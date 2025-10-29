Jambo ราคา (J)
-0.29%
+1.89%
-11.33%
-11.33%
ราคาเรียลไทม์ Jambo (J) คือ $0.053145 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดJ ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.051263 และราคาสูงสุด $ 0.053363 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ J คือ $ 0.910484 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.051248
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น J มีการเปลี่ยนแปลง -0.29% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +1.89% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -11.33% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Jambo คือ $ 8.56M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ J คือ 161.01M โดยมีอุปทานรวมที่ 999999753.2009088 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 53.18M
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Jambo เป็น USD เท่ากับ $ +0.00098514
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Jambo เป็น USD เท่ากับ $ -0.0223182746
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Jambo เป็น USD เท่ากับ $ -0.0252069020
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Jambo เป็น USD เท่ากับ $ -0.04773380269279159
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ +0.00098514
|+1.89%
|30 วัน
|$ -0.0223182746
|-41.99%
|60 วัน
|$ -0.0252069020
|-47.43%
|90 วัน
|$ -0.04773380269279159
|-47.31%
Jambo is building the world's largest on-chain mobile network powered by the JamboPhone — the most powerful crypto-native mobile device. We have built this vision through support of top investors including Paradigm, Pantera, OKX, Coinbase, and more.
With Jambo's hardware foundation of mobile nodes across 120+ countries, Jambo and our Ecosystem partners can achieve decentralization faster and more cost-effectively. Network effects can be achieved instantly for use cases including validators, P2P networking, and other new products.
Jambo has onboarded millions into the on-chain economy through the JamboApp which features:
Jambo is transforming lives in all corners of the world particularly in emerging markets by creating the hub for users to secure next generation blockchain use cases while earning real rewards.
At the heart of the Jambo economy is the Jambo Token, a utility token fueling rewards, discounts, payouts, and more. Powering the decentralized future.
