Jambo เป็น USD เท่ากับ $ -0.0252069020
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Jambo เป็น USD เท่ากับ $ -0.04773380269279159

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00098514+1.89%
30 วัน$ -0.0223182746-41.99%
60 วัน$ -0.0252069020-47.43%
90 วัน$ -0.04773380269279159-47.31%

อะไรคือ Jambo (J)

Jambo is building the world's largest on-chain mobile network powered by the JamboPhone — the most powerful crypto-native mobile device. We have built this vision through support of top investors including Paradigm, Pantera, OKX, Coinbase, and more.

With Jambo's hardware foundation of mobile nodes across 120+ countries, Jambo and our Ecosystem partners can achieve decentralization faster and more cost-effectively. Network effects can be achieved instantly for use cases including validators, P2P networking, and other new products.

Jambo has onboarded millions into the on-chain economy through the JamboApp which features:

  1. Innovative earning and airdrop opportunities
  2. Jambo Ecosystem dApp store
  3. JamboWallet multi-chain wallet

Jambo is transforming lives in all corners of the world particularly in emerging markets by creating the hub for users to secure next generation blockchain use cases while earning real rewards.

At the heart of the Jambo economy is the Jambo Token, a utility token fueling rewards, discounts, payouts, and more. Powering the decentralized future.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Jambo (USD)

Jambo (J) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Jambo (J) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Jambo

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Jambo ตอนนี้!

J เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Jambo (J)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Jambo (J) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ Jโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Jambo (J)

วันนี้ Jambo (J) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน J เป็นUSD คือ 0.053145 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน J เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ J เป็น USD คือ $ 0.053145 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Jambo คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ J คือ $ 8.56M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ J คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ J คือ 161.01M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ J คือเท่าใด?
J ถึงราคา ATH ที่ 0.910484 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ J คือเท่าไร?
J ถึงราคา ATL ที่ 0.051248 USD
ปริมาณการเทรดของ J คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ J คือ -- USD
ปีนี้ J จะสูงขึ้นอีกไหม?
J อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา J เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:18:29 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

